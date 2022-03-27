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Австрия (734) шпионаж (1225)

"Австрия – настоящий авианосец российской агентуры", - Financial Times о шпионах

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

австрія

Австрия является "настоящим авианосцем" российских спецслужб в Европе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times в статье об агентуре страны-оккупанта РФ со ссылкой на анонимного представителя европейской разведки.

По словам одного евродипломата из Вены, которого цитирует издание, австрийское разведуправление BFV "считается настолько скомпрометированным, что на время его исключали из большей части европейской деятельности по обмену разведданными".

"Минобороны страны практически является подразделением ГРУ", – добавил дипломат, пожелавший остаться неназванным.

В австрийской канцелярии заявили FT, что не могут комментировать анонимные обвинения, но указали, что нынешнее правительство страны "проводит масштабную реформу органов безопасности".

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Издание отмечает, что отслеживание шпионской деятельности Кремля на Западе "стало еще более неотложной задачей" после вторжения России в Украину, но "многие страны все еще пытаются напасть на след тайной деятельности Москвы на своей территории".

Восемь действительных сотрудников евроразведки и дипломатов, опрошенных FТ, заявили, что агентурная деятельность РФ в Европе "расширяется такими темпами, с которыми тяжело справляются усилия контрразведки". По оценке одного представителя евроразведки, десятки российских агентов все еще действуют в Германии, Франции и Бельгии.

"То, что мы знаем об этом, почти наверняка является верхушкой айсберга. На протяжении многих лет существует заговор молчания, когда западные государства не хотят говорить о действиях России или даже преследовать их", – сказал Кир Джайлс, старший научный сотрудник программы по России в аналитическом. центре Chatham House.

Некоторые страны в Европе, пишет издание, по-прежнему позлагаются на разведки США и Британии из-за ограничений своей контрразведки и нехватки ресурсов.

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Топ комментарии
+41
Хто би сумнівався
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27.03.2022 21:50
+30
А скільки москальських агентів в Україні

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27.03.2022 21:52
+28
просто оставлю здесь
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27.03.2022 21:56
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Австрія? Ось курва.
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27.03.2022 21:49 Ответить
Хто би сумнівався
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27.03.2022 21:50 Ответить
Ви не читали "Акваріум" ?
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27.03.2022 22:03 Ответить
ну, Відень давно і міцно - улюблене тирло всіх розвідок світу...
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27.03.2022 21:51 Ответить
Демоны, пля...

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27.03.2022 21:51 Ответить
Кто этот кобёл с ******? Это не Лиам Нисон переодетый в бабу?
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27.03.2022 22:00 Ответить
Тогда бы ***** был бы убит....
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27.03.2022 22:02 Ответить
Ага. В фильме "Заложница 4
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27.03.2022 22:11 Ответить
«Молодая была уже не молода. Природа одарила ее щедро, тут было все: арбузные груди, нос - обухом, мощный затылок». (с)
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27.03.2022 22:03 Ответить
ця крв вже в Гаспромі
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27.03.2022 22:29 Ответить
Хто б сумнівався.
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27.03.2022 22:35 Ответить
А скільки москальських агентів в Україні

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27.03.2022 21:52 Ответить
Неміряно. Плюнь в опу й попадеш
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27.03.2022 22:13 Ответить
Ще один доказ,що рашу треба знищувати
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27.03.2022 21:52 Ответить
Вычистят кацапов отовсюду со временем. Не потому, что совесть проснулась, а потому что увидели слабость хрюсии. Чем сильнее будет дряхлеть хрюсия, тем сильнее будет сыпаться их агентура.
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27.03.2022 21:53 Ответить
Нудотна,й гидотна справа
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27.03.2022 22:14 Ответить
Легше назвати країни де НЕ МАЄ російських шпигунів:
1. Росія.
Все.
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27.03.2022 21:55 Ответить
зато в кремле китайский комуно-шпион.

