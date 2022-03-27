"Австрія - справжній авіаносець російської агентури", - Financial Times про шпигунів
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Австрія є "справжнім авіаносцем" російських спецслужб у Європі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times у статті про агентуру країни-окупанта РФ із посиланням на анонімного представника європейської розвідки.
За словами одного євродипломата з Відня, якого цитує видання, австрійське розвідуправління BFV "вважається настільки скомпрометованим, що на якийсь час його виключали з більшої частини європейської діяльності з обміну розвідданими".
"Міноборони країни практично є підрозділом ГРУ", – додав дипломат, який побажав залишитись неназваним.
В австрійській канцелярії заявили FT, що не можуть коментувати анонімні звинувачення, але вказали, що нинішній уряд країни "проводить масштабну реформу органів безпеки".
Видання зазначає, що відстеження шпигунської діяльності Кремля на Заході "стало ще більш невідкладним завданням" після вторгнення Росії в Україну, але "багато країн все ще намагаються напасти на слід таємної діяльності Москви на своїй території".
Вісім дійсних співробітників євророзвідки та дипломатів, опитаних FТ, заявили, що агентурна діяльність РФ у Європі "розширюється такими темпами, з якими важко справляються зусилля контррозвідки". За оцінкою одного представника євророзвідки, "десятки" російських агентів все ще діють у Німеччині, Франції та Бельгії.
"Те, що ми знаємо про це, майже напевно є верхівкою айсберга. Впродовж багатьох років існує змова мовчання, коли західні держави не хочуть говорити про дії Росії або навіть переслідувати їх", – сказав Кір Джайлс, старший науковий співробітник програми щодо Росії в аналітичному центрі Chatham House.
Деякі країни в Європі, пише видання, як і раніше, покладаються на розвідки США та Британії через обмеження своєї контррозвідки та брак ресурсів.
Будь ласка, зачекайте...
1. Росія.
Все.
миру боль и война - катаезе почти на халяву падают в руки ресурсы. катеза культура такая - терпеливо сидеть на берегу реки, пока мимо проплывет тушка врага))
🤢 В Германии снова флаги СССР: в немецких городах прошли автопробеги и митинги в поддержку России.
Як би її знали, і почули що ******* казати про всіх росіяни
То розмова була куди інша
а не как мыслит зеленский на время 24.03.22.это все туфта
Сегодня улицы Бонна, Кёльна, Вюрцбурга и Ханау выглядели так. Российские триколоры, серпы и молоты.
В немецких городах прошли автопробеги и митинги в поддержку России. Участники скандировали "Россия - Германия" и возлагали цветы к советским монументам.
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В настоящий момент на территории Германии (и не только) создана и действует огромная сеть кремлевской агентури различного назначения, насчитывающая более 2000 "штирлицов" различного уровня.
агентуре нравиться жить в ЕС , потому она льёт в уши **** какие европейцы нацисты и что с ними надо бороться,
все по схеме мертветчука
Політтехнолог Михайло Погребинський для Віктора Медведчука регулярно вивчав "настрої українців". Результати передавалися до Кремля.
27.03.2022 02:25
Пальцем у небо
Згідно з дослідженнями Погребинського, 46% українців підтримували Путіна.
Саме ці цифри стали приводом для вторгнення - упевненість у підтримці народу.
Зрозуміло, ці дані не відповідають дійсності і формувалися, щоб показати роботодавцю Медведчука, що гроші на ОПЗЖ виділяються не даремно і партія "працює"…
Не смішно
Так, можна посміятися з цього "кидалова", але не смішно…
Саме це "кидалове" від ОПЗЖ стало фундаментом та впевненістю Путіна в успіху вторгнення, наслідок якого віднесені у вічність тисячі життів українців та мільйони скалічених доль.
На ОПЗЖ та кожному з них, кожному члені цієї партії та кожній кишеньковій шістці, політологу, експерті та інших, що ретранслювали всі ці роки наративи Кремля, відповідальність за ці життя.
Ненавиджу і призираю вас усіх так само, як і окупантів!
Олександр Коваленко
Блогер ЗЛОЙ ОДЕССИТ
Чому зятя Назарбвєва (чи хто там колишній президент Казахстану)
Просто вбили в Австрійській тюрмі. Після його слів про корупційні зв'язки рф і Казахстану
Розслідування також прикрили
І це все після Чечні, Молдови,Грузії, Сирії
позорище!
це давно було відомо!
Австрійський плакат 1927 року, - "Десять років савєцкій расєї".