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Зеленський (17537) Роскомнагляд (46)

Роскомнагляд заборонив публікувати інтерв'ю Зеленського низці російських ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

​​Роскомнагляд заборонив російськім ЗМІ публікувати інтерв'ю президента України Зеленського, яке взяли російські журналісти

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться на сайті цієї організації.

"Роскомнагляд попереджає російські ЗМІ про необхідність відмовитися від публікації цього інтерв'ю. Щодо засобів масової інформації, які взяли інтерв'ю, розпочато перевірку для визначення ступеня відповідальності та вживання заходів реагування", - відзначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський вперше від початку відкритого вторгнення РФ дав інтерв'ю російським ЗМІ

Роскомнагляд заборонив публікувати інтервю Зеленського низці російських ЗМІ 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+30
КИЇВ ЦЕ - СТОЛИЦЯ ЄВРОПИ!!!
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27.03.2022 20:20
+25
Відео Муждобаєв

Жодним чином не засуджую відважного Президента Великої України (можливо, на його думку, й таке потрібно робити, щоб передати к__м певні меседжі про те, як усім їм якнайскоріше стати хорошимі). Але я щиро, по-людські співчуваю йому. Бо це, звісно, ніякі не журналісти, він них навіть через віртуальний зв'язок тхне лайном. Це - підступні російські покидьки, професійні брехуни, боягузливі пристосуванці, дорогі повії від пропаганди, відверті вороги України кожною клітиною своїх ___ теплих тіл.

Я/ми добре пам'ятаємо все, що вони зробили задля цієї війни своєю гібридною «роботою» в рейху, імітацією його «нормальності» на тлі підготовки до нападу на Україну, свідомою камуфляжною брехнею про «прєкрасную расію будущєва». Даже не думайте, «либеральные» пособники фюрера, что вы (те, кто на этом скрине и ВСЕ другие) таким образом купите себе дешевую индульгенцию для жизни в мире ЛЮДЕЙ. Пока я жив, я буду напоминать всем и прямо говорить, кто вы. А не буду жив я - найдутся другие, кто обо ВСЕМ напомнят.
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27.03.2022 20:26
+24
Расєя-територія рабів народжених рабами у рабстві...
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27.03.2022 20:22
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КИЇВ ЦЕ - СТОЛИЦЯ ЄВРОПИ!!!
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27.03.2022 20:20 Відповісти
Саме так
http://www.nrcu.gov.ua/
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27.03.2022 20:24 Відповісти
Ніяк не второпаю чому єврей Епштейн- Путін з масковського кремля так боїться публічної зустрічі з євреєм В. Зеленським? Що боїться що вибовкає якусь дурницю?
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27.03.2022 20:39 Відповісти
Бо його буде сильно трусити при зустрічі з Зеленським.
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27.03.2022 21:16 Відповісти
Зеля запугал орков
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27.03.2022 20:20 Відповісти
Одним слрвом - Роскомпозор!
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27.03.2022 20:22 Відповісти
Расєя-територія рабів народжених рабами у рабстві...
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27.03.2022 20:22 Відповісти
Зеля дав интервью російським шльондрам, а ідіоти тут у долоні плескають із приводу заборони цієї ганьби...що в головах?
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27.03.2022 20:23 Відповісти
********* - в спам!
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27.03.2022 20:26 Відповісти
Жесть.
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27.03.2022 21:19 Відповісти
Мясофабрика. І головний мясник.
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27.03.2022 20:23 Відповісти
Яка "несподіванка"...
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27.03.2022 20:24 Відповісти
что-то нигде в наших СМИ не было доказательств того , что Зеля там давал интервью ватным СМИ . А если всё таки давал , то это ему дополнительный и большой минус . нАдЕЮСЬ ЗА ЭТО ЕМУ ТОЖЕ ПРИДЁТСЯ ОТВЕЧАТЬ ПОСЛЕ ВОЙНЫ .
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27.03.2022 20:24 Відповісти
Есть же такие недоумки на свете, как ты, придурок
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27.03.2022 21:34 Відповісти
только одна ты умная и красивая ?)
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27.03.2022 22:27 Відповісти
То це всім російським коням зрозуміло.
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27.03.2022 20:25 Відповісти
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27.03.2022 20:25 Відповісти
Дурні кацапи - саме для такої заборони й було задумане це інтерв*ю)
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27.03.2022 20:25 Відповісти
Інтерв'ю московитам може бути тільки одне та коротке - нехай ідуть за своїм кораблем.
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27.03.2022 20:26 Відповісти
Відео Муждобаєв

Жодним чином не засуджую відважного Президента Великої України (можливо, на його думку, й таке потрібно робити, щоб передати к__м певні меседжі про те, як усім їм якнайскоріше стати хорошимі). Але я щиро, по-людські співчуваю йому. Бо це, звісно, ніякі не журналісти, він них навіть через віртуальний зв'язок тхне лайном. Це - підступні російські покидьки, професійні брехуни, боягузливі пристосуванці, дорогі повії від пропаганди, відверті вороги України кожною клітиною своїх ___ теплих тіл.

