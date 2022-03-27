Один український військовий б'є десять російських, - Зеленський
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Президент Володимир Зеленський заявив, що один український військовий б'є десять російських, бо перебуває на своїй землі та мотивований її захищати.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив у інтерв'ю російським журналістам.
Він заявив: "А ми точно хочемо миру. Тому що якби ми не хотіли, повірте, ми завтра були б у Криму. Якби в нас було зараз усе на рівні: Війна! Уперед! Ми побігли, ура!". Так немає жодного "ура!"
Ми на своїй території їх б'ємо. Один наш військовий б'є десять російських, бо не розуміють, що вони тут роблять. От і все. А ці точно знають, що його дружина зараз у Польщі десь там, із дитиною. Або у Волновасі, її вчора розчавили. Ось тому сил стільки у цього народу, не тому, що він особливий. А тому, що трагедія у нас, і я намагаюся це пояснити.
Тому коли Росія каже: у документах має бути, що ви не будете військовим шляхом забирати Крим... Та не будемо ми його забирати військовим шляхом: людей шкода, наших шкода людей. Тому що підуть туди люди і будуть гинути. Та просто шкода.
Ви все одно нічого не зробили за ці десять років. Що там зроблено у Криму? Побудовані готелі, як у Дубаї, чи що? Який внесок зроблено? Що на Донбасі? Арену можна було запустити? Просто пробили її снарядом і вона стоїть. Та й неможливо це зробити, розумієте? Люди прийшли з іншою ідеологією".
Будь ласка, зачекайте...
Арестович закликав не знущатися з російських полонених.
2 ч
відразу після 24 я десь прочитав, що війна мордору обходиться в 2 млрд доларів в день і дуже скептично поставився до цієї суми.
вчора русня випустила 70 ракет вартість 500 млн баксів.
це одні ракети, а якщо порахувати весь БК, паливо, втрачені літаки. можливо 2 лярди і правда.
Монах@Dwalrf
Дороже всего Украине обходятся выборы 2019 года...
@Garry51302808
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2 мин
Ви розумієте що воно знову готове віддавати воєнних злочинців?
Не беруть бо ти настільки тупе, що не можеш доперти, шо 100000000 солдатів нічого не вирішують без військової техніки?
ДЛБЙБ.
Когнитивный диссонанс... Когнити́вный диссона́нс (от лат. cognitio «познание» и dissonantia «несозвучность», «нестройность», «отсутствие гармонии») - состояние психического дискомфорта индивида, вызванное столкновением в его сознании конфликтующих представлений: идей, верований, ценностей или эмоциональных реакций.
Зеленский, а как ещё его (Крым) можно вернуть ? По-другому никак. И события последнего месяца это очень рельефно доказывают.
МЫ БУДЕМ ОТВОЁВЫВАТЬ КРЫМ.
БУДЕМ !!!
А Зеленський це все перемішав у вінігрет та видає за свої "думки"!
То,він,й лоба розіб'є