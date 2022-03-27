Ізраїль твердо стоїть на боці народу України, - прем'єр
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет заявив, що Ізраїль твердо стоїть на боці України. При цьому він наголосив, що Ізраїль створив польовий госпіталь в Україні для догляду за пораненими і робить все можливе, щоб допомогти припинити війну Росії проти України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.
"Що стосується війни в Україні, Ізраїль твердо стоїть на боці народу України і збирається продовжувати наші зусилля, щоб допомогти зменшити страждання і припинити кровопролиття", - заявив він.
Беннет додав, що Ізраїль направив найкращі медичні команди для створення найсучаснішого польового госпіталю на території України.
"Мені повідомили, що вони вже прийняли і вилікували понад 500 пацієнтів. У цей момент, в цей самий момент, лікарі і медсестри ризикують своїми життями, щоб врятувати життя тих, хто цього потребує. Я пишаюся тим, що робить Ізраїль. І, звичайно, ми робимо все можливе, коли нас просять внести свій внесок у зусилля з припинення цієї війни. Ми робимо це, підтримуючи тісну координацію зі США і з нашими європейськими партнерами", - підкреслив Беннет.
Будь ласка, зачекайте...
і такі фрази можливо не слід сприймати аж так буквально?
Можливо, слова про те, що Ізраїль підтримує Україну слід сприймати просто як "жест ввічливості", твердження про "неворожість" Ізраїлю, а не вагому політичну заяву про підтримку України в конфлікті з Московією?
Все ж судячи по коментаторах з Ізраїлю, ніхто не приховує залежності добробуту Ізраїлю від його відносин з Московією... може ці слова просто мали означати, що Ізраїль відноситься до України не менш дружньо, ніж до Московії?
і такі фрази можливо не слід сприймати аж так буквально?
Можливо, слова про те, що Ізраїль підтримує Україну слід сприймати просто як "жест ввічливості", твердження про "неворожість" Ізраїлю, а не вагому політичну заяву про підтримку України в конфлікті з Московією?
Все ж судячи по коментаторах з Ізраїлю, ніхто не приховує залежності добробуту Ізраїлю від його відносин з Московією... може ці слова просто мали означати, що Ізраїль відноситься до України не менш дружньо, ніж до Московії?Хоч трохи подумав... можливо, тут є певний культурний бар"єр. Офіційним особам Ізраїлю доводиться часто спілкуватися з арабами, а в культурі Близького Сходу є схильність до гіпербол,
і такі фрази можливо не слід сприймати аж так буквально?
Можливо, слова про те, що Ізраїль підтримує Україну слід сприймати просто як "жест ввічливості", твердження про "неворожість" Ізраїлю, а не вагому політичну заяву про підтримку України в конфлікті з Московією?
Все ж судячи по коментаторах з Ізраїлю, ніхто не приховує залежності добробуту Ізраїлю від його відносин з Московією... може ці слова просто мали означати, що Ізраїль відноситься до України не менш дружньо, ніж до Московії?
і такі фрази можливо не слід сприймати аж так буквально?
Можливо, слова про те, що Ізраїль підтримує Україну слід сприймати просто як "жест ввічливості", твердження про "неворожість" Ізраїлю, а не вагому політичну заяву про підтримку України в конфлікті з Московією?
Все ж судячи по коментаторах з Ізраїлю, ніхто не приховує залежності добробуту Ізраїлю від його відносин з Московією... може ці слова просто мали означати, що Ізраїль відноситься до України не менш дружньо, ніж до Московії?
і такі фрази (можливо) не слід сприймати аж так буквально?
Можливо, слова про те, що Ізраїль підтримує Україну слід сприймати просто як "жест ввічливості", твердження про "неворожість" Ізраїлю, а не вагому політичну заяву про підтримку України в конфлікті з Московією?
Все ж судячи по коментаторах з Ізраїлю, ніхто не приховує залежності добробуту Ізраїлю від його відносин з Московією... може ці слова просто мали означати, що Ізраїль відноситься до України не менш дружньо, ніж до Московії?