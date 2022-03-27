Роскомнагляд заборонив публікувати інтерв'ю Зеленського низці російських ЗМІ
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Роскомнагляд заборонив російськім ЗМІ публікувати інтерв'ю президента України Зеленського, яке взяли російські журналісти
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться на сайті цієї організації.
"Роскомнагляд попереджає російські ЗМІ про необхідність відмовитися від публікації цього інтерв'ю. Щодо засобів масової інформації, які взяли інтерв'ю, розпочато перевірку для визначення ступеня відповідальності та вживання заходів реагування", - відзначається у повідомленні.
Топ коментарі
+30 Rino Onix
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+25 Djala Pribila
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Жодним чином не засуджую відважного Президента Великої України (можливо, на його думку, й таке потрібно робити, щоб передати к__м певні меседжі про те, як усім їм якнайскоріше стати хорошимі). Але я щиро, по-людські співчуваю йому. Бо це, звісно, ніякі не журналісти, він них навіть через віртуальний зв'язок тхне лайном. Це - підступні російські покидьки, професійні брехуни, боягузливі пристосуванці, дорогі повії від пропаганди, відверті вороги України кожною клітиною своїх ___ теплих тіл.
Я/ми добре пам'ятаємо все, що вони зробили задля цієї війни своєю гібридною «роботою» в рейху, імітацією його «нормальності» на тлі підготовки до нападу на Україну, свідомою камуфляжною брехнею про «прєкрасную расію будущєва». Даже не думайте, «либеральные» пособники фюрера, что вы (те, кто на этом скрине и ВСЕ другие) таким образом купите себе дешевую индульгенцию для жизни в мире ЛЮДЕЙ. Пока я жив, я буду напоминать всем и прямо говорить, кто вы. А не буду жив я - найдутся другие, кто обо ВСЕМ напомнят.
«Денацифікація» та «демілітаризація» - взагалі ми не обговорюємо це... Ми взагалі не сядемо за стіл, якщо говоритимемо про якусь «демілітаризацію», якусь «денацифікацію». Для мене це абсолютно незрозумілі речі, - сказав він.
https://t.me/voynareal/16763
Советник главы офиса президента объяснил позицию Украины в этом вопросе:
1️⃣ «РФ же считает себя «оплотом борьбы за правое дело». Но при этом трусливо поджимает хвост, когда имеется прямая речь другой стороны».
2️⃣ «А зачем тогда тратить столько денег на внутреннюю убийственную пропаганду, на всех этих упитанных пропагандистов с вечерних ток-шоу, если их ложь можно запросто обнулить одним интервью президента Украины?».
https://t.me/voynareal/16764
- "Месяц назад я думала, что кучка нацистов захватила власть в Украине
Теперь она же заявляет:
- "Оказывается в Украине большая часть населения нацисты".
Анекдот почему-то вспомнился.
Тигран Кеосаян звонит своей супруге Маргарите Симонян
- Ты там смотри, дорожное радио передало, что какая-то дура едет по встречной полосе против движения.
Маргарита отавечает
- Нашел чем меня удивить, здесь все едут против движения
Это и ежу понятно.