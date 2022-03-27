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Один український військовий б'є десять російських, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що один український військовий б'є десять російських, бо перебуває на своїй землі та мотивований її захищати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив у  інтерв'ю російським журналістам.

Він заявив: "А ми точно хочемо миру. Тому що якби ми не хотіли, повірте, ми завтра були б у Криму. Якби в нас було зараз усе на рівні: Війна! Уперед! Ми побігли, ура!". Так немає жодного "ура!"

Ми на своїй території їх б'ємо. Один наш військовий б'є десять російських, бо не розуміють, що вони тут роблять. От і все. А ці точно знають, що його дружина зараз у Польщі десь там, із дитиною. Або у Волновасі, її вчора розчавили. Ось тому сил стільки у цього народу, не тому, що він особливий. А тому, що трагедія у нас, і я намагаюся це пояснити.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про переговори з Путіним: "Йому треба своїми ногами виходити звідти, де він там є, і прийти на зустріч до мене в будь-яку точку світу"

Тому коли Росія каже: у документах має бути, що ви не будете військовим шляхом забирати Крим... Та не будемо ми його забирати військовим шляхом: людей шкода, наших шкода людей. Тому що підуть туди люди і будуть гинути. Та просто шкода.

Ви все одно нічого не зробили за ці десять років. Що там зроблено у Криму? Побудовані готелі, як у Дубаї, чи що? Який внесок зроблено? Що на Донбасі? Арену можна було запустити? Просто пробили її снарядом і вона стоїть. Та й неможливо це зробити, розумієте? Люди прийшли з іншою ідеологією".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Інтерв'ю Зеленського російським ЗМІ: Росія має знати правду. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+26
Зеленський прямо каже, що він не збирається відвойовувати Крим. З цитати навіть не ясно, чи він вважає його територією України.
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27.03.2022 21:25
+19
Garry


@Garry51302808

·
2 мин



Ви розумієте що воно знову готове віддавати воєнних злочинців?
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27.03.2022 21:16
+17
Всё, что говорит Зе, всегда вызывает вопрос - а что у него в голове? Боюсь, что он может такого напереговаривать, что потом ещё долго прийдётся расхлёбывать всей стране.
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27.03.2022 21:27
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Один український військовий б'є десять російських, - Зеленський

Арестович закликав не знущатися з російських полонених.
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27.03.2022 21:15 Відповісти
Це він казав на публіку.
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27.03.2022 21:20 Відповісти
Правильна реакція на мій саркастичний коментар - посмішка.
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27.03.2022 21:32 Відповісти
Можно говорить что угодно... Но все понимают и делают всех нужно убить всех до единого... Кто сдаст оружие будет жить. Все нашу землю вернуть включая Крым .... Других вариантов нет и быть не может ... Нам тяжело но такая поддержка бывает раз ... Нельзя останавливаться или идти на уступки .... Мы должны поставить точку ... Ради погибших и раненых ради разрушенных уничтоженных городов поломанных судеб ради деток наших
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27.03.2022 21:48 Відповісти
Тоесть нам дают оружие ровно столько чтобы мы не начали крым освобождать?
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27.03.2022 21:16 Відповісти
Зеленський прямо каже, що він не збирається відвойовувати Крим. З цитати навіть не ясно, чи він вважає його територією України.
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27.03.2022 21:25 Відповісти
Всі його цитати з подвійним дном.
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27.03.2022 21:30 Відповісти
вОНо вже дістало зі своїм ДНОМ!!!!!!! Як воно не під контролем і йому не пишуть "достойні" речення воно самостійно несе пургу!!!! Ну то йому на замітку, Крим буде звільнений разом з закінченням війни!!!!!
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27.03.2022 21:39 Відповісти
крок_за_кроком@mykolayovych45

2 ч

відразу після 24 я десь прочитав, що війна мордору обходиться в 2 млрд доларів в день і дуже скептично поставився до цієї суми.
вчора русня випустила 70 ракет вартість 500 млн баксів.
це одні ракети, а якщо порахувати весь БК, паливо, втрачені літаки. можливо 2 лярди і правда.

