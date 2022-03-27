Один украинский военный бьет десять российских, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что один украинский военный бьет десять российских, потому что находится на своей земле и мотивирован ее защищать.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в интервью российским журналистам.

Он заявил: "А мы точно хотим мира. Потому что если бы мы не хотели, поверьте, мы бы завтра были в Крыму. Если бы у нас было сейчас все на уровне: "Война! Вперед! Мы побежали, ура!" Да нет никакого "ура!"

Мы на своей территории их бьем. Один наш военный бьет десять российских, потому что те не понимают, что они тут делают. Вот и все. А эти точно знают, что его жена сейчас в Польше где-то там, с ребенком. Или в Волновахе, ее вчера раздавили. Вот поэтому сил столько у этого народа, не потому что он особенный. А потому что трагедия у нас, и я пытаюсь это объяснить.

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Поэтому когда Россия говорит: в документах должно быть, что вы не будете военным путем забирать Крым… Да не будем мы его забирать военным путем: людей жалко, наших жалко людей. Потому что пойдут туда люди и будут погибать. Да просто жалко.

Вы все равно ничего не сделали за эти десять лет. Что там сделано в Крыму? Построены отели как в Дубае, или что? Что там привнесено? Что на Донбассе? Арену можно было запустить? Просто пробили ее снарядом, и она стоит. Да и невозможно это сделать, понимаете? Люди пришли с другой идеологией".

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