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ВСУ начали контрнаступление в Сумской и Харьковской областях, - Арестович

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

арестович

Вооруженные силы Украины начали совершать небольшие контрнаступательные действия в Сумской, Харьковской, Киевской и Херсонской областях.

Об этом советник руководителя Офиса Президента Украины Алексей Арестович сообщил на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

"В течение суток состояние положения и характер действий противника украинских войск не изменилось. За единственным маленьким исключением. Наши войска предприняли маленькие тактические, но контрнаступательные действия в Сумской, Харьковской областях и продолжают их в Киевской, Херсонской областях. То есть мы идем в маленькое, но в контрнаступление", - рассказал Арестович.

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Он также добавил, что противник сегодня прибегает к двум главным задачам: первое – это окружить наши войска в зоне ООС, добить Мариуполь и удержать оборону в районе Херсона на юге.
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Топ комментарии
+31
Як мешканець можу сказати, по Харкову це відчутно, дякую ЗСУ
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27.03.2022 17:59
+30
..по хорошим новым асфальтированным дорогам...((( ****...слов нет от возмущения и осознания..что на сколько можно было повысить боеспособность... спасти тысячи жизней...уложить в землю Украины руснявой падали... если бы три года зелёные ушлёпки думали о Украине .....
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27.03.2022 18:04
+28
ЗСУ-респект.Не зупиняйтесь...
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27.03.2022 17:51
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Міноборони звертає увагу, що під час війни фатально небезпечно повідомляти про знаходження або відсутність озброєння та військової техніки ЗСУ з прив'язкою до населених пунктів.
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27.03.2022 17:50 Ответить
уже сутки прошли с момента контрнаступления, ни для кого это не секрет
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27.03.2022 17:56 Ответить
ЗСУ-респект.Не зупиняйтесь...
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27.03.2022 17:51 Ответить
"добити Маріуполь"? що цей стратег плете?
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27.03.2022 17:52 Ответить
Под контролем ВСУ 1/3 Марика, вот о чем.
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27.03.2022 17:54 Ответить
Добивають ворога в Маріуполі, вибивають ворога з Маріуполя.
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27.03.2022 18:18 Ответить
Не совсем.
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27.03.2022 17:55 Ответить
Неужели нельзя Мариуполь хоть артой поддерживать? Самое приятное для осажденного города ето слышать что о них не забыли и к ним пробиваются. Да и враг будет побаиваться что может получить в спину и не будет так нахрапом лезть
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27.03.2022 17:55 Ответить
Нет такой арты.Долететь могут ракеты,которых в наличии тоже нет.Только по земле можно дойти
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27.03.2022 17:58 Ответить
..по хорошим новым асфальтированным дорогам...((( ****...слов нет от возмущения и осознания..что на сколько можно было повысить боеспособность... спасти тысячи жизней...уложить в землю Украины руснявой падали... если бы три года зелёные ушлёпки думали о Украине .....
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27.03.2022 18:04 Ответить
Возможно кацапы и не полезли бы,если тупая зеленая плесень не пришла бы к власти и не похерыла всю оборонную прогаму и все,что только могла похерить...
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27.03.2022 21:01 Ответить
Гиацинт - Б 30км, Пион 40км, от Марика гораздо дальше наша арта.
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27.03.2022 17:59 Ответить
Не обязательно чтобы по самому Марику. Хотябы по его околицам и по тыловым позициям врага. А арту можно на колесах пододвигать и отстрелявшись уводить обратно.
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27.03.2022 18:09 Ответить
"По кому бог пошлет"?
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27.03.2022 20:28 Ответить
Якщо наші візьмуть Бердянськ і Мелітополь, то це відкриє прямий шлях на Маріуполь...
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27.03.2022 18:49 Ответить
На данное время это невозможно...в Крыму стоит авиация, плюс на Юге Украины степной рельеф...потери будут коллосальные.
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27.03.2022 20:07 Ответить
Скоро зеленка, мы в себе вдома, групи на мотоцикли, квадроцикли, вибивати техніку та тиловиків. Максимальну шкоду. Нехай шукають вітра в полі..
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27.03.2022 17:55 Ответить
Канешна, не хвилюйся там така черга, що місця тобі не вистачить панікеру.
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27.03.2022 18:55 Ответить
Люди їдуть голими руками на танки, але все одно вилізе хтось, ви там тоже, ви там тоже..
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27.03.2022 18:57 Ответить
кацапчику іди в след за военнім корабликом- на**й. А ми самі розберемося. на вас кацапів хватить тих що не сидить на діване
