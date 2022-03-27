Азов показал подробности освобождения Ольховки в Харьковской области
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Командир подразделения ТрО "Азов" в Харькове Сергей Величко выложил в сеть подробности операции освобождения села Ольховка под Харьковом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
На видео видно, каким образом взаимодействуют разные военные подразделения, в том числе и "Азов". В частности, во время операции активно использовались беспилотники для разведки и наблюдения за перемещением вражеской пехоты. Также были задействованы гранатометчики и бронированная техника.
Украинским героям удалось не только выбить российских захватчиков из села, но и уничтожить технику и живую силу противника (70 оккупантов) и взять в плен около 30 рашистов.
В целом, 25 марта во время контрнаступления, кроме Ольховки, украинскими силами также освободили Малую Рогань.
27 марта глава Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов сообщил об освобождении от оккупантов села Гусаровка в Балаклейском районе. Было уничтожено около 100 оккупантов и 60 единиц техники.
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