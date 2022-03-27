Склад российских боеприпасов угрожает ЧАЭС, – Генштаб ВСУ

Оккупационные войска РФ продолжают милитаризацию зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Это серьезно повышает риск повреждения изоляционных сооружений, построенных над четвертым энергоблоком станции после взрыва в 1986 году. Если это произойдет, в атмосферу попадет значительное количество радиоактивной пыли, которая заразит не только Украину, но и другие страны Европы. Оккупанты игнорируют угрозы и предупреждения и продолжают транспортировать и хранить значительное количество боеприпасов в непосредственной близости от атомной станции.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на официальной странице в фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

Десятки тонн реактивных снарядов, снарядов для ствольной артиллерии, минометных боеприпасов ежедневно транспортируются подразделениями Восточного военного округа вооруженных сил Российской Федерации из базы тылового обеспечения, развернутой в Наровлянском районе Гомельской области Республики Беларусь. Транспортный коридор захватчиков проходит через город Припять и в нескольких сотнях метров от изоляционных сооружений атомной станции. Дальнейшее хранение боеприпасов осуществляется в соседнем с городом Припять городе Чернобыль, который также находится на незначительном расстоянии от АЭС. В городе Чернобыль оккупантами развернут временный пункт управления группировкой войск Восточного военного округа, а также командный пункт 38-й отдельной мотострелковой бригады.

По имеющейся информации, российские оккупационные войска все чаще используют старые и некондиционные боеприпасы. Так входящая в группировку 165-я артиллерийская бригада из Белогорска Амурской области получила разрешение на использование указанных боеприпасов. Это повышает риск их детонации даже при погрузке и транспортировке. Факты такой самодетонации боеприпасов на российских военных складах и арсеналах хорошо известны и происходят регулярно, - сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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