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железная дорога (1377) россия (91364) Финляндия (777) Евросоюз (15956)

Россию полностью отрезали от железнодорожного сообщения со странами ЕС, - Укрзализныця

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

поїзд

Финляндия с понедельника, 28 марта, упраздняет железнодорожное пассажирское сообщение с российской федерацией. Отныне страна-агрессор не имеет железнодорожного сообщения ни с одной из стран Евросоюза.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укрзализныця.

Сегодня, 27 марта, состоятся последние рейсы Allegro между Санкт-Петербургом и Хельсинки, которые обеспечивал финский оператор поездов VR.

"Мы продолжали эксплуатировать Allegro в соответствии с инструкциями властей, чтобы обеспечить доступ в Финляндию для финнов. В течение этих недель люди, которые хотели уехать из России, успели покинуть страну", - заявил старший вице-президент по обслуживанию пассажиров VR Топи Симола.

Также Финляндия приостанавливает грузовые железнодорожные перевозки из РФ.

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Укрзализныця призывает продолжить железнодорожную блокаду России и ускорить принятие решения по остановке транзитного маршрута между Китаем и Польшей, проходящей через Россию и Беларусь.

Также Укрзализныця призвала в официальном письме членов Организации сотрудничества железных дорог прекратить сообщение с Россией и исключить ее представителей от участия в международных организациях и лишить права принимать любые решения.

Как напомнили в Укрзализныце, ранее с РФ прекратили сотрудничество мировые производители подвижного состава Siemens и Alstom.

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Stadler приостановил деятельность в России и Белоруссии.

Также все железные дороги, являющиеся членами CER, активно участвуют в гуманитарных усилиях Евросоюза для поддержки украинцев, вынужденных выехать на территорию Украины, и доставляют в Украину гуманитарную помощь.

Все члены и партнеры CER обязуются соблюдать все санкции, примененные против РФ и Беларуси.

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Российские железные дороги, белорусская железная дорога и их дочерние компании исключены из Международного союза железных дорог (UIC).

Укрзализныця настаивает, чтобы железные дороги вражеских стран были исключены из всех международных организаций и прекращены перевозки грузов и пассажиров. Эта инициатива украинской компании уже поддержана Альянсом новых участников пассажирских перевозок в Брюсселе ALLRAIL.
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Топ комментарии
+25
Лапатнікі навсєгда вєрнуцца к лаптям,ходокам,бурлакам...
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27.03.2022 18:43
+18
Будет у касапов круговая дорога как и круговые полеты.
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27.03.2022 18:44
+12
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27.03.2022 18:44
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Лапатнікі навсєгда вєрнуцца к лаптям,ходокам,бурлакам...
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27.03.2022 18:43 Ответить
А как же довбані щі?
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27.03.2022 18:46 Ответить
Хлєбали в кущах. Але байрактар...
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27.03.2022 19:40 Ответить
А потяг Москва - Калiнiнград ïздить.
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27.03.2022 18:43 Ответить
только вслед руцкому караблю...!
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27.03.2022 19:33 Ответить
З Петербурга теж через Литву
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27.03.2022 20:47 Ответить
Вчера РФ одномоментно запустила рекордные 70 ракет, долетело лишь восемь - The Insider
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27.03.2022 18:44 Ответить
было бы еще прекраснее, если бы большая часть этих ракет взорвалась на территории самой рашки, это было бы справедливо...
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27.03.2022 18:52 Ответить
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27.03.2022 18:44 Ответить
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27.03.2022 19:00 Ответить
Будет у касапов круговая дорога как и круговые полеты.
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27.03.2022 18:44 Ответить
Что, всем миром по кругу?
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27.03.2022 18:47 Ответить
Уже давно их по кругу всем миром пускать.
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27.03.2022 20:38 Ответить
Коротко
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям
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27.03.2022 18:48 Ответить
та ти вже постарався, шоб останні три роки не з'явилось ні одного нового комплексу ПП
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27.03.2022 20:46 Ответить
Надеюсь финны перекроют шопинг жителям Питера.
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27.03.2022 18:50 Ответить
О, а вот это будет совсем обидно. Насколько я знаю, в последние годы питерцы даже за молочкой ездили к финнам.
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27.03.2022 22:00 Ответить
І буде тепер в мордорі одна велика дитяча залізнична дорога. Хай катаються
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27.03.2022 18:57 Ответить
Паздравляю рабсияне, теперь у вас есть всё о чём желали, ненависть к вам во всем мире, железный занавес, пустые полки, похоронки и всё тотже кровавый **********.
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27.03.2022 19:07 Ответить
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27.03.2022 20:20 Ответить
Теперь только на аленях )
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27.03.2022 19:13 Ответить
Олени еще не сказали своего весомого слова)))
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27.03.2022 19:52 Ответить
На шойгу, когда тот оклемается.
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27.03.2022 20:39 Ответить
макрон призвал не обзывать вову всякими нехорошими словами. писдануть по эйфелевой башне?
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27.03.2022 19:17 Ответить
Скотомордые, поздрвляю вас с Новым 1937 годом!
Будете ездить только в свой Усть-********* и Новые *****.
Вы же суки этого хотели.
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27.03.2022 19:35 Ответить
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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27.03.2022 19:42 Ответить
Правильно!
А то ще диверсантів можуть привозити в Польщу і прибалтику.
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27.03.2022 20:32 Ответить
Но есть еще автобаны!
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27.03.2022 20:33 Ответить
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27.03.2022 20:35 Ответить
В Кьонігсберг потяги ходять через Литву 3 штуки щодня. От би прикрили і цю лавочку.
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27.03.2022 20:40 Ответить
телега, лапти, кнут, бутылка!! скромнее нада быть, иссконее!

сегодня он билет не сдаст а завтра родину продаст
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27.03.2022 22:20 Ответить
 
 