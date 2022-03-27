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Ізраїль твердо стоїть на боці народу України, - прем'єр

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

беннет

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет заявив, що Ізраїль твердо стоїть на боці України. При цьому він наголосив, що Ізраїль створив польовий госпіталь в Україні для догляду за пораненими і робить все можливе, щоб допомогти припинити війну Росії проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.

"Що стосується війни в Україні, Ізраїль твердо стоїть на боці народу України і збирається продовжувати наші зусилля, щоб допомогти зменшити страждання і припинити кровопролиття", - заявив він.

Беннет додав, що Ізраїль направив найкращі медичні команди для створення найсучаснішого польового госпіталю на території України.

"Мені повідомили, що вони вже прийняли і вилікували понад 500 пацієнтів. У цей момент, в цей самий момент, лікарі і медсестри ризикують своїми життями, щоб врятувати життя тих, хто цього потребує. Я пишаюся тим, що робить Ізраїль. І, звичайно, ми робимо все можливе, коли нас просять внести свій внесок у зусилля з припинення цієї війни. Ми робимо це, підтримуючи тісну координацію зі США і з нашими європейськими партнерами", - підкреслив Беннет.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+64
Брешеш!
Через вас рашка обходить санкцiï.
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27.03.2022 16:14
+49
Израиль твердо торчит носом в очке тупина. Что он там вынюхивает? Может шекели?
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27.03.2022 16:14
+25
Я один іронічно посміхаюся і подумки цитую Станіславського?
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27.03.2022 16:15
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Сторінка 4 з 4
Хоч трохи подумав... можливо, тут є певний культурний бар"єр. Офіційним особам Ізраїлю доводиться часто спілкуватися з арабами, а в культурі Близького Сходу є схильність до гіпербол,
і такі фрази можливо не слід сприймати аж так буквально?

Можливо, слова про те, що Ізраїль підтримує Україну слід сприймати просто як "жест ввічливості", твердження про "неворожість" Ізраїлю, а не вагому політичну заяву про підтримку України в конфлікті з Московією?

Все ж судячи по коментаторах з Ізраїлю, ніхто не приховує залежності добробуту Ізраїлю від його відносин з Московією... може ці слова просто мали означати, що Ізраїль відноситься до України не менш дружньо, ніж до Московії?
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28.03.2022 00:07 Відповісти
Хоч трохи подумав... можливо, тут є певний культурний бар"єр. Офіційним особам Ізраїлю доводиться часто спілкуватися з арабами, а в культурі Близького Сходу є схильність до гіпербол,
і такі фрази можливо не слід сприймати аж так буквально?

Можливо, слова про те, що Ізраїль підтримує Україну слід сприймати просто як "жест ввічливості", твердження про "неворожість" Ізраїлю, а не вагому політичну заяву про підтримку України в конфлікті з Московією?

Все ж судячи по коментаторах з Ізраїлю, ніхто не приховує залежності добробуту Ізраїлю від його відносин з Московією... може ці слова просто мали означати, що Ізраїль відноситься до України не менш дружньо, ніж до Московії?Хоч трохи подумав... можливо, тут є певний культурний бар"єр. Офіційним особам Ізраїлю доводиться часто спілкуватися з арабами, а в культурі Близького Сходу є схильність до гіпербол,
і такі фрази можливо не слід сприймати аж так буквально?

Можливо, слова про те, що Ізраїль підтримує Україну слід сприймати просто як "жест ввічливості", твердження про "неворожість" Ізраїлю, а не вагому політичну заяву про підтримку України в конфлікті з Московією?

Все ж судячи по коментаторах з Ізраїлю, ніхто не приховує залежності добробуту Ізраїлю від його відносин з Московією... може ці слова просто мали означати, що Ізраїль відноситься до України не менш дружньо, ніж до Московії?
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28.03.2022 00:05 Відповісти
Хоч трохи подумав... можливо, тут є певний культурний бар"єр. Офіційним особам Ізраїлю доводиться часто спілкуватися з арабами, а в культурі Близького Сходу є схильність до гіпербол,
і такі фрази можливо не слід сприймати аж так буквально?

