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Склад російських боєприпасів загрожує ЧАЕС, – Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

чаес,окупанти

Окупаційні війська РФ продовжують мілітаризацію зони відчуження Чорнобильської АЕС. Це серйозно підвищує ризик пошкодження ізоляційних споруд, що побудовані над четвертим енергоблоком станції після її вибуху в 1986 році. Якщо це відбудеться, в атмосферу потрапить значна кількість радіоактивного пилу, який заразить не лише Україну, але й інші країни Європи. Окупанти ігнорують загрози та застереження та продовжують транспортувати і зберігати значну кількість боєприпасів в безпосередній близькості від атомної станції.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на офіційній сторінці фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Десятки тон реактивних снарядів, снарядів для ствольної артилерії, мінометних боєприпасів щодня транспортуються підрозділами Східного воєнного округу збройних сил російської федерації з бази тилового забезпечення, що розгорнута в Наровлянському районі Гомельської області Республіки Білорусь. Транспортний коридор загарбників проходить через місто Прип’ять та в кількох сотнях метрів від ізоляційних споруд атомної станції. Подальше зберігання боєприпасів здійснюється в сусідньому до міста Прип’ять місті Чорнобиль, що також розташоване на незначній відстані від АЕС. В місті Чорнобиль окупантами розгорнуто тимчасовий пункт управління угрупуванням військ Східного воєнного округу, а також командний пункт 38-ї окремої мотострілецької бригади.

За наявною інформацією, російські окупаційні війська дедалі частіше використовують старі та некондиційні боєприпаси. Так 165-а артилерійська бригада з Білогірська Амурської області, що входить до угруповання, отримала дозвіл на використання зазначених боєприпасів. Це підвищує ризик їхньої детонації навіть при завантаженні та транспортуванні. Факти такої самодетонації боєприпасів на російських військових складах та арсеналах є добре відомими та відбуваються регулярно, - повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+3
Выглядит даже лучше чем до больницы
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27.03.2022 21:27
+2
Жириновского вернули к жизни

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27.03.2022 21:25
+1
бункерфюреру треба забрати з собою чим більше..............
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27.03.2022 21:25
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бункерфюреру треба забрати з собою чим більше..............
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27.03.2022 21:25 Відповісти
Наверно этот шизанутый видит в этом свою миссию на Земле
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27.03.2022 21:28 Відповісти
подивись х/ф бункер - калька..
если народ не устоял- нафуй такий народ шікльгрубер
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27.03.2022 21:33 Відповісти
Жириновского вернули к жизни

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27.03.2022 21:25 Відповісти
Выглядит даже лучше чем до больницы
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27.03.2022 21:27 Відповісти
придумают отговорочку и будут морозится дальше
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27.03.2022 21:37 Відповісти
У нас что ,синоптиков нет? Когда будет ветер в рашу, тогда и сдетонирвать должно...
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27.03.2022 21:35 Відповісти
а есть какая то нейтронно-ядрена бомба, шоб ветер сильный создавала?))) тоб было гут - звиняте лукашенко-холопы, но ваша БССР воюет протв нас псутили б большой ПуК))
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27.03.2022 21:55 Відповісти
Надо перекрыть дороги поставки боеприпасов. Все транспорты расстреливать
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27.03.2022 22:50 Відповісти
ор
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28.03.2022 00:04 Відповісти
ор
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28.03.2022 00:04 Відповісти
Nash kanal svobodnih ludey https://t.me/vilni_liudy
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29.03.2022 13:10 Відповісти
 
 