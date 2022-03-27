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Роскомнадзор запретил публиковать интервью Зеленского ряда российских СМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Роскомнадзор запретил российским СМИ публиковать интервью президента Украины Зеленского, которое взяли российские журналисты

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится на сайте этой организации.

"Роскомнадзор предупреждает российские СМИ о необходимости отказаться от публикации этого интервью. В отношении взявших интервью средств массовой информации начата проверка для определения степени ответственности и принятия мер реагирования", - отмечается в сообщении.

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Роскомнадзор запретил публиковать интервью Зеленского ряда российских СМИ 01
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Топ комментарии
+30
КИЇВ ЦЕ - СТОЛИЦЯ ЄВРОПИ!!!
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27.03.2022 20:20
+25
Відео Муждобаєв

Жодним чином не засуджую відважного Президента Великої України (можливо, на його думку, й таке потрібно робити, щоб передати к__м певні меседжі про те, як усім їм якнайскоріше стати хорошимі). Але я щиро, по-людські співчуваю йому. Бо це, звісно, ніякі не журналісти, він них навіть через віртуальний зв'язок тхне лайном. Це - підступні російські покидьки, професійні брехуни, боягузливі пристосуванці, дорогі повії від пропаганди, відверті вороги України кожною клітиною своїх ___ теплих тіл.

Я/ми добре пам'ятаємо все, що вони зробили задля цієї війни своєю гібридною «роботою» в рейху, імітацією його «нормальності» на тлі підготовки до нападу на Україну, свідомою камуфляжною брехнею про «прєкрасную расію будущєва». Даже не думайте, «либеральные» пособники фюрера, что вы (те, кто на этом скрине и ВСЕ другие) таким образом купите себе дешевую индульгенцию для жизни в мире ЛЮДЕЙ. Пока я жив, я буду напоминать всем и прямо говорить, кто вы. А не буду жив я - найдутся другие, кто обо ВСЕМ напомнят.
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27.03.2022 20:26
+24
Расєя-територія рабів народжених рабами у рабстві...
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27.03.2022 20:22
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КИЇВ ЦЕ - СТОЛИЦЯ ЄВРОПИ!!!
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27.03.2022 20:20 Ответить
Саме так
http://www.nrcu.gov.ua/
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27.03.2022 20:24 Ответить
Ніяк не второпаю чому єврей Епштейн- Путін з масковського кремля так боїться публічної зустрічі з євреєм В. Зеленським? Що боїться що вибовкає якусь дурницю?
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27.03.2022 20:39 Ответить
Бо його буде сильно трусити при зустрічі з Зеленським.
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27.03.2022 21:16 Ответить
Зеля запугал орков
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27.03.2022 20:20 Ответить
Одним слрвом - Роскомпозор!
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27.03.2022 20:22 Ответить
Расєя-територія рабів народжених рабами у рабстві...
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27.03.2022 20:22 Ответить
Зеля дав интервью російським шльондрам, а ідіоти тут у долоні плескають із приводу заборони цієї ганьби...що в головах?
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27.03.2022 20:23 Ответить
********* - в спам!
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27.03.2022 20:26 Ответить
Жесть.
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27.03.2022 21:19 Ответить
Мясофабрика. І головний мясник.
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27.03.2022 20:23 Ответить
Яка "несподіванка"...
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27.03.2022 20:24 Ответить
что-то нигде в наших СМИ не было доказательств того , что Зеля там давал интервью ватным СМИ . А если всё таки давал , то это ему дополнительный и большой минус . нАдЕЮСЬ ЗА ЭТО ЕМУ ТОЖЕ ПРИДЁТСЯ ОТВЕЧАТЬ ПОСЛЕ ВОЙНЫ .
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27.03.2022 20:24 Ответить
Есть же такие недоумки на свете, как ты, придурок
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27.03.2022 21:34 Ответить
только одна ты умная и красивая ?)
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27.03.2022 22:27 Ответить
То це всім російським коням зрозуміло.
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27.03.2022 20:25 Ответить
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27.03.2022 20:25 Ответить
Дурні кацапи - саме для такої заборони й було задумане це інтерв*ю)
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27.03.2022 20:25 Ответить
Інтерв'ю московитам може бути тільки одне та коротке - нехай ідуть за своїм кораблем.
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27.03.2022 20:26 Ответить
Відео Муждобаєв

Жодним чином не засуджую відважного Президента Великої України (можливо, на його думку, й таке потрібно робити, щоб передати к__м певні меседжі про те, як усім їм якнайскоріше стати хорошимі). Але я щиро, по-людські співчуваю йому. Бо це, звісно, ніякі не журналісти, він них навіть через віртуальний зв'язок тхне лайном. Це - підступні російські покидьки, професійні брехуни, боягузливі пристосуванці, дорогі повії від пропаганди, відверті вороги України кожною клітиною своїх ___ теплих тіл.