Я/ми добре пам'ятаємо все, що вони зробили задля цієї війни своєю гібридною «роботою» в рейху, імітацією його «нормальності» на тлі підготовки до нападу на Україну, свідомою камуфляжною брехнею про «прєкрасную расію будущєва». Даже не думайте, «либеральные» пособники фюрера, что вы (те, кто на этом скрине и ВСЕ другие) таким образом купите себе дешевую индульгенцию для жизни в мире ЛЮДЕЙ. Пока я жив, я буду напоминать всем и прямо говорить, кто вы. А не буду жив я - найдутся другие, кто обо ВСЕМ напомнят.
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27.03.2022 20:26 Відповісти
если ваши друзья говорят вам о необходимости переговоров с вашими врагами - значит предатели уже обо всем договорились.
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27.03.2022 20:29 Відповісти
а роскомнадзор не может запретить украинцам видеть и слышать ермака? очень жаль.
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27.03.2022 20:28 Відповісти
не выдерживают...а украинцы стойкие
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27.03.2022 20:28 Відповісти
памперсов в расии нет. тампонов тоже. будут сраться прямо в трусы.
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27.03.2022 20:30 Відповісти
Зеленський - могильник кремля
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27.03.2022 20:30 Відповісти
Да уж. Запах, наверное", - фууу.
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27.03.2022 20:36 Відповісти
якщо ти поруч з кремлем, то доведеться потерпіти
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27.03.2022 20:40 Відповісти
власноруч...?
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27.03.2022 20:48 Відповісти

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27.03.2022 22:21 Відповісти
Президент Зеленський в інтерв'ю російським ЗМІ:

«Денацифікація» та «демілітаризація» - взагалі ми не обговорюємо це... Ми взагалі не сядемо за стіл, якщо говоритимемо про якусь «демілітаризацію», якусь «денацифікацію». Для мене це абсолютно незрозумілі речі, - сказав він.

https://t.me/voynareal/16763
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27.03.2022 20:30 Відповісти
Так. На все інше він погодився.
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27.03.2022 20:33 Відповісти
"Длинные слова меня только расстраивают" (С)
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27.03.2022 20:41 Відповісти
Когда ублюдки Ютуб у себя запретят? Или выход в свет ботвы с ихней вонью у них запланирован?
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27.03.2022 20:31 Відповісти
Тепер розкажіть, шо влада була не права закривши прорашистські канали в Україні.
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27.03.2022 20:36 Відповісти
«РФ действительно хочет быть изгоем. Полноценным. Везде», - Подоляк о запрете российским СМИ публиковать интервью Зеленского 🗣

Советник главы офиса президента объяснил позицию Украины в этом вопросе:

1️⃣ «РФ же считает себя «оплотом борьбы за правое дело». Но при этом трусливо поджимает хвост, когда имеется прямая речь другой стороны».

2️⃣ «А зачем тогда тратить столько денег на внутреннюю убийственную пропаганду, на всех этих упитанных пропагандистов с вечерних ток-шоу, если их ложь можно запросто обнулить одним интервью президента Украины?».

https://t.me/voynareal/16764
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27.03.2022 20:36 Відповісти
Маргарита "Боброедка" Симоньян, на второй месяц после начала войны:
- "Месяц назад я думала, что кучка нацистов захватила власть в Украине

Теперь она же заявляет:
- "Оказывается в Украине большая часть населения нацисты".

Анекдот почему-то вспомнился.
Тигран Кеосаян звонит своей супруге Маргарите Симонян
- Ты там смотри, дорожное радио передало, что какая-то дура едет по встречной полосе против движения.
Маргарита отавечает
- Нашел чем меня удивить, здесь все едут против движения
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27.03.2022 20:37 Відповісти
Хто б міг подумати?!І нафіга був оцей цирк?Роботи немає?Поголотися не може часу знайти,а на інтервю рашистам знайшов!
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27.03.2022 21:11 Відповісти
Це його стихія. Зголоднів за кацапською публікою.
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27.03.2022 21:29 Відповісти
Нигде на тех болотах там этого не покажут!!!
Это и ежу понятно.
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27.03.2022 21:55 Відповісти
Зайшов ради інтересу на медузу - опублікували, газпромівський комерсант - ні... Послухав інтерв'ю - не надто інформативне.
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27.03.2022 22:48 Відповісти
гшпнг
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28.03.2022 00:06 Відповісти
хорошее интервью.
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28.03.2022 05:00 Відповісти
Я не я і хата не моя.
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01.09.2022 18:17 Відповісти
 
 