миру боль и война - катаезе почти на халяву падают в руки ресурсы. катеза культура такая - терпеливо сидеть на берегу реки, пока мимо проплывет тушка врага))
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27.03.2022 21:59 Ответить
Ехайте уже в свою роисию, то есть туда где русцкий корабль!!!!!! Весь мир наконец то узнал где находится это место!!! Патриоты б...ь!
🤢 В Германии снова флаги СССР: в немецких городах прошли автопробеги и митинги в поддержку России.
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27.03.2022 21:55 Ответить
Так в німеччині 4-5 млн ватоцефалів , от вони зараз проснуться
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27.03.2022 21:59 Ответить
пора дидославам получить фаустпатрон)))
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27.03.2022 22:00 Ответить
Это эти дедославы??? Русня позорные собаки не знающие ни отца ни матери ни тем более дедов!
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27.03.2022 22:10 Ответить
просто оставлю здесь
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27.03.2022 21:56 Ответить
Переважна більшість людей на Заході мають абсолютно неадекватні уявлення про роzію. З закінченням "холодної війни" і демілітаризацією України вони реально розслабились. Але зараз, думаю, вони поступово починають розуміти у що виродився "сировинний придаток".
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27.03.2022 21:57 Ответить
Просто вони не знають російську мову

Як би її знали, і почули що ******* казати про всіх росіяни

То розмова була куди інша
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27.03.2022 22:19 Ответить
В різних країнах англійську вільно знають лише люди з вищою освітою. В основному спілкуються рідною мовою але при цьому з повагою ставляться до інших народів незважаючи на дуже обтяжене війнами минуле. Не потрібно знати японську мову для того щоб поважати японців і не потрібно знати роzійську для того щоб зневажати руzкіх - достатньо подивитись і потримати в руках що народ несе світу. Якщо нація не дає світу нічого ********* і гідного для обміну то її немає в суспільному просторі. Світ змінився - нафта і балет уже не викликають поваги а твори достоєвського вганяють в депресію своєю фаталістичною примітивністю минулих століть...
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27.03.2022 22:37 Ответить
Я с вами согласен, но до Достоевского. Действительно в рашке был период развития науки и творчества. Свой вклад в культуру они внесли, но это было так давно ,что можно об этом и не вспоминать. К тому же тогда это была не рашка, а империя.
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27.03.2022 23:11 Ответить
Схоже ви не помічаєте очевидної (і підступної!) різниці між масовим навчанням неграмотного населення та "розвитком науки і творчості".
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27.03.2022 23:53 Ответить
Нет, я только про то, что не считаю Достоевского плохим писателем. Меня они в депрессию не вгоняли)). А так я с вами согласен.
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28.03.2022 00:04 Ответить
гнойник ЕС вскроется после распада кацапов.по этому Крым и Донбасс оставлять на переговори нельзя.заболтают и все останется на десятилетия.
а не как мыслит зеленский на время 24.03.22.это все туфта
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27.03.2022 21:58 Ответить
Нічого не вскроєтся. Захід за гроші удавиться. Війна на планеті це результат зажерливості і корумпованості заходу, де зберігаються крадені трильйони, які викликають нестабільність в бідних країнах і війни
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27.03.2022 22:32 Ответить
неудивлюсь если там обнаружат лаборатории по изготовлению Новичка
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27.03.2022 21:59 Ответить
1000%
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27.03.2022 21:59 Ответить
В Германии снова флаги СССР. На капотах машин.
Сегодня улицы Бонна, Кёльна, Вюрцбурга и Ханау выглядели так. Российские триколоры, серпы и молоты.
В немецких городах прошли автопробеги и митинги в поддержку России. Участники скандировали "Россия - Германия" и возлагали цветы к советским монументам.
-------
В настоящий момент на территории Германии (и не только) создана и действует огромная сеть кремлевской агентури различного назначения, насчитывающая более 2000 "штирлицов" различного уровня.
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27.03.2022 22:00 Ответить
Агентура там везде
агентуре нравиться жить в ЕС , потому она льёт в уши **** какие европейцы нацисты и что с ними надо бороться,
все по схеме мертветчука
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27.03.2022 23:08 Ответить
Афера ОПЗЖ стала фундаментом для російського вторгнення в Україну
Політтехнолог Михайло Погребинський для Віктора Медведчука регулярно вивчав "настрої українців". Результати передавалися до Кремля.

