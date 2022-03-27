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Десантники збили три крилаті ракети над Миколаївщиною

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

За останню добу підрозділи протиповітряної оборони 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ збили над Миколаївщиною три крилаті ракети, випущені російськими військами.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Ракети були успішно збиті десантниками з переносних зенітних ракетних комплексів.

"Слід зазначити, що за час широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України, підрозділами протиповітряної оборони Десантно-штурмових військ ЗС України збито близько двох десятків одиниць повітряних об’єктів противника. А це – літаки, вертольоти, крилаті ракети та безпілотні літальні апарати. Працюємо далі!" - зазначили у Міноборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія стріляє здалеку ракетами, бо боїться української Протиповітряної оборони, - британська розвідка

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+55
Игорь Барков


@barkov1168

·
4 ч



Ни одно поколение в России не жило без войны! НИ ОДНО!
Обязательно, какой -нибудь престарелый олигофрен, отправит умирать кучу молодых, за свои больные фантазии!
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27.03.2022 14:25
+39
Просто усі москалі *******. Цим вони і відрізняюцця від українців і білорусів (маю надію) .
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27.03.2022 14:29
+34
Борис Абрамыч


@BorisAbramich

·
18 ч



Два фельдмаршала. Паша - Мерседес обещал взять Грозный за 1 день. Кожугетыч обещал взять Киев за 2 дня.

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27.03.2022 14:28
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Игорь Барков


@barkov1168

·
4 ч



Ни одно поколение в России не жило без войны! НИ ОДНО!
Обязательно, какой -нибудь престарелый олигофрен, отправит умирать кучу молодых, за свои больные фантазии!
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27.03.2022 14:25 Відповісти
Просто усі москалі *******. Цим вони і відрізняюцця від українців і білорусів (маю надію) .
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27.03.2022 14:29 Відповісти
Синдром неполноценности путлера, олицетворяет весь болотный народ.
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27.03.2022 14:35 Відповісти
Колись, не так давно, я одному нашому олігофрену саме так і сказав, мовляв "роісся завжди з кимось воює". Ми саме грали на більярді. Які тільки скажені очі в нього були. Ага, киває єхидно, саме роісся, повторює.
Я не став загострювати ситуацію і просто залишився при своєму.
Як мені цікаво зараз глянути йому в очі, коли в перші дні війни у нього під будинком тероборона Миколаєва ввічливо зустріла і зупинила три САУшки; дві без башен, одна ввіткнулась в білборд.
Просто дуже цікаво. Бо одні упороті в путЄна і його армію вже вибачення в мене перепросили, відвівши додолу очі.
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27.03.2022 14:33 Відповісти
До початку війни також один совкодрочер розповідав про адин нарот, та скоро ми будєм вмєстє. Тепер, коли добре мерзоті наваляти, каже, що то путєн просто нє понял, что хотєлі українці.
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27.03.2022 14:57 Відповісти
Вся суть рашки в этом мультфильме - https://www.youtube.com/watch?v=9BlIwqK9MC4
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27.03.2022 14:36 Відповісти
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27.03.2022 14:25 Відповісти
Браво, хлопці!
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27.03.2022 14:26 Відповісти
ДШВ ЗСУ-черговий респект.Не зупиняйтесь...
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27.03.2022 14:27 Відповісти
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27.03.2022 14:27 Відповісти
Надо придумать заклинание чтобы и ракеты падали от слова "паляниця".. они и сами со стыда упасть готовы, надо только подтолкнуть..
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27.03.2022 14:28 Відповісти
Борис Абрамыч


@BorisAbramich

·
18 ч



Два фельдмаршала. Паша - Мерседес обещал взять Грозный за 1 день. Кожугетыч обещал взять Киев за 2 дня.

