Україна та Росія здійснили перший повноцінний обмін військовополоненими, - Верещук
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У четвер, 24 березня, відбувся перший повноцінний обмін військовополоненими між Україною та Росією, повідомила віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
"Сьогодні за наказом президента Зеленського відбувся перший повноцінний обмін військовополоненими. В обмін на 10 захоплених у полон окупантів ми витягнули 10 наших військовослужбовців", - написала Верещук у соцмережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Також, сьогодні ми відправили до росіян 11 цивільних російських моряків, яких ми врятували із затопленого судна біля Одеси. У результаті цього обміну додому повертаються 19 українських цивільних моряків із рятувального судна "Сапфір", які були захоплені окупантами при спробі забрати наших військових з острова Зміїний. За умовами обміну, сам рятувальний корабель також буде повернений Україні та буде відправлений до порту в Туреччині", - додала вона.
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так звісно-сіяти паніку та невпевненніссть-то робота на ворога
так звісно-10 разів подумай, що пишешь, яка ціль і що рробить твій камент
і так звісно-усі питання будут пізніше
В очевидь же, ні?
Я уже писал тут не раз -я политический противник нынешней власти, у меня лично много и много вопросов к ней и неприятие ее. Я член партии, и отнюдь не правящей.
НО. вот НО -это все после войны. вот все вопросы и разборы и претензии. Все потом.
Сейчас-мы едины. Тем более власть -к удивлению и огромной радости - неожиданно очень и очень сейчас.
В общем-когда Жадан на днях написал пост в поддержку Зе-я на стороне Жадана, Когда Политики -противники политические текущей власти-ни каких политических заявлений не делают-я считаю это сейчас единственно верным вариантом.
НУ и как говорят мои друзья , которые в составе ЗСУ-"не дергаемся. Только официальная инфа-другую не распространяем и не слушаем. Где ты ничего не знаешь-там ты ничего не думаешь и не говоришь. Если инфа не разглашается-так надо"-ну это очевидно же все.
ДАвайте не делать историю 100-летней давности, когда политические разборки и раскол общества привели к захвату Украины
Ніби то вони живі , але нічого не чути про них 😠
Кацапи майже ніколи не роблять повноцінний обмін 1:1. Цікаво було б дізнатись, кого наша сторона віддала кацапам.
Такий стан справ мусить бути виставлений на собез ООН! Всі країни мусять силовити своє відношення до таких дій.
На те, що це буде ініцйоване верещук - нема надії. МінЮст забов'язаний це зафіксувати для Гааги...
З москалями нема про що спілкуватись! Навідь коли вони під Українців косять. Нутро не сховаєшь!
РS. До речі, куди подівся під..ас Рубан (який роками торгував полоненими), Савченко (носилася зі списками і спромоглася витягти двох сепаратисток) ?
надо отдельно оговаривать, чтобы корабельные унитазы тоже возвращали.