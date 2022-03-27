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Израиль твердо стоит на стороне народа Украины, - премьер

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

беннет

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт заявил, что Израиль твердо стоит на стороне Украины. При этом он подчеркнул, что Израиль создал полевой госпиталь в Украине по уходу за ранеными и делает все возможное, чтобы помочь прекратить войну России против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN.

"Что касается войны в Украине, Израиль твердо стоит на стороне народа Украины и намерен продолжать наши усилия, чтобы помочь уменьшить страдания и прекратить кровопролитие", - заявил он.

Беннет добавил, что Израиль направил лучшие медицинские команды для создания современного полевого госпиталя на территории Украины.

"Мне сообщили, что они уже приняли и вылечили более 500 пациентов. В этот момент, в этот же момент, врачи и медсестры рискуют своими жизнями, чтобы спасти жизнь нуждающихся. Я горжусь тем, что делает Израиль. И, конечно, мы делаем все возможное, когда нас просят внести свою лепту в усилия по прекращению этой войны. Мы делаем это, поддерживая тесную координацию с США и с нашими европейскими партнерами", - подчеркнул Беннет.

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Топ комментарии
+64
Брешеш!
Через вас рашка обходить санкцiï.
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27.03.2022 16:14
+49
Израиль твердо торчит носом в очке тупина. Что он там вынюхивает? Может шекели?
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27.03.2022 16:14
+25
Я один іронічно посміхаюся і подумки цитую Станіславського?
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27.03.2022 16:15
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Страница 4 из 4
Хоч трохи подумав... можливо, тут є певний культурний бар"єр. Офіційним особам Ізраїлю доводиться часто спілкуватися з арабами, а в культурі Близького Сходу є схильність до гіпербол,
і такі фрази можливо не слід сприймати аж так буквально?

Можливо, слова про те, що Ізраїль підтримує Україну слід сприймати просто як "жест ввічливості", твердження про "неворожість" Ізраїлю, а не вагому політичну заяву про підтримку України в конфлікті з Московією?

Все ж судячи по коментаторах з Ізраїлю, ніхто не приховує залежності добробуту Ізраїлю від його відносин з Московією... може ці слова просто мали означати, що Ізраїль відноситься до України не менш дружньо, ніж до Московії?
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28.03.2022 00:07 Ответить
Хоч трохи подумав... можливо, тут є певний культурний бар"єр. Офіційним особам Ізраїлю доводиться часто спілкуватися з арабами, а в культурі Близького Сходу є схильність до гіпербол,
і такі фрази можливо не слід сприймати аж так буквально?

Можливо, слова про те, що Ізраїль підтримує Україну слід сприймати просто як "жест ввічливості", твердження про "неворожість" Ізраїлю, а не вагому політичну заяву про підтримку України в конфлікті з Московією?

Все ж судячи по коментаторах з Ізраїлю, ніхто не приховує залежності добробуту Ізраїлю від його відносин з Московією... може ці слова просто мали означати, що Ізраїль відноситься до України не менш дружньо, ніж до Московії?Хоч трохи подумав... можливо, тут є певний культурний бар"єр. Офіційним особам Ізраїлю доводиться часто спілкуватися з арабами, а в культурі Близького Сходу є схильність до гіпербол,
і такі фрази можливо не слід сприймати аж так буквально?

Можливо, слова про те, що Ізраїль підтримує Україну слід сприймати просто як "жест ввічливості", твердження про "неворожість" Ізраїлю, а не вагому політичну заяву про підтримку України в конфлікті з Московією?

Все ж судячи по коментаторах з Ізраїлю, ніхто не приховує залежності добробуту Ізраїлю від його відносин з Московією... може ці слова просто мали означати, що Ізраїль відноситься до України не менш дружньо, ніж до Московії?
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28.03.2022 00:05 Ответить
Хоч трохи подумав... можливо, тут є певний культурний бар"єр. Офіційним особам Ізраїлю доводиться часто спілкуватися з арабами, а в культурі Близького Сходу є схильність до гіпербол,
і такі фрази можливо не слід сприймати аж так буквально?

