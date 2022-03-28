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Впереди новый раунд переговоров с РФ, наши приоритеты известны, - обращение Зеленского. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 32-го дня войны.

Соответствующее видео опубликовано пресс-службой главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Впереди – новый раунд переговоров, потому что мы ищем мира. Наши приоритеты известны. Суверенитет и территориальная целостность Украины не подлежат сомнению. Действующие гарантии безопасности для нашего государства – обязательны. Очевидна и наша цель – мир и скорейшее восстановление нормальной жизни в Украине", - сообщил Зеленский.

Читайте также: Зеленский о переговорах с Путиным: "Ему надо своими ногами выходить оттуда, где он там есть, и прийти на встречу ко мне в любую точку мира"

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+13
Старшина Запаса


@StarshinaZapasa

·
8 ч



Русские либералы (ну, других русских у меня в ленте нет): Ах, Зеленский, ах, ох, щастье, слюни, Медуза, Дождь, Зыгарь, какое же щастьте, ах, это лучшее, что было в моей жизни, ах, я от щястья описался! Украинцы: Что ты несешь, *****. Опять. ***** ты вообще с ними говорил??
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28.03.2022 08:39
+10
Треба вже законодавчо закріпити заборону ведення переговорів з ворогом до завершення бойових дій.
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28.03.2022 00:35
+7
Президент має вдихати віру в повну нашу перемогу, а не виглядати як неголений бомж з путаними думками в голові.
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28.03.2022 00:29
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Нейтралитет це лише відстрочення наступої війни з рашкою. Щоб кацапія не диктовала умови треба займатися обороною України,відвоюванням теріторій ,налагодженням випуску збої ППО,а не базіканням по відосикам.Зеленськи ,не треба себе вести -"після мене хоч трава не рости"!
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28.03.2022 01:49 Ответить
Нейтралитет це лише відстрочення наступої війни з рашкою. Щоб кацапія не диктовала умови треба займатися обороною України,відвоюванням теріторій ,налагодженням випуску збої ППО,а не базіканням по відосикам.Зеленськи ,не треба себе вести -"після мене хоч трава не рости"!
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28.03.2022 01:49 Ответить
Нейтралитет це лише відстрочення наступої війни з рашкою. Щоб кацапія не диктовала умови треба займатися обороною України,відвоюванням теріторій ,налагодженням випуску збої ППО,а не базіканням по відосикам.Зеленськи ,не треба себе вести -"після мене хоч трава не рости"!
показать весь комментарий
28.03.2022 01:49 Ответить
Нейтралитет це лише відстрочення наступої війни з рашкою. Щоб кацапія не диктовала умови треба займатися обороною України,відвоюванням теріторій ,налагодженням випуску збої ППО,а не базіканням по відосикам.Зеленськи ,не треба себе вести -"після мене хоч трава не рости"!
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28.03.2022 01:49 Ответить
Нейтралитет це лише відстрочення наступої війни з рашкою. Щоб кацапія не диктовала умови треба займатися обороною України,відвоюванням теріторій ,налагодженням випуску збої ППО,а не базіканням по відосикам.Зеленськи ,не треба себе вести -"після мене хоч трава не рости"!
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28.03.2022 01:49 Ответить
Тошнить уже від тих нікому непотрібних договорів і переговорів, як і від Зеленського кожну другу статтю.
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28.03.2022 02:11 Ответить
Тошнить уже від тих нікому непотрібних договорів і переговорів, як і від Зеленського кожну другу статтю.
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28.03.2022 02:11 Ответить
Тошнить уже від тих нікому непотрібних договорів і переговорів, як і від Зеленського кожну другу статтю.
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28.03.2022 02:11 Ответить
Тошнить уже від тих нікому непотрібних договорів і переговорів, як і від Зеленського кожну другу статтю.
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28.03.2022 02:11 Ответить
Тошнить уже від тих нікому непотрібних договорів і переговорів, як і від Зеленського кожну другу статтю.
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28.03.2022 02:11 Ответить
Тошнить уже від тих нікому непотрібних договорів і переговорів, як і від Зеленського кожну другу статтю.
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28.03.2022 02:12 Ответить
к його крізь забагато. Як він вже набрид...
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28.03.2022 03:33 Ответить
точно.
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28.03.2022 04:49 Ответить
Старшина Запаса


