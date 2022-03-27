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Склад российских боеприпасов угрожает ЧАЭС, – Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

чаес,окупанти

Оккупационные войска РФ продолжают милитаризацию зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Это серьезно повышает риск повреждения изоляционных сооружений, построенных над четвертым энергоблоком станции после взрыва в 1986 году. Если это произойдет, в атмосферу попадет значительное количество радиоактивной пыли, которая заразит не только Украину, но и другие страны Европы. Оккупанты игнорируют угрозы и предупреждения и продолжают транспортировать и хранить значительное количество боеприпасов в непосредственной близости от атомной станции.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на официальной странице в фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

Десятки тонн реактивных снарядов, снарядов для ствольной артиллерии, минометных боеприпасов ежедневно транспортируются подразделениями Восточного военного округа вооруженных сил Российской Федерации из базы тылового обеспечения, развернутой в Наровлянском районе Гомельской области Республики Беларусь. Транспортный коридор захватчиков проходит через город Припять и в нескольких сотнях метров от изоляционных сооружений атомной станции. Дальнейшее хранение боеприпасов осуществляется в соседнем с городом Припять городе Чернобыль, который также находится на незначительном расстоянии от АЭС. В городе Чернобыль оккупантами развернут временный пункт управления группировкой войск Восточного военного округа, а также командный пункт 38-й отдельной мотострелковой бригады.

По имеющейся информации, российские оккупационные войска все чаще используют старые и некондиционные боеприпасы. Так входящая в группировку 165-я артиллерийская бригада из Белогорска Амурской области получила разрешение на использование указанных боеприпасов. Это повышает риск их детонации даже при погрузке и транспортировке. Факты такой самодетонации боеприпасов на российских военных складах и арсеналах хорошо известны и происходят регулярно, - сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В зоне отчуждения 31 очаг пожара, повышается загрязнение, - Минзащиты окружающей среды 
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Топ комментарии
+3
Выглядит даже лучше чем до больницы
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27.03.2022 21:27
+2
Жириновского вернули к жизни

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27.03.2022 21:25
+1
бункерфюреру треба забрати з собою чим більше..............
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27.03.2022 21:25
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бункерфюреру треба забрати з собою чим більше..............
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27.03.2022 21:25 Ответить
Наверно этот шизанутый видит в этом свою миссию на Земле
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27.03.2022 21:28 Ответить
подивись х/ф бункер - калька..
если народ не устоял- нафуй такий народ шікльгрубер
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27.03.2022 21:33 Ответить
Жириновского вернули к жизни

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27.03.2022 21:25 Ответить
Выглядит даже лучше чем до больницы
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27.03.2022 21:27 Ответить
придумают отговорочку и будут морозится дальше
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27.03.2022 21:37 Ответить
У нас что ,синоптиков нет? Когда будет ветер в рашу, тогда и сдетонирвать должно...
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27.03.2022 21:35 Ответить
а есть какая то нейтронно-ядрена бомба, шоб ветер сильный создавала?))) тоб было гут - звиняте лукашенко-холопы, но ваша БССР воюет протв нас псутили б большой ПуК))
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27.03.2022 21:55 Ответить
Надо перекрыть дороги поставки боеприпасов. Все транспорты расстреливать
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27.03.2022 22:50 Ответить
ор
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28.03.2022 00:04 Ответить
ор
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28.03.2022 00:04 Ответить
Nash kanal svobodnih ludey https://t.me/vilni_liudy
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29.03.2022 13:10 Ответить
 
 