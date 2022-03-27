Склад російських боєприпасів загрожує ЧАЕС, – Генштаб ЗСУ

Окупаційні війська РФ продовжують мілітаризацію зони відчуження Чорнобильської АЕС. Це серйозно підвищує ризик пошкодження ізоляційних споруд, що побудовані над четвертим енергоблоком станції після її вибуху в 1986 році. Якщо це відбудеться, в атмосферу потрапить значна кількість радіоактивного пилу, який заразить не лише Україну, але й інші країни Європи. Окупанти ігнорують загрози та застереження та продовжують транспортувати і зберігати значну кількість боєприпасів в безпосередній близькості від атомної станції.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на офіційній сторінці фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Десятки тон реактивних снарядів, снарядів для ствольної артилерії, мінометних боєприпасів щодня транспортуються підрозділами Східного воєнного округу збройних сил російської федерації з бази тилового забезпечення, що розгорнута в Наровлянському районі Гомельської області Республіки Білорусь. Транспортний коридор загарбників проходить через місто Прип’ять та в кількох сотнях метрів від ізоляційних споруд атомної станції. Подальше зберігання боєприпасів здійснюється в сусідньому до міста Прип’ять місті Чорнобиль, що також розташоване на незначній відстані від АЕС. В місті Чорнобиль окупантами розгорнуто тимчасовий пункт управління угрупуванням військ Східного воєнного округу, а також командний пункт 38-ї окремої мотострілецької бригади.

За наявною інформацією, російські окупаційні війська дедалі частіше використовують старі та некондиційні боєприпаси. Так 165-а артилерійська бригада з Білогірська Амурської області, що входить до угруповання, отримала дозвіл на використання зазначених боєприпасів. Це підвищує ризик їхньої детонації навіть при завантаженні та транспортуванні. Факти такої самодетонації боєприпасів на російських військових складах та арсеналах є добре відомими та відбуваються регулярно, - повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У зоні відчуження 31 осередок пожежі, підвищується забруднення, - Мінзахисту довкілля