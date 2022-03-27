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У США нет стратегии смены режима в России, - Блинкен

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путин,путін

Соединенные Штаты Америки не имеют стратегии смены режима ни в России, ни где бы то ни было.

Об этом заявил госсекретарь США во время визита в Иерусалим, комментируя слова президента Джо Байдена о том, что Путин "не может оставаться у власти", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Как вы знаете и как вы неоднократно слышали от нас, у нас нет стратегии смены режима ни в России, ни где-нибудь еще, если на то пошло", - сказал он.

По словам Блинкена, президент США имел в виду, что "Путин просто не должен иметь власть вести войну или прибегать к агрессии против Украины или кого-то другого".

Читайте также: В Белом доме заявили, что Байден не призывал к смене режима в России, - CNN
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Топ комментарии
+23
А жаль, що у вас немає старатегії захисту планети від цієї бункерної болячки.
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27.03.2022 15:31
+21
Досить вже позоритись.
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27.03.2022 15:30
+15
Це, якби Франклін Рузвельт заявив, що США не мають наміру змінювати нацистський режим у Третьому рейху. Їх цілком влаштовує Адольф Гітлер.
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27.03.2022 15:36
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Досить вже позоритись.
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27.03.2022 15:30 Ответить
Блінкін промовчав, що США реалізують стратегію зміни рашки
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27.03.2022 15:50 Ответить
А жаль, що у вас немає старатегії захисту планети від цієї бункерної болячки.
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27.03.2022 15:31 Ответить
Так москалі собі іншого БУНКЕРНОГО знайдуть... І американці це добре усвідомлюють...
Тут треба "лікувати" одразу як владу русні, так власне і сам НАРОД КАЦАПСЬКИЙ...
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27.03.2022 16:22 Ответить
Кому она нах.. на.. скоро и Мы про неё забудем.. забудем Навсегда..
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27.03.2022 15:32 Ответить
Там бесперспективно змінювати виконавців парашної волі та скрєп. Полегшає лише роки на 2-3
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27.03.2022 15:33 Ответить
Давай "Петріоти", а стратегію ми якось самі знайдемо
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27.03.2022 15:34 Ответить
купи

Польща Патріоти купила, а не дороги асхвальтувала
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27.03.2022 15:52 Ответить
Все верно. Менять режимы в хрюсии абсолютно бессмысленное занятие. Только расчленение хрюссии и никак иначе.
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27.03.2022 15:35 Ответить
Це, якби Франклін Рузвельт заявив, що США не мають наміру змінювати нацистський режим у Третьому рейху. Їх цілком влаштовує Адольф Гітлер.
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27.03.2022 15:36 Ответить
так у рузвельта тоже не было стратегии смены гитлера .он так до конца войны в бункере и просидел.
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27.03.2022 16:09 Ответить
а ща шо,не ленд-лиз?а обьемы ввезенного обьявят в конце войны...
ну,шоб кацапню жаба не задавила
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27.03.2022 20:17 Ответить
Сейчас такой ленд лиз, что бы Украина окончательно не пролетела и осталась на плаву. Никто не даёт и вряд ли продаст Украине наступительное вооружение, так как никто, кроме Украины не заинтересован в проигрыше рашки.
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29.03.2022 18:40 Ответить
это уже много .а байден сказал,что что не место ***** у власти.выгодно не выгодно-а сносить ***** и весь режим будут
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29.03.2022 19:39 Ответить
У меня все надежды на американцев испарились окончательно к концу 2014 года. Так, что сейчас я байденовскому трепу вообще не верю.
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29.03.2022 21:11 Ответить
вера-это твое личное дело...у нас,слава богу,свобода совести.
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29.03.2022 21:13 Ответить
Все правильно сказал, зачем тратить ресурсы на смену режима который сам себя изолирует и уже давно уничтожил свой промышленный потенциал ликвидировав любую угрозу НАТО с восточного фланга, теперь на поле боя нужно разбить противника чтобы биомусору интернет полностью отрубили и говорили по телевизору что они всех победили, аналог Северной Кореи у которого раз в 3 года обострения всех устроит.
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27.03.2022 15:36 Ответить
Дуже шкода. Все порядне людство сподівалося на те що у вас є такий план. Позорники.
Слава Україні!!!
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27.03.2022 15:37 Ответить
Я зовсім не розумію-якщо немає планування міняти владу,навіщо це казати і акцентувати на цьому питанні?
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27.03.2022 15:37 Ответить
Щоб "великого пу" не образити.
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27.03.2022 15:43 Ответить
Тому канібалістська клептократія у московії їм вигідна.
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27.03.2022 15:44 Ответить
Блінкен-скрамняга...
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27.03.2022 15:39 Ответить
Ще раз вибачіться перед цим ботоксним серійним убивцею... Можна в письмовому вигляді... Можна навіть на колінах.
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27.03.2022 15:42 Ответить
Смех и грех, ей богу. Недостойно подобное блеяние для такой станы,как США.
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27.03.2022 15:44 Ответить
Зараз Трамп виступає з заявами на кшталт " Я б такого не допустив би". Ну да. Він би відразу віддав би нас путіну.
Байден, та й всі країни "старої європи", із задоволенням "злили" б Україну. Але ми, українці, обломали їх всіх, цих жирних котів. А так - три дні і немає проблем. Але тепер прийдеться тримати відповідь перед своїми виборцями. Хоча й на виборців їм всім глибоко на... У них теж є опозиція. І вона не давжди демократичних поглядів.
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27.03.2022 15:45 Ответить
Им сейчас, перед выборами в Сенат, которые будут в ноября, тоже нужна какие-то подвижки по борьбе с ордынцами, или хотя бы картинка "интенсивной борьбы".
Плюс к этому Байдену нужно и личный рейтинг подымать, который упал с 50 процентов летом прошлого года до 41 процента накануне текущего года.
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27.03.2022 16:59 Ответить
Потому что не будет никакой Расеи, а будет Московия и парад национальных суверенитетов
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27.03.2022 15:47 Ответить
а хто це наш БАМ китаю віддає?
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27.03.2022 18:02 Ответить
А зачем нам тот БАМ? Лишний геморрой поезда с китайским барахлом от орков охранять?
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27.03.2022 18:32 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=3QgpUfDxCa4