Монах@Dwalrf

Дороже всего Украине обходятся выборы 2019 года...
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27.03.2022 22:00 Відповісти
З'явилися вирази у інтерв'ю кацапським псевдоліберальним жруналістам про "компромісні території", щоб уникнути третьої світової, та "умови референдуму щодо нейтралітету". Цього диктора не можна пускати на інтерв'ю непідготовленим та без промови.
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27.03.2022 23:46 Відповісти
Уже навіть у цьому є держзрада
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28.03.2022 00:14 Відповісти
Уде навіть це є держзрадою
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28.03.2022 00:15 Відповісти
Уде навіть це є держзрадою
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28.03.2022 00:15 Відповісти
Если рашисты побегут из Донбасса, то после такого поражения распадется вся империя. Соответственно вся вата сбежит из Крыма
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27.03.2022 22:38 Відповісти
Garry


@Garry51302808

·
2 мин



Ви розумієте що воно знову готове віддавати воєнних злочинців?
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27.03.2022 21:16 Відповісти
Воно це ти Гарри...
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27.03.2022 21:22 Відповісти
Всё, что говорит Зе, всегда вызывает вопрос - а что у него в голове? Боюсь, что он может такого напереговаривать, что потом ещё долго прийдётся расхлёбывать всей стране.
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27.03.2022 21:27 Відповісти
Е. С математикой плохо. Пачему 10? Как все 20.
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27.03.2022 21:16 Відповісти
крым надо брать...но с доплатой.
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27.03.2022 21:20 Відповісти
Курили. Потім би віддали. І Японія рідна сестра навіки.
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27.03.2022 21:23 Відповісти
Масова мобілізація і видача зброї, навчання з різними видами зброї, в найкоротший термін..де це все??
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27.03.2022 21:22 Відповісти
ти дурне чи шо? Де взяти стільки інструкторів, враховуючи те, що найкращі вже місяць воюють.
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27.03.2022 21:32 Відповісти
Ти воєш чмо???? В мене особисто з братом вже 15днів звязку нема. А через таке миролюбиве мурло яке прикривається військовими і сидить в тилу і гинуть люди.
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27.03.2022 22:08 Відповісти
А ти чого, дебільчик сидиш і не рвешся воювати?
Не беруть бо ти настільки тупе, що не можеш доперти, шо 100000000 солдатів нічого не вирішують без військової техніки?
ДЛБЙБ.
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27.03.2022 22:42 Відповісти
Хто хтів, давно пішов в тероборону.
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27.03.2022 21:35 Відповісти
Та ти шо? А в Київській області місць нема, навіть в іншому місті. Якщо незнаєш де і як то не мели.
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27.03.2022 22:01 Відповісти
надо перестать стрелять... і побачишь мир в очах всесвітнього ублюдка
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27.03.2022 21:23 Відповісти
"Ми на своїй території їх б'ємо. Один наш військовий б'є десять російських, бо не розуміють, що вони тут роблять. От і все. А ці точно знають, що його дружина зараз у Польщі десь там, із дитиною. Або у Волновасі, її вчора розчавили. Ось тому сил стільки у цього народу, не тому, що він особливий. А тому, що трагедія у нас, і я намагаюся це пояснити."

Когнитивный диссонанс... Когнити́вный диссона́нс (от лат. cognitio «познание» и dissonantia «несозвучность», «нестройность», «отсутствие гармонии») - состояние психического дискомфорта индивида, вызванное столкновением в его сознании конфликтующих представлений: идей, верований, ценностей или эмоциональных реакций.
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27.03.2022 21:24 Відповісти
Таке враження, що цей організм на гачку фсб мордору...
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27.03.2022 21:27 Відповісти
100%. Єрмак свідок.
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27.03.2022 21:32 Відповісти
Абсолютно лишние и ненужные откровения с окупантами. Не понимаю, к чему должно привести всё это словоблудие. Он действительно думает, что, прочёв такое, московиты возьмутся за голову со словами "Ах блин, они же мира хотят, за что же мы ихние города бомбим, ай-ай-ай путин негодяй!"? Они это поймут только как приглашение к ещё большей жестокости, типа, смотрте как заговорил, или просто отрефлектируют в меру одной извилины и точка.
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27.03.2022 21:28 Відповісти
Що ти скажеш коли тебе запитають скількох москалів ти вбив?
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27.03.2022 21:30 Відповісти
Какой- то набор слов не очень понятный.
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27.03.2022 21:30 Відповісти
зє-льоний туман - па-хож на абман!...
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27.03.2022 21:34 Відповісти
Виключіть йому мікрохвон, і погасіть світло. Задовбав уже.
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27.03.2022 21:33 Відповісти
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27.03.2022 21:36 Відповісти
потому что УКРАИНЦЫ сильны духом и воюют за свою землю а кацапня ни духа ни мозгов и являются окупантами!
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27.03.2022 21:37 Відповісти
Ще одне прохання до "нашого" президента!!!!! ДУМАЙ, ДУМАЙ ЩО КАЖЕШ!!!!!!! Всім же зрозуміло що твої всі речі в різних парламентах готували специ, бо як би не вони, ти б такого наколотив зі своїми незакінченими реченнями, що світ по сьогодні би думав, а що воно таке сказало!!!!!!!!!
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27.03.2022 21:44 Відповісти
"Та не будемо ми його відвойовувати . . ."