Можливо, слова про те, що Ізраїль підтримує Україну слід сприймати просто як "жест ввічливості", твердження про "неворожість" Ізраїлю, а не вагому політичну заяву про підтримку України в конфлікті з Московією?

Все ж судячи по коментаторах з Ізраїлю, ніхто не приховує залежності добробуту Ізраїлю від його відносин з Московією... може ці слова просто мали означати, що Ізраїль відноситься до України не менш дружньо, ніж до Московії?
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28.03.2022 00:06 Ответить
Який лукавий ізраільтянин
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27.03.2022 20:30 Ответить
Українці ******* Ізраїль! Не звертайте уваги на деяких, хто і в своєму власному житті не дає собі ради.
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27.03.2022 21:15 Ответить
А ви за неї боретеся у ісраєлі ? (( Прямо вражений вашою хоробрістю та патріотизмом (( як ваш прем'єр героїзмом ваших медиків що " ризикують своїм життям у Львові " ((
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27.03.2022 21:24 Ответить
Як це стосується того що я сказав? Хоча дивлячись на вас манера розмовляти не дивує. Кому треба той знає про допомогу яка робиться звідси
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27.03.2022 22:26 Ответить
Прочел почти все комментарии. Внимательно. Вот что я вам скажу. Много откровенно антисемитских комментариев от украинцев. Или все-таки от путинских тролей? Кому же еще выгодно сейчас посеять раздор между евреями, украинцами, поляками и другими народами? Да только Путину и российкому быдлу. Вижу, что в Украине тоже немало много своего быдла, которое откровенно играет за Путина и против своей страны. Тем, кто написал свой коммент сгоряча. Учтите, что сейчас большинство нормальных людей в Израиле за Украину. Сейчас не время считать кто против кого и сколько раз голосовал. Сейчас надо победить фашистскую Россию. Так что думайте, что пишете и не поддавайтесь эмоциям.
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27.03.2022 21:15 Ответить
У меня тоже сложилось мнение, что откровенно антисемитские посты пишут небратья из-за поребрика с простой целью - доказать, что в Украине процветает нацизм.
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27.03.2022 22:03 Ответить
Українці ******* Ізраїль, але дебіли - вони ніколи і ні чого не *******.
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27.03.2022 22:05 Ответить
Хорошо сказали Вы! Друг, поддерживаю каждое сказанное Вами слово. Как Украинец, знаю что Израиль помогает нам в меру своих скромных возможностей даже более чем. За что мы Вам очень благодарны! Прошу будьте милосердны к мнению некоторых моих соотечественников умы которых полностью захватила война и эмоции. Все будет хорошо и у Вас и у нас, наши Герои сдержут натиск орков. Справедливость восторжествует.
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27.03.2022 22:03 Ответить
в Украине полно бытового антисемитизма, но как обычно, среди плебса и быдла. Не обращайте внимания, те кому вы адресуете ваше "думайте" - эти понимают.
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27.03.2022 22:07 Ответить
Аж настільки, що вибрали презедентом єврея. Аякже, переконливо.
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27.03.2022 23:42 Ответить
Трохи подумав... можливо, тут є певний культурний бар"єр? Офіційним особам Ізраїлю доводиться часто спілкуватися з арабами, а в культурі Близького Сходу є схильність до гіпербол,
і такі фрази (можливо) не слід сприймати аж так буквально?

Можливо, слова про те, що Ізраїль підтримує Україну слід сприймати просто як "жест ввічливості", твердження про "неворожість" Ізраїлю, а не вагому політичну заяву про підтримку України в конфлікті з Московією?

Все ж судячи по коментаторах з Ізраїлю, ніхто не приховує залежності добробуту Ізраїлю від його відносин з Московією... може ці слова просто мали означати, що Ізраїль відноситься до України не менш дружньо, ніж до Московії?
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28.03.2022 00:08 Ответить
тест
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28.03.2022 04:42 Ответить
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