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У США немає стратегії зміни режиму в Росії, - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путин,путін

Сполучені Штати Америки не мають стратегії зміни режиму ні в Росії, ні будь-де ще.

Про це заявив держсекретар США під час візиту до Єрусалима, коментуючи слова президента Джо Байдена про те, що Путін "не може залишатися при владі", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters

"Як ви знаєте і як ви неодноразово чули від нас, у нас немає стратегії зміни режиму ні в Росії, ні де-небудь ще, якщо на те пішло", - сказав він.

За словами Блінкена, президент США мав на увазі те, що "Путін просто не повинен мати владу вести війну або вдаватися до агресії проти України чи когось іншого".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Білому домі заявили, що Байден не закликав до зміни режиму в Росії, - CNN

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+23
А жаль, що у вас немає старатегії захисту планети від цієї бункерної болячки.
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27.03.2022 15:31
+21
Досить вже позоритись.
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27.03.2022 15:30
+15
Це, якби Франклін Рузвельт заявив, що США не мають наміру змінювати нацистський режим у Третьому рейху. Їх цілком влаштовує Адольф Гітлер.
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27.03.2022 15:36
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Досить вже позоритись.
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27.03.2022 15:30 Відповісти
Блінкін промовчав, що США реалізують стратегію зміни рашки
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27.03.2022 15:50 Відповісти
А жаль, що у вас немає старатегії захисту планети від цієї бункерної болячки.
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27.03.2022 15:31 Відповісти
Так москалі собі іншого БУНКЕРНОГО знайдуть... І американці це добре усвідомлюють...
Тут треба "лікувати" одразу як владу русні, так власне і сам НАРОД КАЦАПСЬКИЙ...
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27.03.2022 16:22 Відповісти
Кому она нах.. на.. скоро и Мы про неё забудем.. забудем Навсегда..
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27.03.2022 15:32 Відповісти
Там бесперспективно змінювати виконавців парашної волі та скрєп. Полегшає лише роки на 2-3
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27.03.2022 15:33 Відповісти
Давай "Петріоти", а стратегію ми якось самі знайдемо
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27.03.2022 15:34 Відповісти
купи

Польща Патріоти купила, а не дороги асхвальтувала
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27.03.2022 15:52 Відповісти
Все верно. Менять режимы в хрюсии абсолютно бессмысленное занятие. Только расчленение хрюссии и никак иначе.
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27.03.2022 15:35 Відповісти
Це, якби Франклін Рузвельт заявив, що США не мають наміру змінювати нацистський режим у Третьому рейху. Їх цілком влаштовує Адольф Гітлер.
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27.03.2022 15:36 Відповісти
так у рузвельта тоже не было стратегии смены гитлера .он так до конца войны в бункере и просидел.
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27.03.2022 16:09 Відповісти
а ща шо,не ленд-лиз?а обьемы ввезенного обьявят в конце войны...
ну,шоб кацапню жаба не задавила
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27.03.2022 20:17 Відповісти
Сейчас такой ленд лиз, что бы Украина окончательно не пролетела и осталась на плаву. Никто не даёт и вряд ли продаст Украине наступительное вооружение, так как никто, кроме Украины не заинтересован в проигрыше рашки.
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29.03.2022 18:40 Відповісти
это уже много .а байден сказал,что что не место ***** у власти.выгодно не выгодно-а сносить ***** и весь режим будут
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29.03.2022 19:39 Відповісти
У меня все надежды на американцев испарились окончательно к концу 2014 года. Так, что сейчас я байденовскому трепу вообще не верю.
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29.03.2022 21:11 Відповісти
вера-это твое личное дело...у нас,слава богу,свобода совести.
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29.03.2022 21:13 Відповісти
Все правильно сказал, зачем тратить ресурсы на смену режима который сам себя изолирует и уже давно уничтожил свой промышленный потенциал ликвидировав любую угрозу НАТО с восточного фланга, теперь на поле боя нужно разбить противника чтобы биомусору интернет полностью отрубили и говорили по телевизору что они всех победили, аналог Северной Кореи у которого раз в 3 года обострения всех устроит.
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27.03.2022 15:36 Відповісти
Дуже шкода. Все порядне людство сподівалося на те що у вас є такий план. Позорники.
Слава Україні!!!
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27.03.2022 15:37 Відповісти
Я зовсім не розумію-якщо немає планування міняти владу,навіщо це казати і акцентувати на цьому питанні?
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27.03.2022 15:37 Відповісти
Щоб "великого пу" не образити.
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27.03.2022 15:43 Відповісти
Тому канібалістська клептократія у московії їм вигідна.
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27.03.2022 15:44 Відповісти
Блінкен-скрамняга...
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27.03.2022 15:39 Відповісти
Ще раз вибачіться перед цим ботоксним серійним убивцею... Можна в письмовому вигляді... Можна навіть на колінах.
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27.03.2022 15:42 Відповісти
Смех и грех, ей богу. Недостойно подобное блеяние для такой станы,как США.
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27.03.2022 15:44 Відповісти
Зараз Трамп виступає з заявами на кшталт " Я б такого не допустив би". Ну да. Він би відразу віддав би нас путіну.
Байден, та й всі країни "старої європи", із задоволенням "злили" б Україну. Але ми, українці, обломали їх всіх, цих жирних котів. А так - три дні і немає проблем. Але тепер прийдеться тримати відповідь перед своїми виборцями. Хоча й на виборців їм всім глибоко на... У них теж є опозиція. І вона не давжди демократичних поглядів.
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27.03.2022 15:45 Відповісти
Им сейчас, перед выборами в Сенат, которые будут в ноября, тоже нужна какие-то подвижки по борьбе с ордынцами, или хотя бы картинка "интенсивной борьбы".
Плюс к этому Байдену нужно и личный рейтинг подымать, который упал с 50 процентов летом прошлого года до 41 процента накануне текущего года.
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27.03.2022 16:59 Відповісти
Потому что не будет никакой Расеи, а будет Московия и парад национальных суверенитетов
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27.03.2022 15:47 Відповісти
а хто це наш БАМ китаю віддає?
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27.03.2022 18:02 Відповісти
А зачем нам тот БАМ? Лишний геморрой поезда с китайским барахлом от орков охранять?
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27.03.2022 18:32 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=3QgpUfDxCa4

