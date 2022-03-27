УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13082 відвідувача онлайн
Новини За кордоном
41 283 65
Австрія (567) шпигунство, шпіонаж (814)

"Австрія - справжній авіаносець російської агентури", - Financial Times про шпигунів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

австрія

Австрія є "справжнім авіаносцем" російських спецслужб у Європі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times у статті про агентуру країни-окупанта РФ із посиланням на анонімного представника європейської розвідки.

За словами одного євродипломата з Відня, якого цитує видання, австрійське розвідуправління BFV "вважається настільки скомпрометованим, що на якийсь час його виключали з більшої частини європейської діяльності з обміну розвідданими".

"Міноборони країни практично є підрозділом ГРУ", – додав дипломат, який побажав залишитись неназваним.

В австрійській канцелярії заявили FT, що не можуть коментувати анонімні звинувачення, але вказали, що нинішній уряд країни "проводить масштабну реформу органів безпеки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два центри для біженців з України створили у Відні

Видання зазначає, що відстеження шпигунської діяльності Кремля на Заході "стало ще більш невідкладним завданням" після вторгнення Росії в Україну, але "багато країн все ще намагаються напасти на слід таємної діяльності Москви на своїй території".

Вісім дійсних співробітників євророзвідки та дипломатів, опитаних FТ, заявили, що агентурна діяльність РФ у Європі "розширюється такими темпами, з якими важко справляються зусилля контррозвідки". За оцінкою одного представника євророзвідки, "десятки" російських агентів все ще діють у Німеччині, Франції та Бельгії.

"Те, що ми знаємо про це, майже напевно є верхівкою айсберга. Впродовж багатьох років існує змова мовчання, коли західні держави не хочуть говорити про дії Росії або навіть переслідувати їх", – сказав Кір Джайлс, старший науковий співробітник програми щодо Росії в аналітичному центрі Chatham House.

Деякі країни в Європі, пише видання, як і раніше, покладаються на розвідки США та Британії через обмеження своєї контррозвідки та брак ресурсів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол РФ Андреєв підтвердив видворення з Польщі 45 російських дипломатів через шпіонаж

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+41
Хто би сумнівався
показати весь коментар
27.03.2022 21:50
+30
А скільки москальських агентів в Україні

показати весь коментар
27.03.2022 21:52
+28
просто оставлю здесь
показати весь коментар
27.03.2022 21:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Австрія? Ось курва.
показати весь коментар
27.03.2022 21:49 Відповісти
Хто би сумнівався
показати весь коментар
27.03.2022 21:50 Відповісти
Ви не читали "Акваріум" ?
показати весь коментар
27.03.2022 22:03 Відповісти
ну, Відень давно і міцно - улюблене тирло всіх розвідок світу...
показати весь коментар
27.03.2022 21:51 Відповісти
Демоны, пля...

показати весь коментар
27.03.2022 21:51 Відповісти
Кто этот кобёл с ******? Это не Лиам Нисон переодетый в бабу?
показати весь коментар
27.03.2022 22:00 Відповісти
Тогда бы ***** был бы убит....
показати весь коментар
27.03.2022 22:02 Відповісти
Ага. В фильме "Заложница 4
показати весь коментар
27.03.2022 22:11 Відповісти
«Молодая была уже не молода. Природа одарила ее щедро, тут было все: арбузные груди, нос - обухом, мощный затылок». (с)
показати весь коментар
27.03.2022 22:03 Відповісти
ця крв вже в Гаспромі
показати весь коментар
27.03.2022 22:29 Відповісти
Хто б сумнівався.
показати весь коментар
27.03.2022 22:35 Відповісти
А скільки москальських агентів в Україні

показати весь коментар
27.03.2022 21:52 Відповісти
Неміряно. Плюнь в опу й попадеш
показати весь коментар
27.03.2022 22:13 Відповісти
Ще один доказ,що рашу треба знищувати
показати весь коментар
27.03.2022 21:52 Відповісти
Вычистят кацапов отовсюду со временем. Не потому, что совесть проснулась, а потому что увидели слабость хрюсии. Чем сильнее будет дряхлеть хрюсия, тем сильнее будет сыпаться их агентура.
показати весь коментар
27.03.2022 21:53 Відповісти
Нудотна,й гидотна справа
показати весь коментар
27.03.2022 22:14 Відповісти
Легше назвати країни де НЕ МАЄ російських шпигунів:
1. Росія.
Все.
показати весь коментар
27.03.2022 21:55 Відповісти
зато в кремле китайский комуно-шпион.

