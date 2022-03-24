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Україна та Росія здійснили перший повноцінний обмін військовополоненими, - Верещук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

верещук

У четвер, 24 березня, відбувся перший повноцінний обмін військовополоненими між Україною та Росією, повідомила віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Сьогодні за наказом президента Зеленського відбувся перший повноцінний обмін військовополоненими. В обмін на 10 захоплених у полон окупантів ми витягнули 10 наших військовослужбовців", - написала Верещук у соцмережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Також, сьогодні ми відправили до росіян 11 цивільних російських моряків, яких ми врятували із затопленого судна біля Одеси. У результаті цього обміну додому повертаються 19 українських цивільних моряків із рятувального судна "Сапфір", які були захоплені окупантами при спробі забрати наших військових з острова Зміїний. За умовами обміну, сам рятувальний корабель також буде повернений Україні та буде відправлений до порту в Туреччині", - додала вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сподіваємось найближчим часом повернути з полону захисників острова Зміїний, - Верещук
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Топ коментарі
+35
тихонько обменяли ценных летчиков, майоров и тд. я прям уверен в этом.
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24.03.2022 17:08
+18
Теж про них подумав...
Кацапи майже ніколи не роблять повноцінний обмін 1:1. Цікаво було б дізнатись, кого наша сторона віддала кацапам.
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24.03.2022 17:16
+18
ось коммент пана з низу який чітко аргументує мій скептицизм, адже такі обміни вже були. "клоун обычно безотвественно относится к таким вещам,ему главное рейтинг,потому отдает и беркутовцев и цемаха и террориста,который медом подорвал его земляков,ему все ровно кого и сколько отдать.так же он отдавал пленных в обмен на мэра мелитополя,что было вообще недопустимо"
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24.03.2022 17:33
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Цивільні - не українці?
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24.03.2022 17:08 Відповісти
донецкий таксист тобі родич і твоїм дітям.
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24.03.2022 17:16 Відповісти
А прочитать слабо?
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24.03.2022 17:09 Відповісти
То кацапська наволоч. В бан її.
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24.03.2022 17:11 Відповісти
Читати не навчилось, точно кацапюра, пьєтрофф *****
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24.03.2022 17:17 Відповісти
Зачем?
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24.03.2022 17:07 Відповісти
Не 10 наших військовослужбовців, а 10 наших захісників.
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24.03.2022 17:08 Відповісти
тихонько обменяли ценных летчиков, майоров и тд. я прям уверен в этом.
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24.03.2022 17:08 Відповісти
Тільки хотів написати.
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24.03.2022 17:09 Відповісти
Кацапе, твій путін - *****. Як і ти.
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24.03.2022 17:10 Відповісти
Воістину *****, а ось за кацапа образив.
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24.03.2022 17:20 Відповісти
Это всё идёт от того, что политическое руководство Украины очень много раз давало повод не верить - презедент отдыхает в Буковеле и вдруг его фото в Омане. Не, не помнишь.
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24.03.2022 18:01 Відповісти
нихрена не знаю, но зраду разведу? я тебя правильно понял?
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24.03.2022 17:17 Відповісти
так звісно жодного такого обміну ж "не було"
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24.03.2022 17:24 Відповісти
так звісно-розгоняти зраду без необхідної інвормації-то саме зрада і є.
так звісно-сіяти паніку та невпевненніссть-то робота на ворога
так звісно-10 разів подумай, що пишешь, яка ціль і що рробить твій камент
і так звісно-усі питання будут пізніше

В очевидь же, ні?
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24.03.2022 17:27 Відповісти
ось коммент пана з низу який чітко аргументує мій скептицизм, адже такі обміни вже були. "клоун обычно безотвественно относится к таким вещам,ему главное рейтинг,потому отдает и беркутовцев и цемаха и террориста,который медом подорвал его земляков,ему все ровно кого и сколько отдать.так же он отдавал пленных в обмен на мэра мелитополя,что было вообще недопустимо"
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24.03.2022 17:33 Відповісти
моя позиция однозначная-наша сила в единстве.
Я уже писал тут не раз -я политический противник нынешней власти, у меня лично много и много вопросов к ней и неприятие ее. Я член партии, и отнюдь не правящей.
НО. вот НО -это все после войны. вот все вопросы и разборы и претензии. Все потом.
Сейчас-мы едины. Тем более власть -к удивлению и огромной радости - неожиданно очень и очень сейчас.

