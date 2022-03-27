УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11863 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
29 247 73
війна (56913) ЗСУ (5781) Арестович Олексій (373)

ЗСУ розпочали контрнаступ у Сумській та Харківській областях, - Арестович

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

арестович

Збройні сили України почали здійснювати невеликі контрнаступальні дії в Сумській, Харківській, Київській та Херсонській областях.

Про це радник керівника Офісу Президента України Олексій Арестович повідомив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом доби стан положення та характер дій противника українських військ не змінився. За єдиним маленьким винятком. Наші війська розпочали маленькі тактичні, але контрнаступальні дії в Сумській, Харківській областях і продовжують їх у Київській, Херсонській областях. Тобто ми йдемо в маленький, але в контрнаступ", - розповів Арестович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чорнобаївка - 11:0, аеродром Мелітополя впевнено наздоганяє - 4:0, - Арестович повідомив, що ЗСУ вчергове вдарили по окупантах

Він також додав, що противник сьогодні вдається до двох головних ззавдань: перше - це оточити наші війська в зоні ООС, добити Маріуполь і утримати оборону в районі Херсону на півдні. 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+31
Як мешканець можу сказати, по Харкову це відчутно, дякую ЗСУ
показати весь коментар
27.03.2022 17:59
+30
..по хорошим новым асфальтированным дорогам...((( ****...слов нет от возмущения и осознания..что на сколько можно было повысить боеспособность... спасти тысячи жизней...уложить в землю Украины руснявой падали... если бы три года зелёные ушлёпки думали о Украине .....
показати весь коментар
27.03.2022 18:04
+28
ЗСУ-респект.Не зупиняйтесь...
показати весь коментар
27.03.2022 17:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Міноборони звертає увагу, що під час війни фатально небезпечно повідомляти про знаходження або відсутність озброєння та військової техніки ЗСУ з прив'язкою до населених пунктів.
показати весь коментар
27.03.2022 17:50 Відповісти
уже сутки прошли с момента контрнаступления, ни для кого это не секрет
показати весь коментар
27.03.2022 17:56 Відповісти
ЗСУ-респект.Не зупиняйтесь...
показати весь коментар
27.03.2022 17:51 Відповісти
"добити Маріуполь"? що цей стратег плете?
показати весь коментар
27.03.2022 17:52 Відповісти
Под контролем ВСУ 1/3 Марика, вот о чем.
показати весь коментар
27.03.2022 17:54 Відповісти
Добивають ворога в Маріуполі, вибивають ворога з Маріуполя.
показати весь коментар
27.03.2022 18:18 Відповісти
Не совсем.
показати весь коментар
27.03.2022 17:55 Відповісти
Неужели нельзя Мариуполь хоть артой поддерживать? Самое приятное для осажденного города ето слышать что о них не забыли и к ним пробиваются. Да и враг будет побаиваться что может получить в спину и не будет так нахрапом лезть
показати весь коментар
27.03.2022 17:55 Відповісти
Нет такой арты.Долететь могут ракеты,которых в наличии тоже нет.Только по земле можно дойти
показати весь коментар
27.03.2022 17:58 Відповісти
..по хорошим новым асфальтированным дорогам...((( ****...слов нет от возмущения и осознания..что на сколько можно было повысить боеспособность... спасти тысячи жизней...уложить в землю Украины руснявой падали... если бы три года зелёные ушлёпки думали о Украине .....
показати весь коментар
27.03.2022 18:04 Відповісти
Возможно кацапы и не полезли бы,если тупая зеленая плесень не пришла бы к власти и не похерыла всю оборонную прогаму и все,что только могла похерить...
показати весь коментар
27.03.2022 21:01 Відповісти
Гиацинт - Б 30км, Пион 40км, от Марика гораздо дальше наша арта.
показати весь коментар
27.03.2022 17:59 Відповісти
Не обязательно чтобы по самому Марику. Хотябы по его околицам и по тыловым позициям врага. А арту можно на колесах пододвигать и отстрелявшись уводить обратно.
показати весь коментар
27.03.2022 18:09 Відповісти
"По кому бог пошлет"?
показати весь коментар
27.03.2022 20:28 Відповісти
Якщо наші візьмуть Бердянськ і Мелітополь, то це відкриє прямий шлях на Маріуполь...
показати весь коментар
27.03.2022 18:49 Відповісти
На данное время это невозможно...в Крыму стоит авиация, плюс на Юге Украины степной рельеф...потери будут коллосальные.
показати весь коментар
27.03.2022 20:07 Відповісти
Скоро зеленка, мы в себе вдома, групи на мотоцикли, квадроцикли, вибивати техніку та тиловиків. Максимальну шкоду. Нехай шукають вітра в полі..
показати весь коментар
27.03.2022 17:55 Відповісти
Канешна, не хвилюйся там така черга, що місця тобі не вистачить панікеру.
показати весь коментар
27.03.2022 18:55 Відповісти
