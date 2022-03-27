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3,8 млн человек выехали из Украины из-за войны , - ООН

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

біженці

С 24 февраля из Украины уехали 3,8 млн человек. Около 90% выехавших - женщины и дети.

Об этом заявили в агентстве ООН по делам беженцев, передает Цензор.НЕТ.

Из уехавших 2,2 млн сейчас находятся в соседней Польше. Более 500 тысяч добрались до Румынии. При этом, по подсчетам ООН, в Россию выехало около 300 тысяч человек.

Всего считается, что более 10 млн украинцев из-за войны были вынуждены покинуть свои дома, включая почти 6,5 млн внутренне перемещенных лиц.

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ООН - хуже статистов...!
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27.03.2022 18:07 Ответить
Olia Ustymenko:
Через рік-два свинорилі лапті повалять в Україну. Тимчасово, на пмп, на громадянство.
Треба Закон про недопустимість видачі українських віз/громадянства ВСІМ громадянам РФ навіть після офіційної капітуляції. Мінімум на 150 років.
До речі, сусідні з РФ країни, куди зараз як щури розбігаються «не такі» руські, не розуміють простого факту: через декілька років ті, що понаїхали, почнуть вити про утиск прав російськомовного населення і вимагати ввести війська.
#руснянелюди
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27.03.2022 18:22 Ответить
22 июня1941 года из советского говна не уехал никто...погибли 50 миллионов любителей товаристча Сталина...
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27.03.2022 18:22 Ответить
Сам почему под чешким флагом?
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27.03.2022 18:39 Ответить
Та ты шо?до 8 февраля был под украинским.... ты из партии Зебилов?
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27.03.2022 18:45 Ответить
Та да, у них же было офигенно широкое окно возможностей для этого. А особо ярые "почитатели" "товарича сталина" надо думать жили в странах Балтии и западных областях Украины и Беларуси, которые присоединили к совку перед ВМВ. Про глубинных нечего даже и говорить, хотя совкодрочеров там и правда хватало.
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27.03.2022 18:47 Ответить
 
 