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Впереди новый раунд переговоров с РФ, наши приоритеты известны, - обращение Зеленского. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 32-го дня войны.
Соответствующее видео опубликовано пресс-службой главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
"Впереди – новый раунд переговоров, потому что мы ищем мира. Наши приоритеты известны. Суверенитет и территориальная целостность Украины не подлежат сомнению. Действующие гарантии безопасности для нашего государства – обязательны. Очевидна и наша цель – мир и скорейшее восстановление нормальной жизни в Украине", - сообщил Зеленский.
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@StarshinaZapasa
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8 ч
Русские либералы (ну, других русских у меня в ленте нет): Ах, Зеленский, ах, ох, щастье, слюни, Медуза, Дождь, Зыгарь, какое же щастьте, ах, это лучшее, что было в моей жизни, ах, я от щястья описался! Украинцы: Что ты несешь, *****. Опять. ***** ты вообще с ними говорил??
Як у 2019.
Як у 2019.
Які ще області відаси щоб твою мармизу точно на премію миру,як Обаму номінували?
А Україна? А фіг з нею! В зе хата в Англії,віла в Італії та Потугалії, є сотні мільйонів $ у офшорах!