Зеленский, а как ещё его (Крым) можно вернуть ? По-другому никак. И события последнего месяца это очень рельефно доказывают.

МЫ БУДЕМ ОТВОЁВЫВАТЬ КРЫМ.
БУДЕМ !!!
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27.03.2022 21:44 Відповісти
Там узкий перешеек.Очень много придется положить живой силы чтобы туда прорваться.А дальше вопрос-что делать с 2 млн.ватных зомбаков которые там живут?
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27.03.2022 22:00 Відповісти
Щож вони так легко и хутко по цьому перешійку в Херсон прорвались?
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27.03.2022 22:28 Відповісти
Это нужно задавать вопрос тем кто отвечал за подготовку обороны Юга.За 8 лет там можно было наделать столько заграждений,километровых минных полей,рвов итд что русня бы там месяц топталась прежде чем прорватся к Мариуполю.
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27.03.2022 22:55 Відповісти
А вони вже потихеньку на міст потяглись. Коли рашкинська армія буде розгромлена, за Крим ніхто битись не буде. Фільм " біг" чудова тому ілюстрація.
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27.03.2022 22:42 Відповісти
Таке враження, що чотири різні людини, з протилежними поглядами нашептали-нарадили Зеленському.
А Зеленський це все перемішав у вінігрет та видає за свої "думки"!
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27.03.2022 21:49 Відповісти
Людина у якої цілісний провідний світогляд не може одночасно нести такі протилежні думки!
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27.03.2022 21:52 Відповісти
Крым можно сделать разменной монетой-обменять его на вступление в НАТО и закрыть навсегда претензии рашки на остальную часть Украины.Но это должна быть трехсторонняя сделка между Украиной,Западом и рашкой.
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27.03.2022 21:54 Відповісти
а давай твоє місто віддамо за вхід в НАТО, а не Крим.
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27.03.2022 21:58 Відповісти
І його квартиру з родичами в придачу
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28.03.2022 01:37 Відповісти
ну, якщо з родичами... то може і погодиться... ми ж не знаємо, які у нього родичі... ))))
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01.04.2022 15:38 Відповісти
А ви не в курсі, що за торгівлю територіями можна сісти ?
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27.03.2022 22:04 Відповісти
Я ими не владею чтобы торговать.Я предлагаю оптимальный вариант выхода из этой войны.
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27.03.2022 22:12 Відповісти
Загадай дурню богу молитися,
То,він,й лоба розіб'є
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27.03.2022 22:06 Відповісти
А один гугнявий утирок просрав всю оборону за три роки і тепер людям своїм героїзмом тре перекривати пройопи величного асфальтобудівельника…
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27.03.2022 22:12 Відповісти
Во идиотина! Сейчас тот момент, когда все можно назад вернуть!
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27.03.2022 22:51 Відповісти
Да что ты черт побери такое несешь ?!!!!
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27.03.2022 23:50 Відповісти
Фейкова назва статті мабуть з метою прикрити зє-факап
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28.03.2022 01:40 Відповісти
всё верно сказал.
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28.03.2022 04:32 Відповісти
рпапаппа
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28.03.2022 07:48 Відповісти
Nash kanal svobodnih ludey https://t.me/vilni_liudy
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29.03.2022 13:10 Відповісти
 
 