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"Азов" показав подробиці визволення Вільхівки на Харківщині

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

азов,вільхівка

Командир підрозділу ТрО"Азов" в Харкові Сергій Величко виклав в мережу подробиці операції визволення села Вільхівка, що під Харковом.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

На відео видно, яким чином взаємодіють різні військові підрозділи, зокрема й "Азов". Зокрема, під час операції активно використовувались безпілотники для ведення розвідки та спостерігання за переміщенням ворожої піхоти. Також були задіяні гранатометники та броньована техніка.

Українським героям вдалося не тільки вибити російських загарбників із села, а й знищити техніку і живу силу противника (70 окупантів) та взяти у полон приблизно 30 рашистів.

Загалом, 25 березня під час контрнаступу окрім Вільхівки українськими силами також звільнили Малу Рогань.

Дивіться також: Українські воїни взяли в полон групу окупантів під час звільнення Вільхівки на Харківщині. ВIДЕО

27 березня голова Харківської обласної військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов повідомив про звільнення від окупантів села Гусарівка в Балаклійському районі. Було знищено приблизно 100 окупантів та 60 одиниць техніки.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+28
Героям Слава!
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27.03.2022 21:10
+28
"Россия, не имеющая никакого отношения к Руси, и получившая свое название в лучшем случае в ХVІІІ веке, тем не менее - нагло претендует на историческое наследие Руси, созданной на 800 лет раньше. Однако Московская история пришита к истории Руси белыми нитками и полностью сфальсифицирована.

В кровавом болоте московского рабства, а не в суровой славе норманской эпохи стоит колыбель России.
Сменив имена и даты, увидим, что политика Ивана III и политика современной московской империи являются не просто похожими, а и тождественными...
Россия порождена и воспитана в противной и униженной школе монгольского рабства.
Сильной она стала лишь потому, что в мастерстве рабства была непревзойденной.
Даже и тогда, когда Россия стала независимой, она и далее осталась страной рабов.
Политика России - неизменна. Русские методы и тактика менялись, и будут меняться, однако главная цель российской политики - покорить мир и править в нем - есть и будет неизменной.
Московский панславизм - всего лишь одна из форм захватничества.

Карл Маркс, "Разоблачения дипломатической истории 18-го века"
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27.03.2022 21:15
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Героям Слава!
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27.03.2022 21:10 Відповісти
"Россия, не имеющая никакого отношения к Руси, и получившая свое название в лучшем случае в ХVІІІ веке, тем не менее - нагло претендует на историческое наследие Руси, созданной на 800 лет раньше. Однако Московская история пришита к истории Руси белыми нитками и полностью сфальсифицирована.

В кровавом болоте московского рабства, а не в суровой славе норманской эпохи стоит колыбель России.
Сменив имена и даты, увидим, что политика Ивана III и политика современной московской империи являются не просто похожими, а и тождественными...
Россия порождена и воспитана в противной и униженной школе монгольского рабства.
Сильной она стала лишь потому, что в мастерстве рабства была непревзойденной.
Даже и тогда, когда Россия стала независимой, она и далее осталась страной рабов.
Политика России - неизменна. Русские методы и тактика менялись, и будут меняться, однако главная цель российской политики - покорить мир и править в нем - есть и будет неизменной.
Московский панславизм - всего лишь одна из форм захватничества.

Карл Маркс, "Разоблачения дипломатической истории 18-го века"
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27.03.2022 21:15 Відповісти
Свинособакам все божья роса. Все что у них есть спижено. ФСЬО. Заложил основы фальши и воровство Петр первый.
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27.03.2022 21:39 Відповісти
Они даже фашизм ********
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27.03.2022 23:14 Відповісти
Епічне відео бою! https://www.youtube.com/watch?v=AkobzfQ-fJg
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27.03.2022 21:18 Відповісти
Гішпани непогану допомогу надали вже.
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27.03.2022 21:53 Відповісти
А цей румунський циган за путіна ?
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27.03.2022 22:44 Відповісти
Вангую, що Севастополь теж Азов визволятиме.
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27.03.2022 21:38 Відповісти
Герои должны быть одни - ВСУ !
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27.03.2022 22:13 Відповісти
Героям Слава! 💛💙💛💙💛💙🇺🇦
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28.03.2022 08:17 Відповісти
.
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28.03.2022 08:57 Відповісти
 
 