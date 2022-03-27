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Один украинский военный бьет десять российских, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что один украинский военный бьет десять российских, потому что находится на своей земле и мотивирован ее защищать.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в интервью российским журналистам.

Он заявил: "А мы точно хотим мира. Потому что если бы мы не хотели, поверьте, мы бы завтра были в Крыму. Если бы у нас было сейчас все на уровне: "Война! Вперед! Мы побежали, ура!" Да нет никакого "ура!"

Мы на своей территории их бьем. Один наш военный бьет десять российских, потому что те не понимают, что они тут делают. Вот и все. А эти точно знают, что его жена сейчас в Польше где-то там, с ребенком. Или в Волновахе, ее вчера раздавили. Вот поэтому сил столько у этого народа, не потому что он особенный. А потому что трагедия у нас, и я пытаюсь это объяснить.

Читайте также: Зеленский впервые с начала открытого вторжения РФ дал интервью российским СМИ

Поэтому когда Россия говорит: в документах должно быть, что вы не будете военным путем забирать Крым… Да не будем мы его забирать военным путем: людей жалко, наших жалко людей. Потому что пойдут туда люди и будут погибать. Да просто жалко.

Вы все равно ничего не сделали за эти десять лет. Что там сделано в Крыму? Построены отели как в Дубае, или что? Что там привнесено? Что на Донбассе? Арену можно было запустить? Просто пробили ее снарядом, и она стоит. Да и невозможно это сделать, понимаете? Люди пришли с другой идеологией".

Смотрите также: Интервью Зеленского российским СМИ: Россия должна знать правду. ВИДЕО
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Топ комментарии
+26
Зеленський прямо каже, що він не збирається відвойовувати Крим. З цитати навіть не ясно, чи він вважає його територією України.
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27.03.2022 21:25
+19
Garry


@Garry51302808

·
2 мин



Ви розумієте що воно знову готове віддавати воєнних злочинців?
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27.03.2022 21:16
+17
Всё, что говорит Зе, всегда вызывает вопрос - а что у него в голове? Боюсь, что он может такого напереговаривать, что потом ещё долго прийдётся расхлёбывать всей стране.
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27.03.2022 21:27
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Один український військовий б'є десять російських, - Зеленський

Арестович закликав не знущатися з російських полонених.
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27.03.2022 21:15 Ответить
Це він казав на публіку.
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27.03.2022 21:20 Ответить
Правильна реакція на мій саркастичний коментар - посмішка.
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27.03.2022 21:32 Ответить
Можно говорить что угодно... Но все понимают и делают всех нужно убить всех до единого... Кто сдаст оружие будет жить. Все нашу землю вернуть включая Крым .... Других вариантов нет и быть не может ... Нам тяжело но такая поддержка бывает раз ... Нельзя останавливаться или идти на уступки .... Мы должны поставить точку ... Ради погибших и раненых ради разрушенных уничтоженных городов поломанных судеб ради деток наших
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27.03.2022 21:48 Ответить
Тоесть нам дают оружие ровно столько чтобы мы не начали крым освобождать?
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27.03.2022 21:16 Ответить
Зеленський прямо каже, що він не збирається відвойовувати Крим. З цитати навіть не ясно, чи він вважає його територією України.
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27.03.2022 21:25 Ответить
Всі його цитати з подвійним дном.
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27.03.2022 21:30 Ответить
вОНо вже дістало зі своїм ДНОМ!!!!!!! Як воно не під контролем і йому не пишуть "достойні" речення воно самостійно несе пургу!!!! Ну то йому на замітку, Крим буде звільнений разом з закінченням війни!!!!!
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27.03.2022 21:39 Ответить
крок_за_кроком@mykolayovych45

2 ч

відразу після 24 я десь прочитав, що війна мордору обходиться в 2 млрд доларів в день і дуже скептично поставився до цієї суми.
вчора русня випустила 70 ракет вартість 500 млн баксів.
це одні ракети, а якщо порахувати весь БК, паливо, втрачені літаки. можливо 2 лярди і правда.

