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Новости Война в Украине
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Во время освобождения ВСУ села Малая Рогань под Харьковом российские командиры бросили своих раненых и попытались скрыться, - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские бойцы взяли в плен военнослужащего из состава 138-й мотострелковой бригады ВС РФ Андрея Кононова при освобождении села Малая Рогань под Харьковом.

Об этом главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук".

"Андрей Кононов, военнослужащий батареи БМ-21 Град из состава 138-й мотострелковой бригады ВС РФ из Ленинградской области, сегодня взят в плен украинскими воинами в ходе освобождения села Малая Рогань под Харьковом. Ранен был осколком ещё до нашей атаки, российские командиры бросили своих раненых и попытались сбежать, удалось это не всем. Мать пленного - Кононова Наталья Михайловна.

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Ему повезло, его батарея била по жилым кварталам Харькова, убивала мирных жителей, но будет жить, и получил костыли для передвижения, медицинское обслуживание, потому что ВСУ с пленными не воюют", – отметил Бутусов.

По его словам, вместе с Кононовым 25-26 марта было взято в плен более 30 российских военнослужащих и преданных им наемников с оккупированных территорий, десятки российских военных уничтожены под ударами 92-й бригады и добровольческих отрядов.

Во время освобождения ВСУ села Малая Рогань под Харьковом российские командиры бросили своих раненых и попытались скрыться, - Бутусов 01

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Бутусов также добавил, что бои в районе Малой Рогани продолжаются.
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Топ комментарии
+109
а ***** в плен арту брать?
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27.03.2022 17:03
+105
.
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27.03.2022 17:02
+77
Litavrin


@litavrinm

·
5 ч



тем, кто думает, что россию потрясет количество погибших на войне, хочу напомнить, что вымирание от коронавируса почти миллиона человек прошло абсолютно незамеченным
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27.03.2022 17:04
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ЯВНО ЛАПТЕНОГИЕ !)
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27.03.2022 22:38 Ответить
Ще пару днів мародерства і звірств кацапні і їх в полон ніхто брати не буде
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28.03.2022 05:48 Ответить
Ракетчик? Посадите его на ракету, хай полетает.
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28.03.2022 07:53 Ответить
Ракетчик? Посадите его на ракету, хай полетает.
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28.03.2022 07:53 Ответить
Ракетчик? Посадите его на ракету, хай полетает.
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28.03.2022 07:53 Ответить
Ракетчик? Посадите его на ракету, хай полетает.
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28.03.2022 07:54 Ответить
Ракетчик? Посадите его на ракету, хай полетает.
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28.03.2022 07:54 Ответить
убогие
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28.03.2022 08:19 Ответить
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28.03.2022 08:20 Ответить
Мали наказ СТОЯТИ на смерть ? За кого ? За батьків? За своїх дітей ? За свої оселі ? Так за кого ? За маленьке підле злюче ***** ? Воно коштує твоє життя, московіт? Себе не шкода, так пошкодуй свою матір, батька ! Дітей не залишай сирітками. Заради гебешного чмошника, який на тебе плюнув, і розтер, як колись цигарки він збирав у гарнізонному Домі офіцерів ГСВГ.
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30.03.2022 19:51 Ответить
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