В общем-когда Жадан на днях написал пост в поддержку Зе-я на стороне Жадана, Когда Политики -противники политические текущей власти-ни каких политических заявлений не делают-я считаю это сейчас единственно верным вариантом.

НУ и как говорят мои друзья , которые в составе ЗСУ-"не дергаемся. Только официальная инфа-другую не распространяем и не слушаем. Где ты ничего не знаешь-там ты ничего не думаешь и не говоришь. Если инфа не разглашается-так надо"-ну это очевидно же все.
ДАвайте не делать историю 100-летней давности, когда политические разборки и раскол общества привели к захвату Украины
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24.03.2022 17:43 Відповісти
абсолютно з вами згоден
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24.03.2022 17:55 Відповісти
не знаю звісно, але пілоти - злочинці, вони бомбили цивільне населення. Їх не можна так просто виміняти, а моряків можна, вони полонені
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24.03.2022 18:47 Відповісти
т.е. наш корабль будет отправлен в турцию. ахренеть умови
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24.03.2022 17:10 Відповісти
А шо в Мариуполь, Одессу или Бердянск?
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24.03.2022 17:15 Відповісти
Навіть а Одесу не можна, бо морські шляхи від Босфору до Одеси рашка замінувала.
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24.03.2022 18:05 Відповісти
в таких ситуациях корабли отправляют в порты стран-союзников страны, чей корабль, или как минимум невраждебных стран
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24.03.2022 18:27 Відповісти
А де наші люди , які були на острові Змііний ?

Ніби то вони живі , але нічого не чути про них 😠
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24.03.2022 17:12 Відповісти
Убили их. Были бы живые, то их бы показали в первые же дни. Вместо этого склепали фейк с актерами.
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24.03.2022 17:15 Відповісти
Теж про них подумав...
Кацапи майже ніколи не роблять повноцінний обмін 1:1. Цікаво було б дізнатись, кого наша сторона віддала кацапам.
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24.03.2022 17:16 Відповісти
Вот то то и оно. Мрак зелёной дипломатии.
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24.03.2022 18:04 Відповісти
Ця дама вчора заявляла,що іменно він буде сьогодні обміняний. На моє питання до неї відносно земляка,просто заблокували. Дивна війна. .зе шукає очі і сильну сторону,яка нічим Україні не допомогла Єрмак відчуває себе президентом, подоляк тей зовсім з зе бога зробив. Воюють люди а цих за ігри за 4 місяці до війни потрібно просто заарештувати за смерті людей із за провалу розвідки і оборони країни, в сенсі зброї. Тримайтесь і бережіть себе
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24.03.2022 18:40 Відповісти
+ 100 !
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24.03.2022 20:05 Відповісти
ой не будет сладко рашистам дома
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24.03.2022 17:27 Відповісти
У пленных хотя бы по почке вырезать надо..
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24.03.2022 17:25 Відповісти
нафиг оно надо протравлено боярой
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24.03.2022 17:27 Відповісти
Обмінювати військових на цівільних - то є низький рівень... Я не буду висловлювати своє відношення до формату і верещук... Але щодо військових рф, то є повна ганьба. Вони можуть наловити цивільних тисячами! Як у середньовіччі - робити з них заручників...
Такий стан справ мусить бути виставлений на собез ООН! Всі країни мусять силовити своє відношення до таких дій.