@StarshinaZapasa

·
8 ч



Русские либералы (ну, других русских у меня в ленте нет): Ах, Зеленский, ах, ох, щастье, слюни, Медуза, Дождь, Зыгарь, какое же щастьте, ах, это лучшее, что было в моей жизни, ах, я от щястья описался! Украинцы: Что ты несешь, *****. Опять. ***** ты вообще с ними говорил??
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28.03.2022 08:39 Ответить
как это на Х,,,Я, а киностудии в маЦкве которые по сей день работают и контролируются через шефиров, а офшоры к ним привязанные( через которые он с беней выводил украденные в привате бабки) а хаты в маЦкве и Крыму переоформленные по ПИД,,,,рашенскому закону) и т.д а смотрящий за ним Дермак который должен выполнять задания кремля...
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28.03.2022 09:03 Ответить
как это на Х,,,Я, а киностудии в маЦкве которые по сей день работают и контролируются через шефиров, а офшоры к ним привязанные( через которые он с беней выводил украденные в привате бабки) а хаты в маЦкве и Крыму переоформленные по ПИД,,,,рашенскому закону) и т.д а смотрящий за ним Дермак который должен выполнять задания кремля...
показать весь комментарий
28.03.2022 09:03 Ответить
как это на Х,,,Я, а киностудии в маЦкве которые по сей день работают и контролируются через шефиров, а офшоры к ним привязанные( через которые он с беней выводил украденные в привате бабки) а хаты в маЦкве и Крыму переоформленные по ПИД,,,,рашенскому закону) и т.д а смотрящий за ним Дермак который должен выполнять задания кремля...
показать весь комментарий
28.03.2022 09:03 Ответить
как это на Х,,,Я, а киностудии в маЦкве которые по сей день работают и контролируются через шефиров, а офшоры к ним привязанные( через которые он с беней выводил украденные в привате бабки) а хаты в маЦкве и Крыму переоформленные по ПИД,,,,рашенскому закону) и т.д а смотрящий за ним Дермак который должен выполнять задания кремля...
показать весь комментарий
28.03.2022 09:04 Ответить
как это на Х,,,Я, а киностудии в маЦкве которые по сей день работают и контролируются через шефиров, а офшоры к ним привязанные( через которые он с беней выводил украденные в привате бабки) а хаты в маЦкве и Крыму переоформленные по ПИД,,,,рашенскому закону) и т.д а смотрящий за ним Дермак который должен выполнять задания кремля...
показать весь комментарий
28.03.2022 09:05 Ответить
как это на Х,,,Я, а киностудии в маЦкве которые по сей день работают и контролируются через шефиров, а офшоры к ним привязанные( через которые он с беней выводил украденные в привате бабки) а хаты в маЦкве и Крыму переоформленные по ПИД,,,,рашенскому закону) и т.д а смотрящий за ним Дермак который должен выполнять задания кремля...
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28.03.2022 09:06 Ответить
А куди подівся напрямок в ЄС та членство у НАТО ?!
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28.03.2022 09:10 Ответить
А куди подівся напрямок в ЄС та членство у НАТО ?!
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28.03.2022 09:10 Ответить
Загубилися при спробі подивитися в очко *****.
Як у 2019.
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28.03.2022 09:36 Ответить
Загубилися при спробі подивитися в очко *****.
Як у 2019.
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28.03.2022 09:37 Ответить
Ваші приорітети невідомі народу.
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28.03.2022 09:13 Ответить
пром
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28.03.2022 09:22 Ответить
Нейтралитет это поражение. Должен быть пункт о свободном выборе с кем вступать в военной политические союзы.
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28.03.2022 09:33 Ответить
Нейтралитет это поражение. Должен быть пункт о свободном выборе с кем вступать в военной политические союзы.
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28.03.2022 09:34 Ответить
Вот как государство может быть суверенным если оно отказывается от определенных действий и движения (НАТО) которые закреплены в Конституции в угоду и по требованию агрессора?Какая территориальная целостность если крым и ордло как минимум остаются оккупированными? Какие гарантии безопасности если был будапешт то что изменит подписание будапешта 2? Если цель мир любой ценой то все понятно...
