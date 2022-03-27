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Украина хочет, чтобы оккупанты вернули захваченных гражданских без обмена

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

полонені

Украина хочет, чтобы Россия выдала похищенных волонтеров, журналистов, активистов и чиновников без обменов, потому что сама не захватывает их гражданских людей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время телемарафона сказала вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"У нас есть не только местные чиновники, есть и волонтеры, есть активисты, журналисты. Мы их всех сгруппировали, внесли в реестр. Сейчас обратились срочно опять же в бездейственный Международный Красный Крест с требованием дать статус таким людям, потому что они не пленные, они не считаются военнопленными. Это захват, незаконное лишение свободы и содержание людей, гражданских. И на сегодняшний день решается вопрос, чтобы Россия отдала нам этих людей без всяких обменов, потому что обменять паритетно мы не можем. Мы не захватываем их гражданских людей", - сказала Верещук.

Также, по ее словам, решается вопрос о пророссийских водителях на границах, например, на Ужгородском или Черновицком направлениях, а также о членах экипажей судов.

"Это огромная проблема – что делать с моряками, водителями и с остальными людьми. И эти вопросы мы тоже решаем", - сказала Верещук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Россия совершили первый полноценный обмен военнопленными, - Верещук
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Топ комментарии
+6
раZZія це імперія Зла....країна терорист!
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27.03.2022 15:15
+4
Україна хоче....
Не для того их забирали, чтобы отдать просто так.
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27.03.2022 15:33
+3
Це їх мокшанська тактика. А як не віддадуть тоді що?
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27.03.2022 15:46
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раZZія це імперія Зла....країна терорист!
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27.03.2022 15:15 Ответить
Імперія Zла
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27.03.2022 15:47 Ответить
Україна хоче....
Не для того их забирали, чтобы отдать просто так.
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27.03.2022 15:33 Ответить
Будемо і далі виконувати вісі забаганки окупантів? Не хвилює, що там хочуть кацапи, треба гнути свою лінію.
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27.03.2022 16:05 Ответить
Це їх мокшанська тактика. А як не віддадуть тоді що?
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27.03.2022 15:46 Ответить
те що робить росія - геноцид українського народу
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27.03.2022 15:49 Ответить
логічно. Якщо потакати раші, то вона й далі буде захоплювати цивільних. Звичайно ж вони можуть просто вбивати цивільних. але вони це вже давно роблять.
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27.03.2022 17:51 Ответить
Діють - як орда. Беруть в полон жінок і дітей.
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27.03.2022 18:54 Ответить
Ты, дура, сама выменяла у рашистов похищенного ими мера Херсона на несколько российских военнопленных, не подумав о последствиях и теперь возмущена, что рашисты начали похищать цивильных украинцев, чтобы обменивать на них своих военных???
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27.03.2022 19:20 Ответить
Все верно! Эта тварь сама создала прецедент играя на руку оккупанту! По-моему она открыто играет на врага.
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27.03.2022 22:38 Ответить
Верно, это не военнопленные, это заложники! Террористы берут заложников для освобождения своих членов. А активно способствовала этому сама эта придурковатая баба громко Вереща про обмен их пленных с первых дней войны! Так что для начала неплохо было бы ее поменять хоть на что-то орках, хоть на просроченый сухпаек!
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27.03.2022 22:37 Ответить
верно.
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28.03.2022 03:22 Ответить
 
 