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27.03.2022 14:28 Відповісти
Палкавводци, блдь!
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27.03.2022 14:34 Відповісти
а нахера закатрупили шуйгу? кто знает?
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27.03.2022 14:42 Відповісти
Может так надо по шаманскому ритуалу
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27.03.2022 14:59 Відповісти
Брехня ! І це легко перевіряється, і відео є.Він казав, що 1 десантним полком візьмемо Грозний за 2 години.!
https://twitter.com/i/status/1507836550062624768
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27.03.2022 14:53 Відповісти
Так, обіцяв за два дні, але війна продовжувалася два роки і закінчилася перемогою Чечні. Так, що хлопці є ще час добре попрацювати, та якомога більше знищити фашистів ***********. Вони знищили 120 000 мирних жителів Чечні, в першу чеченську, ці тварюки замість молока матері пили кров, а зараз припхалися нищити українських громадян. Ніякої пощади, тільки смерть фашистам.
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27.03.2022 15:12 Відповісти
Але обидва взяли за щоку.
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27.03.2022 14:32 Відповісти
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27.03.2022 15:04 Відповісти
От і до Вусіка прийшов справжній рузкій мір. Його дружина повідомила, що їхній будинок захопили окупанти та зробили там міні штаб.
Карма працює, її ще ніхто не відміняв.
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27.03.2022 14:32 Відповісти
Вони зробили там православний рузькій мір ...
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27.03.2022 14:37 Відповісти
-Чья это квартира?
-Она Божья!
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27.03.2022 14:49 Відповісти
За умови гарної видимості, "чистого поля" та пунктів попередження - чому б і ні.
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27.03.2022 14:37 Відповісти
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27.03.2022 14:43 Відповісти
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
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27.03.2022 14:44 Відповісти
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27.03.2022 14:51 Відповісти
Хороша коса.
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27.03.2022 15:24 Відповісти
G-3 ? Файний машингвер, ой бадьора кацапокосилка.
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27.03.2022 15:29 Відповісти
Їб.ште їх хлопці нещадно і їдіть уперед, Перемога буде за нами. Вся Україна з вами.
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27.03.2022 14:50 Відповісти
П'ята ранку, було темно, було тихо, як в раю,

Ти прийшов на нашу землю, щоб знайти тут смерть свою.

А ти думав, сучий сину, чадо чорної пітьми,

Що тебе із хлібом-сіллю будем зустрічати ми?

Ні, тебе зустріне куля! Моя куля у бою,

Щоб роки тобі зозуля не кувала у гаю.

Ти прийшов, як злодій, підло і підступно,

І тому я уб'ю тебе, як світло убива завжди пітьму.

Я уб'ю тебе, мій враже, за Житомир, Київ, Львів,

І ніхто мені не скаже, що людину я убив!

Бо ти зовсім не людина, син двоглавого орла,

Недарма твою країну звуть «імперією зла».

Хай мою відчувши силу у бою крізь чорний дим,

Ти піднімеш прапор білий, щоб залишитись живим.

Та тебе, так званий «брате», я не братиму в полон.

Твоїм тілом, м'ясом клятим годуватиму ворон.

І твої мерзенні кості без скорботи і жалю

На церковному погості я голодним псам скормлю.

Ти покинув свою Рашу під покровом темноти

І прийшов на землю нашу, щоб у неї полягти.

Та злочинець, а не воїн, злий пройдисвіт і палій,

Ти могили не достоїн у святій землі моїй».
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27.03.2022 14:51 Відповісти
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27.03.2022 14:53 Відповісти
то фігня....на однокласниках бачив некролог якогось хє-ра кацапського, так їхня зграя тільки байрактарів 12 штук збили)))))
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27.03.2022 15:09 Відповісти



В Минобороны РФ о подвигах полковника Владимира Полякова и старшины Сергея Ершова: Благодаря профессионализму и опыту полковник Владимир Поляков в первые дни военной операции зенитная ракетная бригада уничтожила более 30 воздушных целей противника. Из них 5 самолетов Су-24 и 25 БЛА, в том числе 12 турецких «Байрактаров». Российские бойцы, прикрывая соединения и воинские части первого эшелона, ликвидировали корректировщики огня и 14 воздушных целей - разведывательные и ударные. Старшина Сергей Ершов взял на себя командование группой, задача которой была разведать маршрут движения бригады, после тяжелого ранения командира в ходе неравного боя с противником. Он приказал бойцам отходить, после чего точечными ударами удалось уничтожить силы противника. Благодаря грамотным действиям старшины российские военные с минимальными потерями вернулись на подконтрольную ВС РФ территорию и предотвратили готовящуюся провокацию националистов.
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27.03.2022 15:17 Відповісти
- Мы обосрались! Нашу разведку расхерачили, колону пошманали, еле успели убежать обратно в хрюсию! Как нам доложить начальству, чтобы нас не расстреляли?
- Спокойно! Ща все будет. Ещё и медаль получим!(далее по приведенному вам тексту)
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27.03.2022 15:30 Відповісти
може вони навіть і обісратись не встигли)))
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27.03.2022 15:37 Відповісти
 
 