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27.03.2022 19:49 Ответить
Люся ,закрий вафельницю!!!
Військовим не потрібен коментатор
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27.03.2022 17:56 Ответить
Як мешканець можу сказати, по Харкову це відчутно, дякую ЗСУ
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27.03.2022 17:59 Ответить
По Сумам та області теж відчутно.
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27.03.2022 18:11 Ответить
Все буде добре.
Океан Ельзи - Все буде добре - YouTube
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27.03.2022 17:59 Ответить
Оголошувати напрями контр-наступу це контрпродуктивно, а коли це робиться задля піару, це зрада! Затуліть йому пельку вже!
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27.03.2022 17:59 Ответить
Это в люськиных фантазиях? Подтверждение есть этому? А то про "освобождение" Макарова мы уже слышали...
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27.03.2022 18:01 Ответить
А Макарів під ким?
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27.03.2022 18:10 Ответить
під Україною звичайно
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27.03.2022 18:18 Ответить
Ні під ким. Тобто не наш.
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27.03.2022 18:19 Ответить
Коли Україна переможе, "мудрий" нарід одразу ж почне ліпити із Гундосого пабєдітєля і писати йому оди. Мовляв, нє било у нас іщьо такова пріЗєдєнта. Ух, єслі би нє Вова, нє знаю, што і било би... і знову оберуть цю говорячу голову на другий строк. А за пройобану обороноздатність і зданий кацапам південь згадають лише одиниці. У більшості громадян пам'ять як у рибки-гупі, та й розуму не більше.
Хоча за перемогу треба буде дякувати лише нашим бойовим офіцерам, нашим воїнам і волонтерам і окремо Пороху, який за роки своєї каденції встиг відродити з нуля українську армію.
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27.03.2022 18:02 Ответить
не буде. І дідо Байден дав це зрозуміти вчора, згадаємо і пройобані ПВО та ракети на будівництво доріг і не нагнітайте і шашлики, і поламані радари. Тільки після перемоги. Війну Махна і Петлюри повторювати зараз не будемо.
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27.03.2022 18:11 Ответить
😄 за пороха спасибі)
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27.03.2022 18:28 Ответить
уже.
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27.03.2022 22:53 Ответить
Заголовок не відповідає змісту. Так і пишіть-"ЗСУ розпочали маленькі,тактичні але контрнаступальні дії".
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27.03.2022 18:02 Ответить
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27.03.2022 18:06 Ответить
люсю послухать то через тиждень ВСУ москву має спалити
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27.03.2022 18:08 Ответить
кацап?
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27.03.2022 18:19 Ответить
Теж хотів сказати, українські ЗМІ послухати, канали почитати - як мінімум, ЗСУ мають уже на Червоній площі стояти і Кремль брати в облогу. Я розумію, що війна, але почуття, що нам щось не домовляють.
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27.03.2022 18:29 Ответить
Люся говорит одно, а знает совсем другое.
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27.03.2022 21:33 Ответить
Як можна довіряти коментувати військові справи не професійному військовому, куску Арестовичу, цей ослойоб який ховаєця за спиною нашого президента такий як і його вчитель диваний фельдмаршал Корчинський, який може фінкою відразу покласти 3-4 окупанта
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27.03.2022 18:09 Ответить
Успокойте долбо@@ба!!! Киевляне, пожалуйста!!!
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27.03.2022 18:10 Ответить
З якого дива кияни мають тебе заспокоювати?
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27.03.2022 18:14 Ответить
Он проводит официальный брифинг и расказывает новости народу, и расказывает то, что разрешает военное руководство, ибо он по должности с ними в постоянном контакте. Что говорить и как говорить, это разберутся они сами. Такие громкие слова как ты лепочишь, могут расцениваться по разному, если захотеть тебя как врага можно посадить. Ну а самое главное, у тебя к нему претензии? - пиши, звони, приезжай и говори , что за манера на других перекладывать свои желания непонятные?
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27.03.2022 18:19 Ответить
Він в бункері...
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27.03.2022 18:20 Ответить
война за выживание и в ней нельзя проиграть. всем дать оружие.
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27.03.2022 18:18 Ответить
Низзя! Только по блату, т.е. если ты в теробороне. У нас же по-другому никак: в мирное время боялись дать людям оружие и при войне то же самое творят.
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27.03.2022 18:21 Ответить
В Сумской области орки сами свалили, т.к дальше идти на Киев было невозможно, и пуйло решил перебросить их на Донбасс.
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27.03.2022 18:20 Ответить
Полковник ГРУ Афанасьев о провале российской армии в Украине НАШИ БЕСЕДЫ
Юлия Медведева, Москва, специально для haqqin.az 16:09

