"Австрия – настоящий авианосец российской агентуры", - Financial Times о шпионах
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Австрия является "настоящим авианосцем" российских спецслужб в Европе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times в статье об агентуре страны-оккупанта РФ со ссылкой на анонимного представителя европейской разведки.
По словам одного евродипломата из Вены, которого цитирует издание, австрийское разведуправление BFV "считается настолько скомпрометированным, что на время его исключали из большей части европейской деятельности по обмену разведданными".
"Минобороны страны практически является подразделением ГРУ", – добавил дипломат, пожелавший остаться неназванным.
В австрийской канцелярии заявили FT, что не могут комментировать анонимные обвинения, но указали, что нынешнее правительство страны "проводит масштабную реформу органов безопасности".
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Издание отмечает, что отслеживание шпионской деятельности Кремля на Западе "стало еще более неотложной задачей" после вторжения России в Украину, но "многие страны все еще пытаются напасть на след тайной деятельности Москвы на своей территории".
Восемь действительных сотрудников евроразведки и дипломатов, опрошенных FТ, заявили, что агентурная деятельность РФ в Европе "расширяется такими темпами, с которыми тяжело справляются усилия контрразведки". По оценке одного представителя евроразведки, десятки российских агентов все еще действуют в Германии, Франции и Бельгии.
"То, что мы знаем об этом, почти наверняка является верхушкой айсберга. На протяжении многих лет существует заговор молчания, когда западные государства не хотят говорить о действиях России или даже преследовать их", – сказал Кир Джайлс, старший научный сотрудник программы по России в аналитическом. центре Chatham House.
Некоторые страны в Европе, пишет издание, по-прежнему позлагаются на разведки США и Британии из-за ограничений своей контрразведки и нехватки ресурсов.
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1. Росія.
Все.
миру боль и война - катаезе почти на халяву падают в руки ресурсы. катеза культура такая - терпеливо сидеть на берегу реки, пока мимо проплывет тушка врага))
🤢 В Германии снова флаги СССР: в немецких городах прошли автопробеги и митинги в поддержку России.
Як би її знали, і почули що ******* казати про всіх росіяни
То розмова була куди інша
а не как мыслит зеленский на время 24.03.22.это все туфта
Сегодня улицы Бонна, Кёльна, Вюрцбурга и Ханау выглядели так. Российские триколоры, серпы и молоты.
В немецких городах прошли автопробеги и митинги в поддержку России. Участники скандировали "Россия - Германия" и возлагали цветы к советским монументам.
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В настоящий момент на территории Германии (и не только) создана и действует огромная сеть кремлевской агентури различного назначения, насчитывающая более 2000 "штирлицов" различного уровня.
агентуре нравиться жить в ЕС , потому она льёт в уши **** какие европейцы нацисты и что с ними надо бороться,
все по схеме мертветчука
Політтехнолог Михайло Погребинський для Віктора Медведчука регулярно вивчав "настрої українців". Результати передавалися до Кремля.
27.03.2022 02:25
Пальцем у небо
Згідно з дослідженнями Погребинського, 46% українців підтримували Путіна.
Саме ці цифри стали приводом для вторгнення - упевненість у підтримці народу.
Зрозуміло, ці дані не відповідають дійсності і формувалися, щоб показати роботодавцю Медведчука, що гроші на ОПЗЖ виділяються не даремно і партія "працює"…
Не смішно
Так, можна посміятися з цього "кидалова", але не смішно…
Саме це "кидалове" від ОПЗЖ стало фундаментом та впевненістю Путіна в успіху вторгнення, наслідок якого віднесені у вічність тисячі життів українців та мільйони скалічених доль.
На ОПЗЖ та кожному з них, кожному члені цієї партії та кожній кишеньковій шістці, політологу, експерті та інших, що ретранслювали всі ці роки наративи Кремля, відповідальність за ці життя.
Ненавиджу і призираю вас усіх так само, як і окупантів!
Олександр Коваленко
Блогер ЗЛОЙ ОДЕССИТ
Чому зятя Назарбвєва (чи хто там колишній президент Казахстану)
Просто вбили в Австрійській тюрмі. Після його слів про корупційні зв'язки рф і Казахстану
Розслідування також прикрили
І це все після Чечні, Молдови,Грузії, Сирії
позорище!
це давно було відомо!
Австрійський плакат 1927 року, - "Десять років савєцкій расєї".