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28.03.2022 09:40 Ответить
Вот как государство может быть суверенным если оно отказывается от определенных действий и движения (НАТО) которые закреплены в Конституции в угоду и по требованию агрессора?Какая территориальная целостность если крым и ордло как минимум остаются оккупированными? Какие гарантии безопасности если был будапешт то что изменит подписание будапешта 2? Если цель мир любой ценой то все понятно...
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28.03.2022 09:40 Ответить
Я так зрозумів отце балакаюче тіло,що треба мир,віддавши(визнавши) Крим,Донецку,Луганську,Херсонську області - расєйськими губерніями?
Які ще області відаси щоб твою мармизу точно на премію миру,як Обаму номінували?
А Україна? А фіг з нею! В зе хата в Англії,віла в Італії та Потугалії, є сотні мільйонів $ у офшорах!
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28.03.2022 09:53 Ответить
Що з Цензором?
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28.03.2022 11:00 Ответить
Пере Президенте, в умовах, у яких зараз перебуває Україна та її народ,з Ваших вуст, як Верховного Головнокомандувача, мають звучати слова про Перемогу у війні з російськими загарбниками, а не про якийсь там "мир" з російськими варварами та дикунами, яким взагалі не моє бути місця в цивілізованому світі! От про що треба казати щоденно й щоночно!!!
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28.03.2022 11:24 Ответить
Пане Президенте, в умовах, у яких зараз перебуває Україна та її народ, з Ваших вуст, як Верховного Головнокомандувача, мають звучати слова про Перемогу у війні з російськими загарбниками, а не про якийсь там "мир" з російськими варварами та дикунами, яким взагалі не може бути місця в цивілізованому світі! От про що треба казати щоденно й щоночно і нам і усьому світові!!!
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28.03.2022 11:26 Ответить
Пане Президенте, в умовах, у яких зараз перебуває Україна та її народ, з Ваших вуст, як Верховного Головнокомандувача, мають звучати слова про Перемогу у війні з російськими загарбниками, а не про якийсь там "мир" з російськими варварами та дикунами, яким взагалі не може бути місця в цивілізованому світі! От про що треба казати щоденно й щоночно і нам і усьому світові!!!
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28.03.2022 11:26 Ответить
Пане Президенте, в умовах, у яких зараз перебуває Україна та її народ, з Ваших вуст, як Верховного Головнокомандувача, мають звучати слова про Перемогу у війні з російськими загарбниками, а не про якийсь там "мир" з російськими варварами та дикунами, яким взагалі не може бути місця в цивілізованому світі! От про що треба казати щоденно й щоночно і нам і усьому світові!!!
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28.03.2022 11:26 Ответить
Зеля вже готовий прогнуться, відмовитись від НАТО(((((
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28.03.2022 11:54 Ответить
Зеля вже готовий прогнуться, відмовитись від НАТО(((((
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28.03.2022 11:55 Ответить
Головне, що зе вкладає в слова про цілісність? Чи входять сюди Крим і ордло?
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28.03.2022 12:02 Ответить
Ні!
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28.03.2022 13:37 Ответить
Если бы это был в самом деле народный президент по духу то он был бы давно уничтожен рашинской ракетой в своем офисе, а так это балабол-балалайка, ничего толкового не сделавший за 2,5 года для обороны Украины...
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28.03.2022 12:56 Ответить
Можна просто сказати - ми будемо на переговорах відстоювати те то і те то.
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28.03.2022 14:48 Ответить
Чекаемо перемоги Украiни,потом суду над зрадниками.
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28.03.2022 14:55 Ответить
Зеля з бородою виглядає як рідний брат арахамії. *****
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28.03.2022 14:58 Ответить
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