Во время освобождения ВСУ села Малая Рогань под Харьковом российские командиры бросили своих раненых и попытались скрыться, - Бутусов

Украинские бойцы взяли в плен военнослужащего из состава 138-й мотострелковой бригады ВС РФ Андрея Кононова при освобождении села Малая Рогань под Харьковом.

Об этом главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук".

"Андрей Кононов, военнослужащий батареи БМ-21 Град из состава 138-й мотострелковой бригады ВС РФ из Ленинградской области, сегодня взят в плен украинскими воинами в ходе освобождения села Малая Рогань под Харьковом. Ранен был осколком ещё до нашей атаки, российские командиры бросили своих раненых и попытались сбежать, удалось это не всем. Мать пленного - Кононова Наталья Михайловна.

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Ему повезло, его батарея била по жилым кварталам Харькова, убивала мирных жителей, но будет жить, и получил костыли для передвижения, медицинское обслуживание, потому что ВСУ с пленными не воюют", – отметил Бутусов.

По его словам, вместе с Кононовым 25-26 марта было взято в плен более 30 российских военнослужащих и преданных им наемников с оккупированных территорий, десятки российских военных уничтожены под ударами 92-й бригады и добровольческих отрядов.

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Бутусов также добавил, что бои в районе Малой Рогани продолжаются.