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Азов показал подробности освобождения Ольховки в Харьковской области

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

азов,вільхівка

Командир подразделения ТрО "Азов" в Харькове Сергей Величко выложил в сеть подробности операции освобождения села Ольховка под Харьковом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На видео видно, каким образом взаимодействуют разные военные подразделения, в том числе и "Азов". В частности, во время операции активно использовались беспилотники для разведки и наблюдения за перемещением вражеской пехоты. Также были задействованы гранатометчики и бронированная техника.

Украинским героям удалось не только выбить российских захватчиков из села, но и уничтожить технику и живую силу противника (70 оккупантов) и взять в плен около 30 рашистов.

В целом, 25 марта во время контрнаступления, кроме Ольховки, украинскими силами также освободили Малую Рогань.

27 марта глава Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов сообщил об освобождении от оккупантов села Гусаровка в Балаклейском районе. Было уничтожено около 100 оккупантов и 60 единиц техники.
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Топ комментарии
+28
Героям Слава!
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27.03.2022 21:10
+28
"Россия, не имеющая никакого отношения к Руси, и получившая свое название в лучшем случае в ХVІІІ веке, тем не менее - нагло претендует на историческое наследие Руси, созданной на 800 лет раньше. Однако Московская история пришита к истории Руси белыми нитками и полностью сфальсифицирована.

В кровавом болоте московского рабства, а не в суровой славе норманской эпохи стоит колыбель России.
Сменив имена и даты, увидим, что политика Ивана III и политика современной московской империи являются не просто похожими, а и тождественными...
Россия порождена и воспитана в противной и униженной школе монгольского рабства.
Сильной она стала лишь потому, что в мастерстве рабства была непревзойденной.
Даже и тогда, когда Россия стала независимой, она и далее осталась страной рабов.
Политика России - неизменна. Русские методы и тактика менялись, и будут меняться, однако главная цель российской политики - покорить мир и править в нем - есть и будет неизменной.
Московский панславизм - всего лишь одна из форм захватничества.

Карл Маркс, "Разоблачения дипломатической истории 18-го века"
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27.03.2022 21:15
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Героям Слава!
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27.03.2022 21:10 Ответить
"Россия, не имеющая никакого отношения к Руси, и получившая свое название в лучшем случае в ХVІІІ веке, тем не менее - нагло претендует на историческое наследие Руси, созданной на 800 лет раньше. Однако Московская история пришита к истории Руси белыми нитками и полностью сфальсифицирована.

В кровавом болоте московского рабства, а не в суровой славе норманской эпохи стоит колыбель России.
Сменив имена и даты, увидим, что политика Ивана III и политика современной московской империи являются не просто похожими, а и тождественными...
Россия порождена и воспитана в противной и униженной школе монгольского рабства.
Сильной она стала лишь потому, что в мастерстве рабства была непревзойденной.
Даже и тогда, когда Россия стала независимой, она и далее осталась страной рабов.
Политика России - неизменна. Русские методы и тактика менялись, и будут меняться, однако главная цель российской политики - покорить мир и править в нем - есть и будет неизменной.
Московский панславизм - всего лишь одна из форм захватничества.

Карл Маркс, "Разоблачения дипломатической истории 18-го века"
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27.03.2022 21:15 Ответить
Свинособакам все божья роса. Все что у них есть спижено. ФСЬО. Заложил основы фальши и воровство Петр первый.
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27.03.2022 21:39 Ответить
Они даже фашизм ********
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27.03.2022 23:14 Ответить
Епічне відео бою! https://www.youtube.com/watch?v=AkobzfQ-fJg
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27.03.2022 21:18 Ответить
Гішпани непогану допомогу надали вже.
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27.03.2022 21:53 Ответить
А цей румунський циган за путіна ?
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27.03.2022 22:44 Ответить
Вангую, що Севастополь теж Азов визволятиме.
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27.03.2022 21:38 Ответить
Герои должны быть одни - ВСУ !
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27.03.2022 22:13 Ответить
Героям Слава! 💛💙💛💙💛💙🇺🇦
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28.03.2022 08:17 Ответить
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28.03.2022 08:57 Ответить
 
 