Люди їдуть голими руками на танки, але все одно вилізе хтось, ви там тоже, ви там тоже..
показати весь коментар
27.03.2022 18:57 Відповісти
кацапчику іди в след за военнім корабликом- на**й. А ми самі розберемося. на вас кацапів хватить тих що не сидить на діване
показати весь коментар
27.03.2022 19:49 Відповісти
Люся ,закрий вафельницю!!!
Військовим не потрібен коментатор
показати весь коментар
27.03.2022 17:56 Відповісти
Як мешканець можу сказати, по Харкову це відчутно, дякую ЗСУ
показати весь коментар
27.03.2022 17:59 Відповісти
По Сумам та області теж відчутно.
показати весь коментар
27.03.2022 18:11 Відповісти
Все буде добре.
Океан Ельзи - Все буде добре - YouTube
показати весь коментар
27.03.2022 17:59 Відповісти
Оголошувати напрями контр-наступу це контрпродуктивно, а коли це робиться задля піару, це зрада! Затуліть йому пельку вже!
показати весь коментар
27.03.2022 17:59 Відповісти
Это в люськиных фантазиях? Подтверждение есть этому? А то про "освобождение" Макарова мы уже слышали...
показати весь коментар
27.03.2022 18:01 Відповісти
А Макарів під ким?
показати весь коментар
27.03.2022 18:10 Відповісти
під Україною звичайно
показати весь коментар
27.03.2022 18:18 Відповісти
Ні під ким. Тобто не наш.
показати весь коментар
27.03.2022 18:19 Відповісти
Коли Україна переможе, "мудрий" нарід одразу ж почне ліпити із Гундосого пабєдітєля і писати йому оди. Мовляв, нє било у нас іщьо такова пріЗєдєнта. Ух, єслі би нє Вова, нє знаю, што і било би... і знову оберуть цю говорячу голову на другий строк. А за пройобану обороноздатність і зданий кацапам південь згадають лише одиниці. У більшості громадян пам'ять як у рибки-гупі, та й розуму не більше.
Хоча за перемогу треба буде дякувати лише нашим бойовим офіцерам, нашим воїнам і волонтерам і окремо Пороху, який за роки своєї каденції встиг відродити з нуля українську армію.
показати весь коментар
27.03.2022 18:02 Відповісти
не буде. І дідо Байден дав це зрозуміти вчора, згадаємо і пройобані ПВО та ракети на будівництво доріг і не нагнітайте і шашлики, і поламані радари. Тільки після перемоги. Війну Махна і Петлюри повторювати зараз не будемо.
показати весь коментар
27.03.2022 18:11 Відповісти
😄 за пороха спасибі)
показати весь коментар
27.03.2022 18:28 Відповісти
уже.
показати весь коментар
27.03.2022 22:53 Відповісти
Заголовок не відповідає змісту. Так і пишіть-"ЗСУ розпочали маленькі,тактичні але контрнаступальні дії".
показати весь коментар
27.03.2022 18:02 Відповісти
показати весь коментар
27.03.2022 18:06 Відповісти
люсю послухать то через тиждень ВСУ москву має спалити
показати весь коментар
27.03.2022 18:08 Відповісти
кацап?
показати весь коментар
27.03.2022 18:19 Відповісти
Теж хотів сказати, українські ЗМІ послухати, канали почитати - як мінімум, ЗСУ мають уже на Червоній площі стояти і Кремль брати в облогу. Я розумію, що війна, але почуття, що нам щось не домовляють.
показати весь коментар
27.03.2022 18:29 Відповісти
Люся говорит одно, а знает совсем другое.
показати весь коментар
27.03.2022 21:33 Відповісти
Як можна довіряти коментувати військові справи не професійному військовому, куску Арестовичу, цей ослойоб який ховаєця за спиною нашого президента такий як і його вчитель диваний фельдмаршал Корчинський, який може фінкою відразу покласти 3-4 окупанта
показати весь коментар
27.03.2022 18:09 Відповісти
Успокойте долбо@@ба!!! Киевляне, пожалуйста!!!
показати весь коментар
27.03.2022 18:10 Відповісти
З якого дива кияни мають тебе заспокоювати?
показати весь коментар
27.03.2022 18:14 Відповісти
Он проводит официальный брифинг и расказывает новости народу, и расказывает то, что разрешает военное руководство, ибо он по должности с ними в постоянном контакте. Что говорить и как говорить, это разберутся они сами. Такие громкие слова как ты лепочишь, могут расцениваться по разному, если захотеть тебя как врага можно посадить. Ну а самое главное, у тебя к нему претензии? - пиши, звони, приезжай и говори , что за манера на других перекладывать свои желания непонятные?
показати весь коментар
27.03.2022 18:19 Відповісти
Він в бункері...
показати весь коментар
27.03.2022 18:20 Відповісти
война за выживание и в ней нельзя проиграть. всем дать оружие.
показати весь коментар
27.03.2022 18:18 Відповісти
Низзя! Только по блату, т.е. если ты в теробороне. У нас же по-другому никак: в мирное время боялись дать людям оружие и при войне то же самое творят.
показати весь коментар
27.03.2022 18:21 Відповісти
В Сумской области орки сами свалили, т.к дальше идти на Киев было невозможно, и пуйло решил перебросить их на Донбасс.
показати весь коментар
27.03.2022 18:20 Відповісти
Полковник ГРУ Афанасьев о провале российской армии в Украине НАШИ БЕСЕДЫ
Юлия Медведева, Москва, специально для haqqin.az 16:09

