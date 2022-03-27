Один украинский военный бьет десять российских, - Зеленский
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Президент Владимир Зеленский заявил, что один украинский военный бьет десять российских, потому что находится на своей земле и мотивирован ее защищать.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в интервью российским журналистам.
Он заявил: "А мы точно хотим мира. Потому что если бы мы не хотели, поверьте, мы бы завтра были в Крыму. Если бы у нас было сейчас все на уровне: "Война! Вперед! Мы побежали, ура!" Да нет никакого "ура!"
Мы на своей территории их бьем. Один наш военный бьет десять российских, потому что те не понимают, что они тут делают. Вот и все. А эти точно знают, что его жена сейчас в Польше где-то там, с ребенком. Или в Волновахе, ее вчера раздавили. Вот поэтому сил столько у этого народа, не потому что он особенный. А потому что трагедия у нас, и я пытаюсь это объяснить.
Поэтому когда Россия говорит: в документах должно быть, что вы не будете военным путем забирать Крым… Да не будем мы его забирать военным путем: людей жалко, наших жалко людей. Потому что пойдут туда люди и будут погибать. Да просто жалко.
Вы все равно ничего не сделали за эти десять лет. Что там сделано в Крыму? Построены отели как в Дубае, или что? Что там привнесено? Что на Донбассе? Арену можно было запустить? Просто пробили ее снарядом, и она стоит. Да и невозможно это сделать, понимаете? Люди пришли с другой идеологией".
Пожалуйста, подождите...
Арестович закликав не знущатися з російських полонених.
2 ч
відразу після 24 я десь прочитав, що війна мордору обходиться в 2 млрд доларів в день і дуже скептично поставився до цієї суми.
вчора русня випустила 70 ракет вартість 500 млн баксів.
це одні ракети, а якщо порахувати весь БК, паливо, втрачені літаки. можливо 2 лярди і правда.
Монах@Dwalrf
Дороже всего Украине обходятся выборы 2019 года...
@Garry51302808
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2 мин
Ви розумієте що воно знову готове віддавати воєнних злочинців?
Не беруть бо ти настільки тупе, що не можеш доперти, шо 100000000 солдатів нічого не вирішують без військової техніки?
ДЛБЙБ.
Когнитивный диссонанс... Когнити́вный диссона́нс (от лат. cognitio «познание» и dissonantia «несозвучность», «нестройность», «отсутствие гармонии») - состояние психического дискомфорта индивида, вызванное столкновением в его сознании конфликтующих представлений: идей, верований, ценностей или эмоциональных реакций.
Зеленский, а как ещё его (Крым) можно вернуть ? По-другому никак. И события последнего месяца это очень рельефно доказывают.
МЫ БУДЕМ ОТВОЁВЫВАТЬ КРЫМ.
БУДЕМ !!!
А Зеленський це все перемішав у вінігрет та видає за свої "думки"!
То,він,й лоба розіб'є