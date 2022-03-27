Россию полностью отрезали от железнодорожного сообщения со странами ЕС, - Укрзализныця

Финляндия с понедельника, 28 марта, упраздняет железнодорожное пассажирское сообщение с российской федерацией. Отныне страна-агрессор не имеет железнодорожного сообщения ни с одной из стран Евросоюза.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укрзализныця.

Сегодня, 27 марта, состоятся последние рейсы Allegro между Санкт-Петербургом и Хельсинки, которые обеспечивал финский оператор поездов VR.

"Мы продолжали эксплуатировать Allegro в соответствии с инструкциями властей, чтобы обеспечить доступ в Финляндию для финнов. В течение этих недель люди, которые хотели уехать из России, успели покинуть страну", - заявил старший вице-президент по обслуживанию пассажиров VR Топи Симола.

Также Финляндия приостанавливает грузовые железнодорожные перевозки из РФ.

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Укрзализныця призывает продолжить железнодорожную блокаду России и ускорить принятие решения по остановке транзитного маршрута между Китаем и Польшей, проходящей через Россию и Беларусь.

Также Укрзализныця призвала в официальном письме членов Организации сотрудничества железных дорог прекратить сообщение с Россией и исключить ее представителей от участия в международных организациях и лишить права принимать любые решения.

Как напомнили в Укрзализныце, ранее с РФ прекратили сотрудничество мировые производители подвижного состава Siemens и Alstom.

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Stadler приостановил деятельность в России и Белоруссии.

Также все железные дороги, являющиеся членами CER, активно участвуют в гуманитарных усилиях Евросоюза для поддержки украинцев, вынужденных выехать на территорию Украины, и доставляют в Украину гуманитарную помощь.

Все члены и партнеры CER обязуются соблюдать все санкции, примененные против РФ и Беларуси.

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Российские железные дороги, белорусская железная дорога и их дочерние компании исключены из Международного союза железных дорог (UIC).

Укрзализныця настаивает, чтобы железные дороги вражеских стран были исключены из всех международных организаций и прекращены перевозки грузов и пассажиров. Эта инициатива украинской компании уже поддержана Альянсом новых участников пассажирских перевозок в Брюсселе ALLRAIL.