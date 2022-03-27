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залізниця (657) росія (47340) Фінляндія (772) Євросоюз (7144)

Росію повністю відрізали від залізничного сполучення з країнами ЄС, - Укрзалізниця

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

поїзд

Фінляндія з понеділка, 28 березня, скасовує залізничне пасажирське сполучення з російською федерацією. Відтепер країна-агресор не має залізничного сполучення з жодною з країн Євросоюзу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрзалізниця.

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Сьогодні, 27 березня, відбудуться останні рейси поїздів Allegro між Санкт-Петербургом і Гельсінкі, які забезпечував фінський оператор поїздів VR.

"Ми продовжували експлуатувати Allegro відповідно до інструкцій влади, щоб забезпечити доступ до Фінляндії для фінів. Протягом цих тижнів люди, які хотіли виїхати з росії, встигли покинути країну", - заявив старший віцепрезидент з обслуговування пасажирів VR Топі Сімола.

Також Фінляндія призупиняє вантажні залізничні перевезення з РФ.

Укрзалізниця закликає продовжити залізничну блокаду Росії та прискорити прийняття рішення щодо зупинки транзитного маршруту між Китаєм і Польщею, що проходить через росію та Білорусь.

Також Укрзалізниця закликала в офіційному листі членів Організації співробітництва залізниць припинити перевезення з Росією та виключити її представників від участі у міжнародних організаціях та позбавити права приймати будь-які рішення.

Як нагадали в Укрзалізниці, раніше з РФ припинили співпрацю світові виробники рухомого складу Siemens та Alstom.

Stadler призупинив діяльність у Росії та Білорусі.

Також всі залізниці, які є членами CER, беруть активну участь у гуманітарних зусиллях Євросоюзу для підтримки українців, які вимушені виїхати територію України, і доправляють в Україну гуманітарну допомогу.

Усі члени та партнери CER зобов’язуються дотримуватися всіх санкцій, застосованих проти РФ і Білорусі.

Російські залізниці, білоруську залізницю та їх дочірні компанії виключені з Міжнародного союзу залізниць (UIC).

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Укрзалізниця наполягає, щоб залізниці ворожих країн були виключені з усіх міжнародних організацій та припинені перевезення вантажів та пасажирів. Цю ініціативу української компанії вже підтримав Альянс нових учасників пасажирських перевезень у Брюсселі ALLRAIL.
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Топ коментарі
+25
Лапатнікі навсєгда вєрнуцца к лаптям,ходокам,бурлакам...
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27.03.2022 18:43
+18
Будет у касапов круговая дорога как и круговые полеты.
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27.03.2022 18:44
+12
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27.03.2022 18:44
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Лапатнікі навсєгда вєрнуцца к лаптям,ходокам,бурлакам...
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27.03.2022 18:43 Відповісти
А как же довбані щі?
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27.03.2022 18:46 Відповісти
Хлєбали в кущах. Але байрактар...
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27.03.2022 19:40 Відповісти
А потяг Москва - Калiнiнград ïздить.
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27.03.2022 18:43 Відповісти
только вслед руцкому караблю...!
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27.03.2022 19:33 Відповісти
З Петербурга теж через Литву
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27.03.2022 20:47 Відповісти
Вчера РФ одномоментно запустила рекордные 70 ракет, долетело лишь восемь - The Insider
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27.03.2022 18:44 Відповісти
было бы еще прекраснее, если бы большая часть этих ракет взорвалась на территории самой рашки, это было бы справедливо...
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27.03.2022 18:52 Відповісти
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27.03.2022 18:44 Відповісти
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27.03.2022 19:00 Відповісти
Будет у касапов круговая дорога как и круговые полеты.
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27.03.2022 18:44 Відповісти
Что, всем миром по кругу?
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27.03.2022 18:47 Відповісти
Уже давно их по кругу всем миром пускать.
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27.03.2022 20:38 Відповісти
Коротко
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям
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27.03.2022 18:48 Відповісти
та ти вже постарався, шоб останні три роки не з'явилось ні одного нового комплексу ПП
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27.03.2022 20:46 Відповісти
Надеюсь финны перекроют шопинг жителям Питера.
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27.03.2022 18:50 Відповісти
О, а вот это будет совсем обидно. Насколько я знаю, в последние годы питерцы даже за молочкой ездили к финнам.
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27.03.2022 22:00 Відповісти
І буде тепер в мордорі одна велика дитяча залізнична дорога. Хай катаються
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27.03.2022 18:57 Відповісти
Паздравляю рабсияне, теперь у вас есть всё о чём желали, ненависть к вам во всем мире, железный занавес, пустые полки, похоронки и всё тотже кровавый **********.
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27.03.2022 19:07 Відповісти
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27.03.2022 20:20 Відповісти
Теперь только на аленях )
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27.03.2022 19:13 Відповісти
Олени еще не сказали своего весомого слова)))
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27.03.2022 19:52 Відповісти
На шойгу, когда тот оклемается.
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27.03.2022 20:39 Відповісти
макрон призвал не обзывать вову всякими нехорошими словами. писдануть по эйфелевой башне?
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27.03.2022 19:17 Відповісти
Скотомордые, поздрвляю вас с Новым 1937 годом!
Будете ездить только в свой Усть-********* и Новые *****.
Вы же суки этого хотели.
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27.03.2022 19:35 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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27.03.2022 19:42 Відповісти
Правильно!
А то ще диверсантів можуть привозити в Польщу і прибалтику.
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27.03.2022 20:32 Відповісти
Но есть еще автобаны!
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27.03.2022 20:33 Відповісти
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27.03.2022 20:35 Відповісти
В Кьонігсберг потяги ходять через Литву 3 штуки щодня. От би прикрили і цю лавочку.
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27.03.2022 20:40 Відповісти
телега, лапти, кнут, бутылка!! скромнее нада быть, иссконее!

сегодня он билет не сдаст а завтра родину продаст
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27.03.2022 22:20 Відповісти
 
 