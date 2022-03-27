Україна хоче, щоб окупанти повернули захоплених цивільних без обміну

Україна хоче, щоб Росія видала викрадених волонтерів, журналістів, активістів та чиновник без жодних обмінів, бо сама не захоплює їхніх цивільних людей.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час телемарафону сказала віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"У нас є не лише місцеві чиновники, є і волонтери, є активісти, журналісти. Ми їх всіх погрупували, внесли в реєстр. Зараз звернулися терміново знову ж таки до бездіяльного Міжнародного Червоного Хреста з вимогою дати статус таким людям, бо вони не є полоненими, вони не вважаються військовополоненими. Це захоплення, незаконне позбавлення волі і утримання людей, цивільних. І на сьогодні вирішується питання, щоб Росія віддала нам цих людей без жодних обмінів, бо обміняти паритетно ми не можемо. Ми не захоплюємо їхніх цивільних людей", - сказала Верещук.

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Також, за її словами, вирішується питання стосовно проросійських водіїв на кордонах, наприклад, на Ужгородському чи Чернівецькому напрямках, а також стосовно членів екіпажів суден.

"Це величезна проблема - що робити з моряками, водіями і з рештою людей. І ці питання ми теж вирішуємо", - сказала Верещук.

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