Заявления о том, что российские войска приобрели в Сирии «огромный военный опыт» полностью обесценены военным провалом в Украине. О том, почему это произошло и был ли этот «опыт» в действительности - в интервью haqqin.az рассказывает полковник Главного разведывательного управления Генштаба Минобороны России Владимир Афанасьев (имя по понятным причинам изменено), ветеран боевых действий в Афганистане, Таджикистане, первой и второй кампаний в Чечне, долгое время проработавший на штабных должностях, а также советником в Алжире и Сирии.



- Владимир Николаевич, как бы вы кратко оценили итоги месяца российской «спецоперации» в Украине?
Если кратко - то как «испанский стыд».
- Понятно, что кратко никак. Не хотели бы расшифровать этот емкий термин?
- Легко. Если смотреть на планирование операции, на ее реализацию - волосы встают дыбом. Такое впечатление, что ее осуществляют курсанты первого курса военных училищ, которые знаний никаких не приобрели, а свою близость к военной науке объясняют тем, что когда-то играли в солдатики. Причем - даже не в компьютерных стратегиях, поскольку там требуется хоть какой-то уровень компетенции.
Эти многокилометровые колонны, это наступление по расходящимся направлениям, эта безобразная логистика - создают впечатление, что, вторгшись в Украину, российские генералы в одночасье массово забыли азы военной науки.
Проще говоря, их всех массово охватил приступ слабоумия, плавно переходящий в маразм, а также полное отсутствие адекватности в понимании складывающейся ситуации на поле боя.
Причем должен заметить, им ведь даже не нужно было особо интеллектуально напрягаться, что генералитет при Шойгу и так делать не любит. Достаточно было взять наработки советского Генштаба, который тщательно планировал возможные бои в Украине в случае агрессии НАТО. Или хотя бы попросить архивариусов их извлечь. Там было все подробно и тщательно описано - но ведь не удосужились даже этого сделать, планируя и действуя «от потолка». Впрочем, это стало логической кульминацией тех процессов, которые происходили в российской армии в последние годы.
- Но ведь именно в последние годы Вооруженные силы РФ получали огромное финансирование, активно разрабатывались новые образцы вооружения, не имеющего аналогов в мире?
- Давайте говорить откровенно, картинка, которая демонстрировалась в телевизоре - совершенно не отражает действительного положения дел. Во-первых, все прорывные образцы российского оборонпрома на самом деле таковыми не являлись. Поскольку, что уж там скрывать, били просто наборами «лего» - вот здесь что-то российское, а вот здесь - детали из стран НАТО, то есть, если судить по заявлениям официальных пропагандистов, от нашего потенциального противника. Поставка которых может в любой момент прекратиться.
Большие люди из российского ОПК, получив задачу на импортозамещение, поступили весьма своеобразно. Они просто поменяли шильдики на тех или иных компонентах, заменив их на «made in Russia», после чего отрапортовали президенту, что его указание выполнено. Ну и, соответственно, положили себе на счета приятные суммы от этой операции.
Во-вторых, создать образец какого-то пусть самого выдающегося и не имеющего аналогов вооружения - это даже не половина дела. Его прежде всего нужно запустить в серию и направить в войска. Более того, после апробации «в поле» внести соответствующие изменения с учетом замечаний, высказанных в войсках. Ничего подобного не наблюдалось ни с БПЛА «Орлан», ни с пресловутыми «Арматами», причем я говорю только о том, что на слуху.
И, наконец, в-третьих. Любой появляющийся на поле боя новый вид вооружений, у нас или у противника, требует внесения в полевые уставы армии изменений в тактике боевых действий. Ничего этого не происходило. То есть все разработки и достижения последних лет - прошли мимо российских Вооруженных сил. Время новаторов прошло, остались «стрелочники», то есть те, кто умеет красиво рисовать стрелки наступления на главных направлениях. Абсолютно не понимая, что за каждой такой стрелкой - конкретная часть со своими возможностями и потребностями в логистике и боепитании.
- И сирийский опыт здесь оказался бесполезен?
- А в чем он заключался - этот пресловутый «сирийский опыт»? Будем говорить прямо - российский экспедиционный корпус в Сирии не воевал. Ни одной наземной операции там не было организовано и проведено. Всю основную массу работы «в поле» проделали наемники из ЧВК «Вагнер» - а российские генералы записали эти успехи на себя, получив соответствующие награды.
Да, работали авиация и ПВО - но у них своя специфика, тем более что противник не мог противопоставить им полноценного ответа.
Спецназ вообще большей частью занимался и занимается выполнением несвойственных ему функций - охранял генералов и политических деятелей. Где уж тут набраться эксклюзивного опыта?
Поэтому, когда российские войска вступили в полноценные боестолкновения с вооруженными силами Украины, когда они оказались на другом театре военных действий и с качественно иным противником - весь пресловутый «сирийский опыт» растаял как дым. Более того - реально стал мешать. Поскольку проводка колонн бронетехники там, в условиях минимального сопротивления, и проводка колонн здесь - это две большие по рискам разницы.
- Подводя итоги нашего разговора, Владимир Николаевич, задам всего два извечных российских вопроса: кто виноват и что делать.
- Виновата в целом власть, создавшая отрицательную систему отбора военных элит. Полководцев и стратегов не осталось - их сменили серые и осторожные чиновники Министерства обороны, у которых даже мысль о возражении замыслам Верховного главнокомандующего вызывает предынфарктное состояние. Право же, в СССР демократии было больше, большевистские лидеры нелицеприятно высказываться на Политбюро СССР себе позволяли.
А на вопрос - что делать в схожей ситуации ответил царский генерал Михаил Драгомиров: «Заключайте мир, дураки!» Поскольку Кремль оказался в ситуации, когда даже победа его не спасет. А после этого, если Верховный главнокомандующий не выгонит своих генералов и дипломатов на мороз - он будет просто обязан отправить их за парту. Ликвидировать безграмотность в отношении войны и мира в XXI веке. Чтобы Россию не позорили.
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27.03.2022 18:24 Ответить
Наступления должны быть быстрые и масштабные с полным окружением и деления на много штурмовых групп с ракетными установками и гранат побольше всех видов надо и броне-щиты.
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27.03.2022 18:27 Ответить
Небагато хто вас зрозуміє, але одна людина це сказала дуже влучно.
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27.03.2022 18:42 Ответить
Заткніть пельку цій шльондрі!
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27.03.2022 18:58 Ответить
Ближе к концу войны, по всей видимости, Арестович не только костюм наденет, но и галстук!
А на победу в смокинге с бабочкой и сигаретой в одной руке и стаканом виски в другой!
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27.03.2022 19:00 Ответить
хто це такий і навіщо він все це розповвдає ?

