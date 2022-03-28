РФ может нанести ядерный удар в случае провала захвата Киева, - Грозев

Журналист-расследователь проекта Bellingcat Христо Грозев заявил, что РФ рассматривает вероятность применения ядерного оружия против Украины. Это подтвердил и спикер Путина Дмитрий Песков.

Об этом Грозев рассказал в эфире "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, внезапно исчезнувший министр обороны РФ Сергей Шойгу сейчас скрывается в секретном бункере под Уфой. Об этом свидетельствуют данные авиаперелетов.

Журналист утверждает, что РФ будет прятать военное и политическое руководство заранее, если действительно рассматривает ядерный сценарий.

По данным Грозева, сам Путин скрывается в другом бункере, расположенном за Уралом. На уточняющий вопрос о том, насколько вероятным он считает ядерный удар РФ по Украине, журналист ответил:

"Вы знаете, затрудняюсь ответить. Мы общались очень много с людьми из российских спецслужб. Те люди, которые еще до начала войны, в декабре-январе нас предупреждали, что это очень вероятно, что Путин сам очень этого хочет, что он кичился своему близкому окружению, что он готов на это пойти... Вот, даже эти люди сейчас говорят, что он, в случае перспективы полного провала захвата Киева, может дать такое распоряжение, но он не может применить ядерное оружие условной "красной кнопкой". Эта "красная кнопка" существует, но есть пять человек, которые должны выполнить все эти распоряжения по цепочке до того, как ракета с ядерным запасом вылетит.

Наши источники уверены, что найдутся как минимум несколько из этих пяти человек, которые не выполнят этот приказ. Он (Путин - ред.) понимает, что такой риск существует, поэтому вряд ли даст этот приказ", - отметил Грозев.

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