7 714 56
У США нет стратегии смены режима в России, - Блинкен
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Соединенные Штаты Америки не имеют стратегии смены режима ни в России, ни где бы то ни было.
Об этом заявил госсекретарь США во время визита в Иерусалим, комментируя слова президента Джо Байдена о том, что Путин "не может оставаться у власти", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Как вы знаете и как вы неоднократно слышали от нас, у нас нет стратегии смены режима ни в России, ни где-нибудь еще, если на то пошло", - сказал он.
По словам Блинкена, президент США имел в виду, что "Путин просто не должен иметь власть вести войну или прибегать к агрессии против Украины или кого-то другого".
Топ комментарии
+23 Чайка Київ
показать весь комментарий27.03.2022 15:31
+21 Ла-ла-ла-ла
показать весь комментарий27.03.2022 15:30
+15 ahuhu
показать весь комментарий27.03.2022 15:36
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Тут треба "лікувати" одразу як владу русні, так власне і сам НАРОД КАЦАПСЬКИЙ...
Польща Патріоти купила, а не дороги асхвальтувала
ну,шоб кацапню жаба не задавила
Слава Україні!!!
Байден, та й всі країни "старої європи", із задоволенням "злили" б Україну. Але ми, українці, обломали їх всіх, цих жирних котів. А так - три дні і немає проблем. Але тепер прийдеться тримати відповідь перед своїми виборцями. Хоча й на виборців їм всім глибоко на... У них теж є опозиція. І вона не давжди демократичних поглядів.
Плюс к этому Байдену нужно и личный рейтинг подымать, который упал с 50 процентов летом прошлого года до 41 процента накануне текущего года.
навіть вор-карманник виявився більшим державником, ніж тупий управдом
Это уже не стратегия, а тактика (детали: где, когда и как)!