27.03.2022 02:25

Пальцем у небо
Згідно з дослідженнями Погребинського, 46% українців підтримували Путіна.
Саме ці цифри стали приводом для вторгнення - упевненість у підтримці народу.
Зрозуміло, ці дані не відповідають дійсності і формувалися, щоб показати роботодавцю Медведчука, що гроші на ОПЗЖ виділяються не даремно і партія "працює"…
Не смішно

Так, можна посміятися з цього "кидалова", але не смішно…

Саме це "кидалове" від ОПЗЖ стало фундаментом та впевненістю Путіна в успіху вторгнення, наслідок якого віднесені у вічність тисячі життів українців та мільйони скалічених доль.

На ОПЗЖ та кожному з них, кожному члені цієї партії та кожній кишеньковій шістці, політологу, експерті та інших, що ретранслювали всі ці роки наративи Кремля, відповідальність за ці життя.

Ненавиджу і призираю вас усіх так само, як і окупантів!

Олександр Коваленко

Блогер ЗЛОЙ ОДЕССИТ
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27.03.2022 23:10 Ответить
австрія - батьківщина гітлера, тому все сходиться!
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27.03.2022 22:05 Ответить
Якщо Австрія це авіаносець, то в Україні тут ціла флотилія. Підозрюю щов США та Великобританії вже є списки. Треба по них працювати.
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27.03.2022 22:05 Ответить
Все ВСІМ давно відомо!! Пояснення просте і давнє ,як світ- все продається ,питання ціни!!
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27.03.2022 22:06 Ответить
Так це давно таємниця полішинеля. Скільки лайна втікає до Австрії, що, випадково? Кіля Азірів, Фірташ і т.д.
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27.03.2022 22:06 Ответить
Такое впечатление, что коллективный Запад вчера родился. Пока они десятилетиями друг друга в попки пользовали,кацапстан разлагал их изнутри самыми различными методами. Жесть.🤦
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27.03.2022 22:08 Ответить
Настоящий авианосец агентури фсб єто опа во главе с зебилом
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27.03.2022 22:10 Ответить
5 службу ФСБ очолювали до недавна два уроженці України-Беседа і Палій. Другий родом з Хмельницької області.
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27.03.2022 22:40 Ответить
А я колись дивувався
Чому зятя Назарбвєва (чи хто там колишній президент Казахстану)
Просто вбили в Австрійській тюрмі. Після його слів про корупційні зв'язки рф і Казахстану

Розслідування також прикрили
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27.03.2022 22:21 Ответить
зятьок і в Україні чудачив з регіоналами, а потім при віті ростовському в нього забрали готель, портков там за головного юриста був а через банк казахський таж публіка крала гроші, вже в казахів.
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27.03.2022 22:34 Ответить
Йде соціалістичне змагання у кого кращі умови для шпигунів РФ. За перший квартал перехідний вимпел отримала Австрія, залишивши позаду Німеччину, Францію, Угорщину.
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27.03.2022 22:29 Ответить
Виб євродурні побільше у ***** купували сировини , заязку між вашим меркантелізмом і слабкістю перед ********** ви не збираєтесь помічати
І це все після Чечні, Молдови,Грузії, Сирії
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27.03.2022 22:33 Ответить
Бабло газпрьома московіі скупило, як агентів, аристократів від дерьмократіі в Європі ще з 2003 року
позорище!
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27.03.2022 22:38 Ответить
з часів ссср центрами міжнародного шпіонажу рузге був Відень,Братислава,Будапешт. макаронники та жабоїди цілими ватагами ходили за зарплатою. Красиво про це написано у бібліотекаря Митрохіна, книгу було видано в Лондоні в інтернеті є.
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27.03.2022 22:39 Ответить
НЕ ДАРМА АВСТРІЯ ФІРТАША УКРИЛА!

це давно було відомо!
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27.03.2022 22:43 Ответить
Такие же ************* как и венгры.
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27.03.2022 22:45 Ответить
Австріяки прогнили наскрізь уже давно.
Австрійський плакат 1927 року, - "Десять років савєцкій расєї".

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27.03.2022 22:53 Ответить
Этих не денацифицировали. Если бы их союзная авиация хорошо обработала бомбами в годы WWII, то они бы по другому себя вели.
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27.03.2022 23:21 Ответить
прававпав
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28.03.2022 07:51 Ответить
 
 