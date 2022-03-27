Украина хочет, чтобы оккупанты вернули захваченных гражданских без обмена

Украина хочет, чтобы Россия выдала похищенных волонтеров, журналистов, активистов и чиновников без обменов, потому что сама не захватывает их гражданских людей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время телемарафона сказала вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"У нас есть не только местные чиновники, есть и волонтеры, есть активисты, журналисты. Мы их всех сгруппировали, внесли в реестр. Сейчас обратились срочно опять же в бездейственный Международный Красный Крест с требованием дать статус таким людям, потому что они не пленные, они не считаются военнопленными. Это захват, незаконное лишение свободы и содержание людей, гражданских. И на сегодняшний день решается вопрос, чтобы Россия отдала нам этих людей без всяких обменов, потому что обменять паритетно мы не можем. Мы не захватываем их гражданских людей", - сказала Верещук.

Также, по ее словам, решается вопрос о пророссийских водителях на границах, например, на Ужгородском или Черновицком направлениях, а также о членах экипажей судов.

"Это огромная проблема – что делать с моряками, водителями и с остальными людьми. И эти вопросы мы тоже решаем", - сказала Верещук.

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