Можливо, слова про те, що Ізраїль підтримує Україну слід сприймати просто як "жест ввічливості", твердження про "неворожість" Ізраїлю, а не вагому політичну заяву про підтримку України в конфлікті з Московією?

Все ж судячи по коментаторах з Ізраїлю, ніхто не приховує залежності добробуту Ізраїлю від його відносин з Московією... може ці слова просто мали означати, що Ізраїль відноситься до України не менш дружньо, ніж до Московії?
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28.03.2022 00:06 Відповісти
Який лукавий ізраільтянин
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27.03.2022 20:30 Відповісти
Українці ******* Ізраїль! Не звертайте уваги на деяких, хто і в своєму власному житті не дає собі ради.
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27.03.2022 21:15 Відповісти
А ви за неї боретеся у ісраєлі ? (( Прямо вражений вашою хоробрістю та патріотизмом (( як ваш прем'єр героїзмом ваших медиків що " ризикують своїм життям у Львові " ((
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27.03.2022 21:24 Відповісти
Як це стосується того що я сказав? Хоча дивлячись на вас манера розмовляти не дивує. Кому треба той знає про допомогу яка робиться звідси
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27.03.2022 22:26 Відповісти
Прочел почти все комментарии. Внимательно. Вот что я вам скажу. Много откровенно антисемитских комментариев от украинцев. Или все-таки от путинских тролей? Кому же еще выгодно сейчас посеять раздор между евреями, украинцами, поляками и другими народами? Да только Путину и российкому быдлу. Вижу, что в Украине тоже немало много своего быдла, которое откровенно играет за Путина и против своей страны. Тем, кто написал свой коммент сгоряча. Учтите, что сейчас большинство нормальных людей в Израиле за Украину. Сейчас не время считать кто против кого и сколько раз голосовал. Сейчас надо победить фашистскую Россию. Так что думайте, что пишете и не поддавайтесь эмоциям.
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27.03.2022 21:15 Відповісти
У меня тоже сложилось мнение, что откровенно антисемитские посты пишут небратья из-за поребрика с простой целью - доказать, что в Украине процветает нацизм.
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27.03.2022 22:03 Відповісти
Українці ******* Ізраїль, але дебіли - вони ніколи і ні чого не *******.
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27.03.2022 22:05 Відповісти
Хорошо сказали Вы! Друг, поддерживаю каждое сказанное Вами слово. Как Украинец, знаю что Израиль помогает нам в меру своих скромных возможностей даже более чем. За что мы Вам очень благодарны! Прошу будьте милосердны к мнению некоторых моих соотечественников умы которых полностью захватила война и эмоции. Все будет хорошо и у Вас и у нас, наши Герои сдержут натиск орков. Справедливость восторжествует.
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27.03.2022 22:03 Відповісти
в Украине полно бытового антисемитизма, но как обычно, среди плебса и быдла. Не обращайте внимания, те кому вы адресуете ваше "думайте" - эти понимают.
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27.03.2022 22:07 Відповісти
Аж настільки, що вибрали презедентом єврея. Аякже, переконливо.
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27.03.2022 23:42 Відповісти
Трохи подумав... можливо, тут є певний культурний бар"єр? Офіційним особам Ізраїлю доводиться часто спілкуватися з арабами, а в культурі Близького Сходу є схильність до гіпербол,
і такі фрази (можливо) не слід сприймати аж так буквально?

Можливо, слова про те, що Ізраїль підтримує Україну слід сприймати просто як "жест ввічливості", твердження про "неворожість" Ізраїлю, а не вагому політичну заяву про підтримку України в конфлікті з Московією?

Все ж судячи по коментаторах з Ізраїлю, ніхто не приховує залежності добробуту Ізраїлю від його відносин з Московією... може ці слова просто мали означати, що Ізраїль відноситься до України не менш дружньо, ніж до Московії?
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28.03.2022 00:08 Відповісти
тест
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28.03.2022 04:42 Відповісти
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