Монах@Dwalrf

Дороже всего Украине обходятся выборы 2019 года...
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27.03.2022 22:00 Ответить
З'явилися вирази у інтерв'ю кацапським псевдоліберальним жруналістам про "компромісні території", щоб уникнути третьої світової, та "умови референдуму щодо нейтралітету". Цього диктора не можна пускати на інтерв'ю непідготовленим та без промови.
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27.03.2022 23:46 Ответить
Уже навіть у цьому є держзрада
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28.03.2022 00:14 Ответить
Уде навіть це є держзрадою
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28.03.2022 00:15 Ответить
Уде навіть це є держзрадою
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28.03.2022 00:15 Ответить
Если рашисты побегут из Донбасса, то после такого поражения распадется вся империя. Соответственно вся вата сбежит из Крыма
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27.03.2022 22:38 Ответить
Garry


@Garry51302808

·
2 мин



Ви розумієте що воно знову готове віддавати воєнних злочинців?
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27.03.2022 21:16 Ответить
Воно це ти Гарри...
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27.03.2022 21:22 Ответить
Всё, что говорит Зе, всегда вызывает вопрос - а что у него в голове? Боюсь, что он может такого напереговаривать, что потом ещё долго прийдётся расхлёбывать всей стране.
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27.03.2022 21:27 Ответить
Е. С математикой плохо. Пачему 10? Как все 20.
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27.03.2022 21:16 Ответить
крым надо брать...но с доплатой.
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27.03.2022 21:20 Ответить
Курили. Потім би віддали. І Японія рідна сестра навіки.
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27.03.2022 21:23 Ответить
Масова мобілізація і видача зброї, навчання з різними видами зброї, в найкоротший термін..де це все??
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27.03.2022 21:22 Ответить
ти дурне чи шо? Де взяти стільки інструкторів, враховуючи те, що найкращі вже місяць воюють.
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27.03.2022 21:32 Ответить
Ти воєш чмо???? В мене особисто з братом вже 15днів звязку нема. А через таке миролюбиве мурло яке прикривається військовими і сидить в тилу і гинуть люди.
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27.03.2022 22:08 Ответить
А ти чого, дебільчик сидиш і не рвешся воювати?
Не беруть бо ти настільки тупе, що не можеш доперти, шо 100000000 солдатів нічого не вирішують без військової техніки?
ДЛБЙБ.
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27.03.2022 22:42 Ответить
Хто хтів, давно пішов в тероборону.
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27.03.2022 21:35 Ответить
Та ти шо? А в Київській області місць нема, навіть в іншому місті. Якщо незнаєш де і як то не мели.
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27.03.2022 22:01 Ответить
надо перестать стрелять... і побачишь мир в очах всесвітнього ублюдка
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27.03.2022 21:23 Ответить
"Ми на своїй території їх б'ємо. Один наш військовий б'є десять російських, бо не розуміють, що вони тут роблять. От і все. А ці точно знають, що його дружина зараз у Польщі десь там, із дитиною. Або у Волновасі, її вчора розчавили. Ось тому сил стільки у цього народу, не тому, що він особливий. А тому, що трагедія у нас, і я намагаюся це пояснити."

Когнитивный диссонанс... Когнити́вный диссона́нс (от лат. cognitio «познание» и dissonantia «несозвучность», «нестройность», «отсутствие гармонии») - состояние психического дискомфорта индивида, вызванное столкновением в его сознании конфликтующих представлений: идей, верований, ценностей или эмоциональных реакций.
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27.03.2022 21:24 Ответить
Таке враження, що цей організм на гачку фсб мордору...
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27.03.2022 21:27 Ответить
100%. Єрмак свідок.
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27.03.2022 21:32 Ответить
Абсолютно лишние и ненужные откровения с окупантами. Не понимаю, к чему должно привести всё это словоблудие. Он действительно думает, что, прочёв такое, московиты возьмутся за голову со словами "Ах блин, они же мира хотят, за что же мы ихние города бомбим, ай-ай-ай путин негодяй!"? Они это поймут только как приглашение к ещё большей жестокости, типа, смотрте как заговорил, или просто отрефлектируют в меру одной извилины и точка.
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27.03.2022 21:28 Ответить
Що ти скажеш коли тебе запитають скількох москалів ти вбив?
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27.03.2022 21:30 Ответить
Какой- то набор слов не очень понятный.
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27.03.2022 21:30 Ответить
зє-льоний туман - па-хож на абман!...
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27.03.2022 21:34 Ответить
Виключіть йому мікрохвон, і погасіть світло. Задовбав уже.
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27.03.2022 21:33 Ответить
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27.03.2022 21:36 Ответить
потому что УКРАИНЦЫ сильны духом и воюют за свою землю а кацапня ни духа ни мозгов и являются окупантами!
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27.03.2022 21:37 Ответить
Ще одне прохання до "нашого" президента!!!!! ДУМАЙ, ДУМАЙ ЩО КАЖЕШ!!!!!!! Всім же зрозуміло що твої всі речі в різних парламентах готували специ, бо як би не вони, ти б такого наколотив зі своїми незакінченими реченнями, що світ по сьогодні би думав, а що воно таке сказало!!!!!!!!!
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27.03.2022 21:44 Ответить
"Та не будемо ми його відвойовувати . . ."