миру боль и война - катаезе почти на халяву падают в руки ресурсы. катеза культура такая - терпеливо сидеть на берегу реки, пока мимо проплывет тушка врага))
показати весь коментар
27.03.2022 21:59 Відповісти
Ехайте уже в свою роисию, то есть туда где русцкий корабль!!!!!! Весь мир наконец то узнал где находится это место!!! Патриоты б...ь!
🤢 В Германии снова флаги СССР: в немецких городах прошли автопробеги и митинги в поддержку России.
показати весь коментар
27.03.2022 21:55 Відповісти
Так в німеччині 4-5 млн ватоцефалів , от вони зараз проснуться
показати весь коментар
27.03.2022 21:59 Відповісти
пора дидославам получить фаустпатрон)))
показати весь коментар
27.03.2022 22:00 Відповісти
Это эти дедославы??? Русня позорные собаки не знающие ни отца ни матери ни тем более дедов!
показати весь коментар
27.03.2022 22:10 Відповісти
просто оставлю здесь
показати весь коментар
27.03.2022 21:56 Відповісти
Переважна більшість людей на Заході мають абсолютно неадекватні уявлення про роzію. З закінченням "холодної війни" і демілітаризацією України вони реально розслабились. Але зараз, думаю, вони поступово починають розуміти у що виродився "сировинний придаток".
показати весь коментар
27.03.2022 21:57 Відповісти
Просто вони не знають російську мову

Як би її знали, і почули що ******* казати про всіх росіяни

То розмова була куди інша
показати весь коментар
27.03.2022 22:19 Відповісти
В різних країнах англійську вільно знають лише люди з вищою освітою. В основному спілкуються рідною мовою але при цьому з повагою ставляться до інших народів незважаючи на дуже обтяжене війнами минуле. Не потрібно знати японську мову для того щоб поважати японців і не потрібно знати роzійську для того щоб зневажати руzкіх - достатньо подивитись і потримати в руках що народ несе світу. Якщо нація не дає світу нічого ********* і гідного для обміну то її немає в суспільному просторі. Світ змінився - нафта і балет уже не викликають поваги а твори достоєвського вганяють в депресію своєю фаталістичною примітивністю минулих століть...
показати весь коментар
27.03.2022 22:37 Відповісти
Я с вами согласен, но до Достоевского. Действительно в рашке был период развития науки и творчества. Свой вклад в культуру они внесли, но это было так давно ,что можно об этом и не вспоминать. К тому же тогда это была не рашка, а империя.
показати весь коментар
27.03.2022 23:11 Відповісти
Схоже ви не помічаєте очевидної (і підступної!) різниці між масовим навчанням неграмотного населення та "розвитком науки і творчості".
показати весь коментар
27.03.2022 23:53 Відповісти
Нет, я только про то, что не считаю Достоевского плохим писателем. Меня они в депрессию не вгоняли)). А так я с вами согласен.
показати весь коментар
28.03.2022 00:04 Відповісти
гнойник ЕС вскроется после распада кацапов.по этому Крым и Донбасс оставлять на переговори нельзя.заболтают и все останется на десятилетия.
а не как мыслит зеленский на время 24.03.22.это все туфта
показати весь коментар
27.03.2022 21:58 Відповісти
Нічого не вскроєтся. Захід за гроші удавиться. Війна на планеті це результат зажерливості і корумпованості заходу, де зберігаються крадені трильйони, які викликають нестабільність в бідних країнах і війни
показати весь коментар
27.03.2022 22:32 Відповісти
неудивлюсь если там обнаружат лаборатории по изготовлению Новичка
показати весь коментар
27.03.2022 21:59 Відповісти
1000%
показати весь коментар
27.03.2022 21:59 Відповісти
В Германии снова флаги СССР. На капотах машин.
Сегодня улицы Бонна, Кёльна, Вюрцбурга и Ханау выглядели так. Российские триколоры, серпы и молоты.
В немецких городах прошли автопробеги и митинги в поддержку России. Участники скандировали "Россия - Германия" и возлагали цветы к советским монументам.
-------
В настоящий момент на территории Германии (и не только) создана и действует огромная сеть кремлевской агентури различного назначения, насчитывающая более 2000 "штирлицов" различного уровня.
показати весь коментар
27.03.2022 22:00 Відповісти
Агентура там везде
агентуре нравиться жить в ЕС , потому она льёт в уши **** какие европейцы нацисты и что с ними надо бороться,
все по схеме мертветчука
показати весь коментар
27.03.2022 23:08 Відповісти
Афера ОПЗЖ стала фундаментом для російського вторгнення в Україну
Політтехнолог Михайло Погребинський для Віктора Медведчука регулярно вивчав "настрої українців". Результати передавалися до Кремля.