навіть вор-карманник виявився більшим державником, ніж тупий управдом
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28.03.2022 17:56 Ответить
А с чего им угрожать ***** публично. Потом неприятностей не оберёшся. Уберут по-тихому и всё
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27.03.2022 15:48 Ответить
это гибридная война. не верьте политикам. сделают все наоборот.
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27.03.2022 15:49 Ответить
Стратегія по відношенню до **********, повинна бути одна, посилати скрізь усім Світом на Х.Й, не даючи НІЧОГО, нехай варяться у власному соку, як кндр. Тоді не буде ця пухлина розповсюджуватися. Просто і дієво.
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27.03.2022 15:49 Ответить
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27.03.2022 15:55 Ответить
Зря
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27.03.2022 15:59 Ответить
Та годі виправдовуватись перед свинями, ганьба!
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27.03.2022 16:01 Ответить
тю...а зачем там стратегия?это чистая тактика
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27.03.2022 16:06 Ответить
Якщо американські радники чи аналітики знаються на реаліях росії, то Байден мав би сказати таку річ в Польщі "ми визнаємо режим в росії за нациський і відкидаємо російську пропаганду про денацифікацію України". Така фраза спричинила б буревій в медіапросторі росії, про неї б почув кожен москаль, можливо якась частина молоді, "непьющіє спортсмєни, кар'єрісти, учаснікі олімпіад по матєматікє ілі програмірованію" - і призамислилася б.
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27.03.2022 16:14 Ответить
Одним словом : обісрались. В черговий раз. Не дивно , що й європа сидить обісрана по вуха
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27.03.2022 16:19 Ответить
Если бы не Джонсон, то точно бы обосрались, Байден не дал бы оружие
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27.03.2022 16:50 Ответить
Зато в *********** планів на два життя..
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27.03.2022 16:30 Ответить
Ось до чого призводить сите життя в зоні коміорту цивілізованих країн вони стали майже імпотентами ...
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27.03.2022 16:30 Ответить
Если бы сегодня жил бы Гитлер то при стратегии: « Сполучені Штати Америки не мають стратегії зміни режиму ні в Росії, ні будь-де ще» он бы захватил мир и всех бы превратил в рабов. Но наши деды, отцы не дали этому случиться. Спасибо им за это. Только возникает вопрос, что мы оставим свом детям и внукам, если сегодня не поможем Украине. Если завтра Путин нападет на Прибалтику, Польшу, НАТО тоже спрячет голову в песок и ставит их без защиты. Зачем такая бесполезная, трусливая организация.
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27.03.2022 16:35 Ответить
Блинкен всегда говорит такие позорные речи. Макрон тоже заявил. что пуйло оскорблять нельзя
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27.03.2022 16:47 Ответить
А може то такий дипломатичний прийом-говорити одне, а робити друге...давай, діду Джо...може ввійдеш в історію, як свого часу Рейган. Як назвав рашку імперією зла, так і зробив для цього багато, щоб її завалити. Але це потрібно робити постійно і систематично, щоб не проростало насіння зла надалі
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27.03.2022 17:00 Ответить
я надеюсь что Блинкен иногда врет
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27.03.2022 17:11 Ответить
Все надежды на американцев испарились к концу 2014 года, так что зря надеетесь
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29.03.2022 18:42 Ответить
жаль, что у вас совсем нет яиц
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27.03.2022 17:14 Ответить
У США нет стратегии и нет политической воли противостоять.
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27.03.2022 17:26 Ответить
Какая может быть "стратегия" в том, чтоб пристрелить бункерную Крысу!
Это уже не стратегия, а тактика (детали: где, когда и как)!
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27.03.2022 18:07 Ответить
Так і у росіі нема ніякої стратегії до зміну влади в росіі
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28.03.2022 02:38 Ответить
Так і у росіі нема ніякої стратегії до зміну влади в росіі
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28.03.2022 02:38 Ответить
Так і у росіі нема ніякої стратегії до зміну влади в росіі
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28.03.2022 02:39 Ответить
 
 