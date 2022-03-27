7 713 56
У США немає стратегії зміни режиму в Росії, - Блінкен
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сполучені Штати Америки не мають стратегії зміни режиму ні в Росії, ні будь-де ще.
Про це заявив держсекретар США під час візиту до Єрусалима, коментуючи слова президента Джо Байдена про те, що Путін "не може залишатися при владі", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters,
"Як ви знаєте і як ви неодноразово чули від нас, у нас немає стратегії зміни режиму ні в Росії, ні де-небудь ще, якщо на те пішло", - сказав він.
За словами Блінкена, президент США мав на увазі те, що "Путін просто не повинен мати владу вести війну або вдаватися до агресії проти України чи когось іншого".
Топ коментарі
+23 Чайка Київ
показати весь коментар27.03.2022 15:31
+21 Ла-ла-ла-ла
показати весь коментар27.03.2022 15:30
+15 ahuhu
показати весь коментар27.03.2022 15:36
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Тут треба "лікувати" одразу як владу русні, так власне і сам НАРОД КАЦАПСЬКИЙ...
Польща Патріоти купила, а не дороги асхвальтувала
ну,шоб кацапню жаба не задавила
Слава Україні!!!
Байден, та й всі країни "старої європи", із задоволенням "злили" б Україну. Але ми, українці, обломали їх всіх, цих жирних котів. А так - три дні і немає проблем. Але тепер прийдеться тримати відповідь перед своїми виборцями. Хоча й на виборців їм всім глибоко на... У них теж є опозиція. І вона не давжди демократичних поглядів.
Плюс к этому Байдену нужно и личный рейтинг подымать, который упал с 50 процентов летом прошлого года до 41 процента накануне текущего года.
навіть вор-карманник виявився більшим державником, ніж тупий управдом
Это уже не стратегия, а тактика (детали: где, когда и как)!