зараз говорити може тільки ЗСУ , всі інші мовчать , якщо мовчить ЗСУ тоді мовчать і ці базікали з оточення зе
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27.03.2022 19:26 Ответить
1 танковая армия россии не смогла выполнить поставленную задачу...через Сумскую и Черниговскую области дойти до Киева. Основные силы завязли в мелких боестолкновениях, а так же возникли большие проблемы со снабжением. До Броваров дошли только несколько БТГ...но были разбиты и начали окапываться в ближлежащих населенных пунктах.

Поэтому со средины марта российское командование приказало постепенно выводить уцелевшие БТГ на территорию РФ и перекидывать их на более перспективное направление...на Харьков и Донбасс.
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27.03.2022 20:22 Ответить
Базікали з оточення зе хочуть піаритись на хороших новинах, щоб після війни їх запрошували до різних партій. Гидко.
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27.03.2022 20:53 Ответить
NavigatorUR ты ***** **********. ***** вслед за кораблём!
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28.03.2022 00:51 Ответить
NavigatorUR ты ***** **********. ***** вслед за кораблём!
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28.03.2022 00:51 Ответить
NavigatorUR ты ***** **********. ***** вслед за кораблём!
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28.03.2022 00:51 Ответить
NavigatorUR ты ***** **********. ***** вслед за кораблём!
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28.03.2022 00:51 Ответить
NavigatorUR ты ***** **********. ***** вслед за кораблём!
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28.03.2022 00:51 Ответить
NavigatorUR ты ***** **********. ***** вслед за кораблём!
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28.03.2022 00:52 Ответить
NavigatorUR ты ***** **********. ***** вслед за кораблём!
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28.03.2022 00:52 Ответить
 
 