Заявления о том, что российские войска приобрели в Сирии «огромный военный опыт» полностью обесценены военным провалом в Украине. О том, почему это произошло и был ли этот «опыт» в действительности - в интервью haqqin.az рассказывает полковник Главного разведывательного управления Генштаба Минобороны России Владимир Афанасьев (имя по понятным причинам изменено), ветеран боевых действий в Афганистане, Таджикистане, первой и второй кампаний в Чечне, долгое время проработавший на штабных должностях, а также советником в Алжире и Сирии.



- Владимир Николаевич, как бы вы кратко оценили итоги месяца российской «спецоперации» в Украине?
Если кратко - то как «испанский стыд».
- Понятно, что кратко никак. Не хотели бы расшифровать этот емкий термин?
- Легко. Если смотреть на планирование операции, на ее реализацию - волосы встают дыбом. Такое впечатление, что ее осуществляют курсанты первого курса военных училищ, которые знаний никаких не приобрели, а свою близость к военной науке объясняют тем, что когда-то играли в солдатики. Причем - даже не в компьютерных стратегиях, поскольку там требуется хоть какой-то уровень компетенции.
Эти многокилометровые колонны, это наступление по расходящимся направлениям, эта безобразная логистика - создают впечатление, что, вторгшись в Украину, российские генералы в одночасье массово забыли азы военной науки.
Проще говоря, их всех массово охватил приступ слабоумия, плавно переходящий в маразм, а также полное отсутствие адекватности в понимании складывающейся ситуации на поле боя.
Причем должен заметить, им ведь даже не нужно было особо интеллектуально напрягаться, что генералитет при Шойгу и так делать не любит. Достаточно было взять наработки советского Генштаба, который тщательно планировал возможные бои в Украине в случае агрессии НАТО. Или хотя бы попросить архивариусов их извлечь. Там было все подробно и тщательно описано - но ведь не удосужились даже этого сделать, планируя и действуя «от потолка». Впрочем, это стало логической кульминацией тех процессов, которые происходили в российской армии в последние годы.
- Но ведь именно в последние годы Вооруженные силы РФ получали огромное финансирование, активно разрабатывались новые образцы вооружения, не имеющего аналогов в мире?
- Давайте говорить откровенно, картинка, которая демонстрировалась в телевизоре - совершенно не отражает действительного положения дел. Во-первых, все прорывные образцы российского оборонпрома на самом деле таковыми не являлись. Поскольку, что уж там скрывать, били просто наборами «лего» - вот здесь что-то российское, а вот здесь - детали из стран НАТО, то есть, если судить по заявлениям официальных пропагандистов, от нашего потенциального противника. Поставка которых может в любой момент прекратиться.
Большие люди из российского ОПК, получив задачу на импортозамещение, поступили весьма своеобразно. Они просто поменяли шильдики на тех или иных компонентах, заменив их на «made in Russia», после чего отрапортовали президенту, что его указание выполнено. Ну и, соответственно, положили себе на счета приятные суммы от этой операции.
Во-вторых, создать образец какого-то пусть самого выдающегося и не имеющего аналогов вооружения - это даже не половина дела. Его прежде всего нужно запустить в серию и направить в войска. Более того, после апробации «в поле» внести соответствующие изменения с учетом замечаний, высказанных в войсках. Ничего подобного не наблюдалось ни с БПЛА «Орлан», ни с пресловутыми «Арматами», причем я говорю только о том, что на слуху.
И, наконец, в-третьих. Любой появляющийся на поле боя новый вид вооружений, у нас или у противника, требует внесения в полевые уставы армии изменений в тактике боевых действий. Ничего этого не происходило. То есть все разработки и достижения последних лет - прошли мимо российских Вооруженных сил. Время новаторов прошло, остались «стрелочники», то есть те, кто умеет красиво рисовать стрелки наступления на главных направлениях. Абсолютно не понимая, что за каждой такой стрелкой - конкретная часть со своими возможностями и потребностями в логистике и боепитании.
- И сирийский опыт здесь оказался бесполезен?
- А в чем он заключался - этот пресловутый «сирийский опыт»? Будем говорить прямо - российский экспедиционный корпус в Сирии не воевал. Ни одной наземной операции там не было организовано и проведено. Всю основную массу работы «в поле» проделали наемники из ЧВК «Вагнер» - а российские генералы записали эти успехи на себя, получив соответствующие награды.
Да, работали авиация и ПВО - но у них своя специфика, тем более что противник не мог противопоставить им полноценного ответа.
Спецназ вообще большей частью занимался и занимается выполнением несвойственных ему функций - охранял генералов и политических деятелей. Где уж тут набраться эксклюзивного опыта?
Поэтому, когда российские войска вступили в полноценные боестолкновения с вооруженными силами Украины, когда они оказались на другом театре военных действий и с качественно иным противником - весь пресловутый «сирийский опыт» растаял как дым. Более того - реально стал мешать. Поскольку проводка колонн бронетехники там, в условиях минимального сопротивления, и проводка колонн здесь - это две большие по рискам разницы.
- Подводя итоги нашего разговора, Владимир Николаевич, задам всего два извечных российских вопроса: кто виноват и что делать.
- Виновата в целом власть, создавшая отрицательную систему отбора военных элит. Полководцев и стратегов не осталось - их сменили серые и осторожные чиновники Министерства обороны, у которых даже мысль о возражении замыслам Верховного главнокомандующего вызывает предынфарктное состояние. Право же, в СССР демократии было больше, большевистские лидеры нелицеприятно высказываться на Политбюро СССР себе позволяли.
А на вопрос - что делать в схожей ситуации ответил царский генерал Михаил Драгомиров: «Заключайте мир, дураки!» Поскольку Кремль оказался в ситуации, когда даже победа его не спасет. А после этого, если Верховный главнокомандующий не выгонит своих генералов и дипломатов на мороз - он будет просто обязан отправить их за парту. Ликвидировать безграмотность в отношении войны и мира в XXI веке. Чтобы Россию не позорили.
показати весь коментар
27.03.2022 18:24 Відповісти
Наступления должны быть быстрые и масштабные с полным окружением и деления на много штурмовых групп с ракетными установками и гранат побольше всех видов надо и броне-щиты.
показати весь коментар
27.03.2022 18:27 Відповісти
Небагато хто вас зрозуміє, але одна людина це сказала дуже влучно.
показати весь коментар
27.03.2022 18:42 Відповісти
Заткніть пельку цій шльондрі!
показати весь коментар
27.03.2022 18:58 Відповісти
Ближе к концу войны, по всей видимости, Арестович не только костюм наденет, но и галстук!
А на победу в смокинге с бабочкой и сигаретой в одной руке и стаканом виски в другой!
показати весь коментар
27.03.2022 19:00 Відповісти
хто це такий і навіщо він все це розповвдає ?