27.03.2022 02:25

Пальцем у небо
Згідно з дослідженнями Погребинського, 46% українців підтримували Путіна.
Саме ці цифри стали приводом для вторгнення - упевненість у підтримці народу.
Зрозуміло, ці дані не відповідають дійсності і формувалися, щоб показати роботодавцю Медведчука, що гроші на ОПЗЖ виділяються не даремно і партія "працює"…
Не смішно

Так, можна посміятися з цього "кидалова", але не смішно…

Саме це "кидалове" від ОПЗЖ стало фундаментом та впевненістю Путіна в успіху вторгнення, наслідок якого віднесені у вічність тисячі життів українців та мільйони скалічених доль.

На ОПЗЖ та кожному з них, кожному члені цієї партії та кожній кишеньковій шістці, політологу, експерті та інших, що ретранслювали всі ці роки наративи Кремля, відповідальність за ці життя.

Ненавиджу і призираю вас усіх так само, як і окупантів!

Олександр Коваленко

Блогер ЗЛОЙ ОДЕССИТ
показати весь коментар
27.03.2022 23:10 Відповісти
австрія - батьківщина гітлера, тому все сходиться!
показати весь коментар
27.03.2022 22:05 Відповісти
Якщо Австрія це авіаносець, то в Україні тут ціла флотилія. Підозрюю щов США та Великобританії вже є списки. Треба по них працювати.
показати весь коментар
27.03.2022 22:05 Відповісти
Все ВСІМ давно відомо!! Пояснення просте і давнє ,як світ- все продається ,питання ціни!!
показати весь коментар
27.03.2022 22:06 Відповісти
Так це давно таємниця полішинеля. Скільки лайна втікає до Австрії, що, випадково? Кіля Азірів, Фірташ і т.д.
показати весь коментар
27.03.2022 22:06 Відповісти
Такое впечатление, что коллективный Запад вчера родился. Пока они десятилетиями друг друга в попки пользовали,кацапстан разлагал их изнутри самыми различными методами. Жесть.🤦
показати весь коментар
27.03.2022 22:08 Відповісти
Настоящий авианосец агентури фсб єто опа во главе с зебилом
показати весь коментар
27.03.2022 22:10 Відповісти
5 службу ФСБ очолювали до недавна два уроженці України-Беседа і Палій. Другий родом з Хмельницької області.
показати весь коментар
27.03.2022 22:40 Відповісти
А я колись дивувався
Чому зятя Назарбвєва (чи хто там колишній президент Казахстану)
Просто вбили в Австрійській тюрмі. Після його слів про корупційні зв'язки рф і Казахстану

Розслідування також прикрили
показати весь коментар
27.03.2022 22:21 Відповісти
зятьок і в Україні чудачив з регіоналами, а потім при віті ростовському в нього забрали готель, портков там за головного юриста був а через банк казахський таж публіка крала гроші, вже в казахів.
показати весь коментар
27.03.2022 22:34 Відповісти
Йде соціалістичне змагання у кого кращі умови для шпигунів РФ. За перший квартал перехідний вимпел отримала Австрія, залишивши позаду Німеччину, Францію, Угорщину.
показати весь коментар
27.03.2022 22:29 Відповісти
Виб євродурні побільше у ***** купували сировини , заязку між вашим меркантелізмом і слабкістю перед ********** ви не збираєтесь помічати
І це все після Чечні, Молдови,Грузії, Сирії
показати весь коментар
27.03.2022 22:33 Відповісти
Бабло газпрьома московіі скупило, як агентів, аристократів від дерьмократіі в Європі ще з 2003 року
позорище!
показати весь коментар
27.03.2022 22:38 Відповісти
з часів ссср центрами міжнародного шпіонажу рузге був Відень,Братислава,Будапешт. макаронники та жабоїди цілими ватагами ходили за зарплатою. Красиво про це написано у бібліотекаря Митрохіна, книгу було видано в Лондоні в інтернеті є.
показати весь коментар
27.03.2022 22:39 Відповісти
НЕ ДАРМА АВСТРІЯ ФІРТАША УКРИЛА!

це давно було відомо!
показати весь коментар
27.03.2022 22:43 Відповісти
Такие же ************* как и венгры.
показати весь коментар
27.03.2022 22:45 Відповісти
Австріяки прогнили наскрізь уже давно.
Австрійський плакат 1927 року, - "Десять років савєцкій расєї".

показати весь коментар
27.03.2022 22:53 Відповісти
Этих не денацифицировали. Если бы их союзная авиация хорошо обработала бомбами в годы WWII, то они бы по другому себя вели.
показати весь коментар
27.03.2022 23:21 Відповісти
прававпав
показати весь коментар
28.03.2022 07:51 Відповісти
 
 