Я/ми добре пам'ятаємо все, що вони зробили задля цієї війни своєю гібридною «роботою» в рейху, імітацією його «нормальності» на тлі підготовки до нападу на Україну, свідомою камуфляжною брехнею про «прєкрасную расію будущєва». Даже не думайте, «либеральные» пособники фюрера, что вы (те, кто на этом скрине и ВСЕ другие) таким образом купите себе дешевую индульгенцию для жизни в мире ЛЮДЕЙ. Пока я жив, я буду напоминать всем и прямо говорить, кто вы. А не буду жив я - найдутся другие, кто обо ВСЕМ напомнят.
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27.03.2022 20:26 Ответить
если ваши друзья говорят вам о необходимости переговоров с вашими врагами - значит предатели уже обо всем договорились.
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27.03.2022 20:29 Ответить
а роскомнадзор не может запретить украинцам видеть и слышать ермака? очень жаль.
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27.03.2022 20:28 Ответить
не выдерживают...а украинцы стойкие
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27.03.2022 20:28 Ответить
памперсов в расии нет. тампонов тоже. будут сраться прямо в трусы.
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27.03.2022 20:30 Ответить
Зеленський - могильник кремля
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27.03.2022 20:30 Ответить
Да уж. Запах, наверное", - фууу.
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27.03.2022 20:36 Ответить
якщо ти поруч з кремлем, то доведеться потерпіти
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27.03.2022 20:40 Ответить
власноруч...?
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27.03.2022 20:48 Ответить

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27.03.2022 22:21 Ответить
Президент Зеленський в інтерв'ю російським ЗМІ:

«Денацифікація» та «демілітаризація» - взагалі ми не обговорюємо це... Ми взагалі не сядемо за стіл, якщо говоритимемо про якусь «демілітаризацію», якусь «денацифікацію». Для мене це абсолютно незрозумілі речі, - сказав він.

https://t.me/voynareal/16763
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27.03.2022 20:30 Ответить
Так. На все інше він погодився.
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27.03.2022 20:33 Ответить
"Длинные слова меня только расстраивают" (С)
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27.03.2022 20:41 Ответить
Когда ублюдки Ютуб у себя запретят? Или выход в свет ботвы с ихней вонью у них запланирован?
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27.03.2022 20:31 Ответить
Тепер розкажіть, шо влада була не права закривши прорашистські канали в Україні.
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27.03.2022 20:36 Ответить
«РФ действительно хочет быть изгоем. Полноценным. Везде», - Подоляк о запрете российским СМИ публиковать интервью Зеленского 🗣

Советник главы офиса президента объяснил позицию Украины в этом вопросе:

1️⃣ «РФ же считает себя «оплотом борьбы за правое дело». Но при этом трусливо поджимает хвост, когда имеется прямая речь другой стороны».

2️⃣ «А зачем тогда тратить столько денег на внутреннюю убийственную пропаганду, на всех этих упитанных пропагандистов с вечерних ток-шоу, если их ложь можно запросто обнулить одним интервью президента Украины?».

https://t.me/voynareal/16764
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27.03.2022 20:36 Ответить
Маргарита "Боброедка" Симоньян, на второй месяц после начала войны:
- "Месяц назад я думала, что кучка нацистов захватила власть в Украине

Теперь она же заявляет:
- "Оказывается в Украине большая часть населения нацисты".

Анекдот почему-то вспомнился.
Тигран Кеосаян звонит своей супруге Маргарите Симонян
- Ты там смотри, дорожное радио передало, что какая-то дура едет по встречной полосе против движения.
Маргарита отавечает
- Нашел чем меня удивить, здесь все едут против движения
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27.03.2022 20:37 Ответить
Хто б міг подумати?!І нафіга був оцей цирк?Роботи немає?Поголотися не може часу знайти,а на інтервю рашистам знайшов!
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27.03.2022 21:11 Ответить
Це його стихія. Зголоднів за кацапською публікою.
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27.03.2022 21:29 Ответить
Нигде на тех болотах там этого не покажут!!!
Это и ежу понятно.
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27.03.2022 21:55 Ответить
Зайшов ради інтересу на медузу - опублікували, газпромівський комерсант - ні... Послухав інтерв'ю - не надто інформативне.
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27.03.2022 22:48 Ответить
гшпнг
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28.03.2022 00:06 Ответить
хорошее интервью.
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28.03.2022 05:00 Ответить
Я не я і хата не моя.
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01.09.2022 18:17 Ответить
 
 