Росію повністю відрізали від залізничного сполучення з країнами ЄС, - Укрзалізниця
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Фінляндія з понеділка, 28 березня, скасовує залізничне пасажирське сполучення з російською федерацією. Відтепер країна-агресор не має залізничного сполучення з жодною з країн Євросоюзу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрзалізниця.
Сьогодні, 27 березня, відбудуться останні рейси поїздів Allegro між Санкт-Петербургом і Гельсінкі, які забезпечував фінський оператор поїздів VR.
"Ми продовжували експлуатувати Allegro відповідно до інструкцій влади, щоб забезпечити доступ до Фінляндії для фінів. Протягом цих тижнів люди, які хотіли виїхати з росії, встигли покинути країну", - заявив старший віцепрезидент з обслуговування пасажирів VR Топі Сімола.
Також Фінляндія призупиняє вантажні залізничні перевезення з РФ.
Укрзалізниця закликає продовжити залізничну блокаду Росії та прискорити прийняття рішення щодо зупинки транзитного маршруту між Китаєм і Польщею, що проходить через росію та Білорусь.
Також Укрзалізниця закликала в офіційному листі членів Організації співробітництва залізниць припинити перевезення з Росією та виключити її представників від участі у міжнародних організаціях та позбавити права приймати будь-які рішення.
Як нагадали в Укрзалізниці, раніше з РФ припинили співпрацю світові виробники рухомого складу Siemens та Alstom.
Stadler призупинив діяльність у Росії та Білорусі.
Також всі залізниці, які є членами CER, беруть активну участь у гуманітарних зусиллях Євросоюзу для підтримки українців, які вимушені виїхати територію України, і доправляють в Україну гуманітарну допомогу.
Усі члени та партнери CER зобов’язуються дотримуватися всіх санкцій, застосованих проти РФ і Білорусі.
Російські залізниці, білоруську залізницю та їх дочірні компанії виключені з Міжнародного союзу залізниць (UIC).
Укрзалізниця наполягає, щоб залізниці ворожих країн були виключені з усіх міжнародних організацій та припинені перевезення вантажів та пасажирів. Цю ініціативу української компанії вже підтримав Альянс нових учасників пасажирських перевезень у Брюсселі ALLRAIL.
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Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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Слава нації
Смерть москалям
Будете ездить только в свой Усть-********* и Новые *****.
Вы же суки этого хотели.
А то ще диверсантів можуть привозити в Польщу і прибалтику.
сегодня он билет не сдаст а завтра родину продаст