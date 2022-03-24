Украина и Россия совершили первый полноценный обмен военнопленными, - Верещук
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В четверг, 24 марта, состоялся первый полноценный обмен военнопленными между Украиной и Россией, сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
"Сегодня по приказу президента Зеленского состоялся первый полноценный обмен военнопленными. В обмен на 10 захваченных в плен оккупантов мы вытащили 10 наших военнослужащих", - написала Верещук в соцсети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Также сегодня мы отправили к россиянам 11 гражданских российских моряков, которых мы спасли с затопленного судна возле Одессы. В результате этого обмена домой возвращаются 19 украинских гражданских моряков со спасательного судна "Сапфир", которые были захвачены оккупантами при попытке забрать наших военных с острова Змеиный. По условиям обмена, сам спасательный корабль также будет возвращен Украине и будет отправлен в порт в Турции", - добавила она.
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так звісно-сіяти паніку та невпевненніссть-то робота на ворога
так звісно-10 разів подумай, що пишешь, яка ціль і що рробить твій камент
і так звісно-усі питання будут пізніше
В очевидь же, ні?
Я уже писал тут не раз -я политический противник нынешней власти, у меня лично много и много вопросов к ней и неприятие ее. Я член партии, и отнюдь не правящей.
НО. вот НО -это все после войны. вот все вопросы и разборы и претензии. Все потом.
Сейчас-мы едины. Тем более власть -к удивлению и огромной радости - неожиданно очень и очень сейчас.
В общем-когда Жадан на днях написал пост в поддержку Зе-я на стороне Жадана, Когда Политики -противники политические текущей власти-ни каких политических заявлений не делают-я считаю это сейчас единственно верным вариантом.
НУ и как говорят мои друзья , которые в составе ЗСУ-"не дергаемся. Только официальная инфа-другую не распространяем и не слушаем. Где ты ничего не знаешь-там ты ничего не думаешь и не говоришь. Если инфа не разглашается-так надо"-ну это очевидно же все.
ДАвайте не делать историю 100-летней давности, когда политические разборки и раскол общества привели к захвату Украины
Ніби то вони живі , але нічого не чути про них 😠
Кацапи майже ніколи не роблять повноцінний обмін 1:1. Цікаво було б дізнатись, кого наша сторона віддала кацапам.
Такий стан справ мусить бути виставлений на собез ООН! Всі країни мусять силовити своє відношення до таких дій.
На те, що це буде ініцйоване верещук - нема надії. МінЮст забов'язаний це зафіксувати для Гааги...
З москалями нема про що спілкуватись! Навідь коли вони під Українців косять. Нутро не сховаєшь!
РS. До речі, куди подівся під..ас Рубан (який роками торгував полоненими), Савченко (носилася зі списками і спромоглася витягти двох сепаратисток) ?
надо отдельно оговаривать, чтобы корабельные унитазы тоже возвращали.