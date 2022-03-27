Израиль твердо стоит на стороне народа Украины, - премьер
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт заявил, что Израиль твердо стоит на стороне Украины. При этом он подчеркнул, что Израиль создал полевой госпиталь в Украине по уходу за ранеными и делает все возможное, чтобы помочь прекратить войну России против Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN.
"Что касается войны в Украине, Израиль твердо стоит на стороне народа Украины и намерен продолжать наши усилия, чтобы помочь уменьшить страдания и прекратить кровопролитие", - заявил он.
Беннет добавил, что Израиль направил лучшие медицинские команды для создания современного полевого госпиталя на территории Украины.
"Мне сообщили, что они уже приняли и вылечили более 500 пациентов. В этот момент, в этот же момент, врачи и медсестры рискуют своими жизнями, чтобы спасти жизнь нуждающихся. Я горжусь тем, что делает Израиль. И, конечно, мы делаем все возможное, когда нас просят внести свою лепту в усилия по прекращению этой войны. Мы делаем это, поддерживая тесную координацию с США и с нашими европейскими партнерами", - подчеркнул Беннет.
Читайте также на "Цензор.НЕТ": Израиль может стать одним из гарантов безопасности Украины, - Ермак
Пожалуйста, подождите...
і такі фрази можливо не слід сприймати аж так буквально?
Можливо, слова про те, що Ізраїль підтримує Україну слід сприймати просто як "жест ввічливості", твердження про "неворожість" Ізраїлю, а не вагому політичну заяву про підтримку України в конфлікті з Московією?
Все ж судячи по коментаторах з Ізраїлю, ніхто не приховує залежності добробуту Ізраїлю від його відносин з Московією... може ці слова просто мали означати, що Ізраїль відноситься до України не менш дружньо, ніж до Московії?
і такі фрази можливо не слід сприймати аж так буквально?
Можливо, слова про те, що Ізраїль підтримує Україну слід сприймати просто як "жест ввічливості", твердження про "неворожість" Ізраїлю, а не вагому політичну заяву про підтримку України в конфлікті з Московією?
Все ж судячи по коментаторах з Ізраїлю, ніхто не приховує залежності добробуту Ізраїлю від його відносин з Московією... може ці слова просто мали означати, що Ізраїль відноситься до України не менш дружньо, ніж до Московії?Хоч трохи подумав... можливо, тут є певний культурний бар"єр. Офіційним особам Ізраїлю доводиться часто спілкуватися з арабами, а в культурі Близького Сходу є схильність до гіпербол,
і такі фрази можливо не слід сприймати аж так буквально?
Можливо, слова про те, що Ізраїль підтримує Україну слід сприймати просто як "жест ввічливості", твердження про "неворожість" Ізраїлю, а не вагому політичну заяву про підтримку України в конфлікті з Московією?
Все ж судячи по коментаторах з Ізраїлю, ніхто не приховує залежності добробуту Ізраїлю від його відносин з Московією... може ці слова просто мали означати, що Ізраїль відноситься до України не менш дружньо, ніж до Московії?
і такі фрази можливо не слід сприймати аж так буквально?
Можливо, слова про те, що Ізраїль підтримує Україну слід сприймати просто як "жест ввічливості", твердження про "неворожість" Ізраїлю, а не вагому політичну заяву про підтримку України в конфлікті з Московією?
Все ж судячи по коментаторах з Ізраїлю, ніхто не приховує залежності добробуту Ізраїлю від його відносин з Московією... може ці слова просто мали означати, що Ізраїль відноситься до України не менш дружньо, ніж до Московії?
і такі фрази (можливо) не слід сприймати аж так буквально?
Можливо, слова про те, що Ізраїль підтримує Україну слід сприймати просто як "жест ввічливості", твердження про "неворожість" Ізраїлю, а не вагому політичну заяву про підтримку України в конфлікті з Московією?
Все ж судячи по коментаторах з Ізраїлю, ніхто не приховує залежності добробуту Ізраїлю від його відносин з Московією... може ці слова просто мали означати, що Ізраїль відноситься до України не менш дружньо, ніж до Московії?