На те, що це буде ініцйоване верещук - нема надії. МінЮст забов'язаний це зафіксувати для Гааги...
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24.03.2022 17:43 Відповісти
ти читав що написано? не зрозумів?перечитай ще раз...
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24.03.2022 18:41 Відповісти
Українці звертаються до незнайомих - на "Ви". Навідь Батька і Мати на "Ви". Тикають - москалі.
З москалями нема про що спілкуватись! Навідь коли вони під Українців косять. Нутро не сховаєшь!
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24.03.2022 23:36 Відповісти
Дивно що росіяни азяли наших в полон аж 10 чоловік. Зазвичай всіх українських полонених вони вбивають, а поранених добивають.
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24.03.2022 17:45 Відповісти
Не вздумай проф.... летчиков обменивать. Они снова пойдут бомбить Украину, уже как штрафники.
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24.03.2022 18:15 Відповісти
І з вказанням посад, бо інакше це просто черговий пук в калюжу
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24.03.2022 18:18 Відповісти
В першу чергу треба було міняти захисників острова Зміїний!!!!!!Яка їх доля?
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24.03.2022 18:22 Відповісти
Цікаво кого ми віддали, сподіваюсь не пілотів??? Ато Зе-команда "вміє" робити обміни не на нашу користь.
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24.03.2022 18:50 Відповісти
Просто треба на війні припинити гратись у толєрастію-тоді й голову ламати не треба буде,як і наскільки жахливо нас обдурює верещучка...
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24.03.2022 19:31 Відповісти
Ребята,в донецких тюрьмах сидят наши хлопци ещё с 14 года.Те,кто воевал за Украину и попал в плен.Их нужно немедленно спасать.Есть обменный фонд.Помогите нашим ребятам.Срочно.Многие болеет и на грани нервного срыва.
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24.03.2022 19:53 Відповісти
чтобы там зе-команда не верещала. знаю одно - ***** свое не упустит. А зеленое дурачье ради сиюминутного пиара и мнимого рейтинга поменяла Цемаха на моряков, которых ********* итак отпустили бы да еще с поклоном. Потому что еще тогда Кацапии грозила морская блокада. Но нелохи они же не лохи
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24.03.2022 21:11 Відповісти
Параша плює на своїх людей в полоні. Вона проводить обмін тільки на дуже вигідних для себе умовах.
РS. До речі, куди подівся під..ас Рубан (який роками торгував полоненими), Савченко (носилася зі списками і спромоглася витягти двох сепаратисток) ?
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24.03.2022 21:15 Відповісти
смешной
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24.03.2022 23:35 Відповісти
ТАК А ГДЕ НАШИ СО ЗМЕИНОГО !!!??!
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24.03.2022 22:50 Відповісти
Треба запитати арестовича , або верищак .або там ще їх хватає бійців . Чомусь і Цензор їх піарить.
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25.03.2022 06:19 Відповісти
Оприлюдніть, будьте ласкаві, звання, посади всіх поіменно. Мені шкода наших, але обмін до суду завадить звинуваченню в воєнних злочинах і геноциді. Хтось витягує Пуйла з петлі. Хто ж це такий ?
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24.03.2022 23:08 Відповісти
> сам рятувальний корабель також буде повернений Україні

надо отдельно оговаривать, чтобы корабельные унитазы тоже возвращали.
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24.03.2022 23:34 Відповісти
ну все понятно, ******** цирк продолжение, меРтвечуцко-козаковская подстилка занимается обменами....цемах 2, малоПИД,,,роского, бениного Нарко-Дурака ни чего не учит...
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25.03.2022 06:12 Відповісти
Уаххаха какой грозный салоед с зензора не ты ли отдал Крим без боя
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25.03.2022 07:25 Відповісти
х..й для начала вытащи из пасти, потом будешь кукарекать....)))
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25.03.2022 10:23 Відповісти
З обидвох сторін - цивільні! Які, до біса, військовополонені?!
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25.03.2022 07:45 Відповісти
 
 