Зеленский, а как ещё его (Крым) можно вернуть ? По-другому никак. И события последнего месяца это очень рельефно доказывают.

МЫ БУДЕМ ОТВОЁВЫВАТЬ КРЫМ.
БУДЕМ !!!
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27.03.2022 21:44 Ответить
Там узкий перешеек.Очень много придется положить живой силы чтобы туда прорваться.А дальше вопрос-что делать с 2 млн.ватных зомбаков которые там живут?
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27.03.2022 22:00 Ответить
Щож вони так легко и хутко по цьому перешійку в Херсон прорвались?
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27.03.2022 22:28 Ответить
Это нужно задавать вопрос тем кто отвечал за подготовку обороны Юга.За 8 лет там можно было наделать столько заграждений,километровых минных полей,рвов итд что русня бы там месяц топталась прежде чем прорватся к Мариуполю.
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27.03.2022 22:55 Ответить
А вони вже потихеньку на міст потяглись. Коли рашкинська армія буде розгромлена, за Крим ніхто битись не буде. Фільм " біг" чудова тому ілюстрація.
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27.03.2022 22:42 Ответить
Таке враження, що чотири різні людини, з протилежними поглядами нашептали-нарадили Зеленському.
А Зеленський це все перемішав у вінігрет та видає за свої "думки"!
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27.03.2022 21:49 Ответить
Людина у якої цілісний провідний світогляд не може одночасно нести такі протилежні думки!
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27.03.2022 21:52 Ответить
Крым можно сделать разменной монетой-обменять его на вступление в НАТО и закрыть навсегда претензии рашки на остальную часть Украины.Но это должна быть трехсторонняя сделка между Украиной,Западом и рашкой.
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27.03.2022 21:54 Ответить
а давай твоє місто віддамо за вхід в НАТО, а не Крим.
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27.03.2022 21:58 Ответить
І його квартиру з родичами в придачу
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28.03.2022 01:37 Ответить
ну, якщо з родичами... то може і погодиться... ми ж не знаємо, які у нього родичі... ))))
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01.04.2022 15:38 Ответить
А ви не в курсі, що за торгівлю територіями можна сісти ?
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27.03.2022 22:04 Ответить
Я ими не владею чтобы торговать.Я предлагаю оптимальный вариант выхода из этой войны.
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27.03.2022 22:12 Ответить
Загадай дурню богу молитися,
То,він,й лоба розіб'є
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27.03.2022 22:06 Ответить
А один гугнявий утирок просрав всю оборону за три роки і тепер людям своїм героїзмом тре перекривати пройопи величного асфальтобудівельника…
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27.03.2022 22:12 Ответить
Во идиотина! Сейчас тот момент, когда все можно назад вернуть!
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27.03.2022 22:51 Ответить
Да что ты черт побери такое несешь ?!!!!
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27.03.2022 23:50 Ответить
Фейкова назва статті мабуть з метою прикрити зє-факап
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28.03.2022 01:40 Ответить
всё верно сказал.
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28.03.2022 04:32 Ответить
рпапаппа
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28.03.2022 07:48 Ответить
Nash kanal svobodnih ludey https://t.me/vilni_liudy
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29.03.2022 13:10 Ответить
 
 