зараз говорити може тільки ЗСУ , всі інші мовчать , якщо мовчить ЗСУ тоді мовчать і ці базікали з оточення зе
показати весь коментар
27.03.2022 19:26 Відповісти
1 танковая армия россии не смогла выполнить поставленную задачу...через Сумскую и Черниговскую области дойти до Киева. Основные силы завязли в мелких боестолкновениях, а так же возникли большие проблемы со снабжением. До Броваров дошли только несколько БТГ...но были разбиты и начали окапываться в ближлежащих населенных пунктах.

Поэтому со средины марта российское командование приказало постепенно выводить уцелевшие БТГ на территорию РФ и перекидывать их на более перспективное направление...на Харьков и Донбасс.
показати весь коментар
27.03.2022 20:22 Відповісти
Базікали з оточення зе хочуть піаритись на хороших новинах, щоб після війни їх запрошували до різних партій. Гидко.
показати весь коментар
27.03.2022 20:53 Відповісти
NavigatorUR ты ***** **********. ***** вслед за кораблём!
показати весь коментар
28.03.2022 00:51 Відповісти
NavigatorUR ты ***** **********. ***** вслед за кораблём!
показати весь коментар
28.03.2022 00:51 Відповісти
NavigatorUR ты ***** **********. ***** вслед за кораблём!
показати весь коментар
28.03.2022 00:51 Відповісти
NavigatorUR ты ***** **********. ***** вслед за кораблём!
показати весь коментар
28.03.2022 00:51 Відповісти
NavigatorUR ты ***** **********. ***** вслед за кораблём!
показати весь коментар
28.03.2022 00:51 Відповісти
NavigatorUR ты ***** **********. ***** вслед за кораблём!
показати весь коментар
28.03.2022 00:52 Відповісти
NavigatorUR ты ***** **********. ***** вслед за кораблём!
показати весь коментар
28.03.2022 00:52 Відповісти
 
 