навіть вор-карманник виявився більшим державником, ніж тупий управдом
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28.03.2022 17:56 Відповісти
А с чего им угрожать ***** публично. Потом неприятностей не оберёшся. Уберут по-тихому и всё
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27.03.2022 15:48 Відповісти
это гибридная война. не верьте политикам. сделают все наоборот.
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27.03.2022 15:49 Відповісти
Стратегія по відношенню до **********, повинна бути одна, посилати скрізь усім Світом на Х.Й, не даючи НІЧОГО, нехай варяться у власному соку, як кндр. Тоді не буде ця пухлина розповсюджуватися. Просто і дієво.
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27.03.2022 15:49 Відповісти
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27.03.2022 15:55 Відповісти
Зря
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27.03.2022 15:59 Відповісти
Та годі виправдовуватись перед свинями, ганьба!
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27.03.2022 16:01 Відповісти
тю...а зачем там стратегия?это чистая тактика
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27.03.2022 16:06 Відповісти
Якщо американські радники чи аналітики знаються на реаліях росії, то Байден мав би сказати таку річ в Польщі "ми визнаємо режим в росії за нациський і відкидаємо російську пропаганду про денацифікацію України". Така фраза спричинила б буревій в медіапросторі росії, про неї б почув кожен москаль, можливо якась частина молоді, "непьющіє спортсмєни, кар'єрісти, учаснікі олімпіад по матєматікє ілі програмірованію" - і призамислилася б.
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27.03.2022 16:14 Відповісти
Одним словом : обісрались. В черговий раз. Не дивно , що й європа сидить обісрана по вуха
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27.03.2022 16:19 Відповісти
Если бы не Джонсон, то точно бы обосрались, Байден не дал бы оружие
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27.03.2022 16:50 Відповісти
Зато в *********** планів на два життя..
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27.03.2022 16:30 Відповісти
Ось до чого призводить сите життя в зоні коміорту цивілізованих країн вони стали майже імпотентами ...
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27.03.2022 16:30 Відповісти
Если бы сегодня жил бы Гитлер то при стратегии: « Сполучені Штати Америки не мають стратегії зміни режиму ні в Росії, ні будь-де ще» он бы захватил мир и всех бы превратил в рабов. Но наши деды, отцы не дали этому случиться. Спасибо им за это. Только возникает вопрос, что мы оставим свом детям и внукам, если сегодня не поможем Украине. Если завтра Путин нападет на Прибалтику, Польшу, НАТО тоже спрячет голову в песок и ставит их без защиты. Зачем такая бесполезная, трусливая организация.
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27.03.2022 16:35 Відповісти
Блинкен всегда говорит такие позорные речи. Макрон тоже заявил. что пуйло оскорблять нельзя
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27.03.2022 16:47 Відповісти
А може то такий дипломатичний прийом-говорити одне, а робити друге...давай, діду Джо...може ввійдеш в історію, як свого часу Рейган. Як назвав рашку імперією зла, так і зробив для цього багато, щоб її завалити. Але це потрібно робити постійно і систематично, щоб не проростало насіння зла надалі
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27.03.2022 17:00 Відповісти
я надеюсь что Блинкен иногда врет
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27.03.2022 17:11 Відповісти
Все надежды на американцев испарились к концу 2014 года, так что зря надеетесь
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29.03.2022 18:42 Відповісти
жаль, что у вас совсем нет яиц
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27.03.2022 17:14 Відповісти
У США нет стратегии и нет политической воли противостоять.
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27.03.2022 17:26 Відповісти
Какая может быть "стратегия" в том, чтоб пристрелить бункерную Крысу!
Это уже не стратегия, а тактика (детали: где, когда и как)!
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27.03.2022 18:07 Відповісти
Так і у росіі нема ніякої стратегії до зміну влади в росіі
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28.03.2022 02:38 Відповісти
Так і у росіі нема ніякої стратегії до зміну влади в росіі
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28.03.2022 02:38 Відповісти
Так і у росіі нема ніякої стратегії до зміну влади в росіі
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28.03.2022 02:39 Відповісти
 
 