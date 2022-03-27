УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17338 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
4 514 12
війна (56671) обмін (988) полонені (1950) Верещук (606)

Україна хоче, щоб окупанти повернули захоплених цивільних без обміну

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

полонені

Україна хоче, щоб Росія видала викрадених волонтерів, журналістів, активістів та чиновник без жодних обмінів, бо сама не захоплює їхніх цивільних людей.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час телемарафону сказала віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"У нас є не лише місцеві чиновники, є і волонтери, є активісти, журналісти. Ми їх всіх погрупували, внесли в реєстр. Зараз звернулися терміново знову ж таки до бездіяльного Міжнародного Червоного Хреста з вимогою дати статус таким людям, бо вони не є полоненими, вони не вважаються військовополоненими. Це захоплення, незаконне позбавлення волі і утримання людей, цивільних. І на сьогодні вирішується питання, щоб Росія віддала нам цих людей без жодних обмінів, бо обміняти паритетно ми не можемо. Ми не захоплюємо їхніх цивільних людей", - сказала Верещук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верещук спростувала "обмін полоненими", про який заявили окупанти

Також, за її словами, вирішується питання стосовно проросійських водіїв на кордонах, наприклад, на Ужгородському чи Чернівецькому напрямках, а також стосовно членів екіпажів суден.

"Це величезна проблема - що робити з моряками, водіями і з рештою людей. І ці питання ми теж вирішуємо", - сказала Верещук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна та Росія здійснили перший повноцінний обмін військовополоненими, - Верещук

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
раZZія це імперія Зла....країна терорист!
показати весь коментар
27.03.2022 15:15
+4
Україна хоче....
Не для того их забирали, чтобы отдать просто так.
показати весь коментар
27.03.2022 15:33
+3
Це їх мокшанська тактика. А як не віддадуть тоді що?
показати весь коментар
27.03.2022 15:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
раZZія це імперія Зла....країна терорист!
показати весь коментар
27.03.2022 15:15 Відповісти
Імперія Zла
показати весь коментар
27.03.2022 15:47 Відповісти
Україна хоче....
Не для того их забирали, чтобы отдать просто так.
показати весь коментар
27.03.2022 15:33 Відповісти
Будемо і далі виконувати вісі забаганки окупантів? Не хвилює, що там хочуть кацапи, треба гнути свою лінію.
показати весь коментар
27.03.2022 16:05 Відповісти
Це їх мокшанська тактика. А як не віддадуть тоді що?
показати весь коментар
27.03.2022 15:46 Відповісти
те що робить росія - геноцид українського народу
показати весь коментар
27.03.2022 15:49 Відповісти
логічно. Якщо потакати раші, то вона й далі буде захоплювати цивільних. Звичайно ж вони можуть просто вбивати цивільних. але вони це вже давно роблять.
показати весь коментар
27.03.2022 17:51 Відповісти
Діють - як орда. Беруть в полон жінок і дітей.
показати весь коментар
27.03.2022 18:54 Відповісти
Ты, дура, сама выменяла у рашистов похищенного ими мера Херсона на несколько российских военнопленных, не подумав о последствиях и теперь возмущена, что рашисты начали похищать цивильных украинцев, чтобы обменивать на них своих военных???
показати весь коментар
27.03.2022 19:20 Відповісти
Все верно! Эта тварь сама создала прецедент играя на руку оккупанту! По-моему она открыто играет на врага.
показати весь коментар
27.03.2022 22:38 Відповісти
Верно, это не военнопленные, это заложники! Террористы берут заложников для освобождения своих членов. А активно способствовала этому сама эта придурковатая баба громко Вереща про обмен их пленных с первых дней войны! Так что для начала неплохо было бы ее поменять хоть на что-то орках, хоть на просроченый сухпаек!
показати весь коментар
27.03.2022 22:37 Відповісти
верно.
показати весь коментар
28.03.2022 03:22 Відповісти
 
 