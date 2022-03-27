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3,8 млн осіб виїхали з України через війну, - ООН
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
З 24 лютого з України виїхали 3,8 млн осіб. Близько 90% з тих, що виїхали, - жінки і діти.
Про це заявили в агентстві ООН у справах біженців, інформує Цензор.НЕТ.
З тих, хто поїхав, 2,2 млн наразі перебувають у сусідній Польщі. Понад 500 тисяч дісталися до Румунії. При цьому, за підрахунками ООН, до Росії виїхало близько 300 тисяч осіб.
Всього вважається, що понад 10 млн українців через війну були змушені покинути свої будинки, включаючи майже 6,5 млн внутрішньо переміщених осіб.
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Через рік-два свинорилі лапті повалять в Україну. Тимчасово, на пмп, на громадянство.
Треба Закон про недопустимість видачі українських віз/громадянства ВСІМ громадянам РФ навіть після офіційної капітуляції. Мінімум на 150 років.
До речі, сусідні з РФ країни, куди зараз як щури розбігаються «не такі» руські, не розуміють простого факту: через декілька років ті, що понаїхали, почнуть вити про утиск прав російськомовного населення і вимагати ввести війська.
#руснянелюди