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РФ может нанести ядерный удар в случае провала захвата Киева, - Грозев

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зброя,ядерна

Журналист-расследователь проекта Bellingcat Христо Грозев заявил, что РФ рассматривает вероятность применения ядерного оружия против Украины. Это подтвердил и спикер Путина Дмитрий Песков.

Об этом Грозев рассказал в эфире "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, внезапно исчезнувший министр обороны РФ Сергей Шойгу сейчас скрывается в секретном бункере под Уфой. Об этом свидетельствуют данные авиаперелетов.

Журналист утверждает, что РФ будет прятать военное и политическое руководство заранее, если действительно рассматривает ядерный сценарий.

По данным Грозева, сам Путин скрывается в другом бункере, расположенном за Уралом. На уточняющий вопрос о том, насколько вероятным он считает ядерный удар РФ по Украине, журналист ответил:

"Вы знаете, затрудняюсь ответить. Мы общались очень много с людьми из российских спецслужб. Те люди, которые еще до начала войны, в декабре-январе нас предупреждали, что это очень вероятно, что Путин сам очень этого хочет, что он кичился своему близкому окружению, что он готов на это пойти... Вот, даже эти люди сейчас говорят, что он, в случае перспективы полного провала захвата Киева, может дать такое распоряжение, но он не может применить ядерное оружие условной "красной кнопкой". Эта "красная кнопка" существует, но есть пять человек, которые должны выполнить все эти распоряжения по цепочке до того, как ракета с ядерным запасом вылетит.
Наши источники уверены, что найдутся как минимум несколько из этих пяти человек, которые не выполнят этот приказ. Он (Путин - ред.) понимает, что такой риск существует, поэтому вряд ли даст этот приказ", - отметил Грозев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вероятность применения Россией ядерного оружия становится все более реальной, - премьер Японии
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Топ комментарии
+45
йшли би вони ***** зі своїми попереджуванями! що буде те й буде!
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28.03.2022 06:18
+32
Убиваем свинособак всеми силами и средствами --- чему быть того не миновать
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28.03.2022 06:45
+18
Яка різниця від чого вмерти, від ножа чи кулі, вибору вони нам не дають, намаючись винищити нас. Але мерзота повинна знати, що українські громадяни єдині і якщо ці маніяки застосують проти нас ядерну зброю, то ми влаштуємо справжню криваву помсту на території **********, за всіх загиблих, хоронити буде кожна рабсійська сім'я.
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28.03.2022 06:32
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У разі застосування ЯО треба перенести війну на росею та ПМР доречі у Придністров'ї є склади з ракетами (дві бази) 44 армії срср.
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28.03.2022 09:03 Ответить
У разі застосування ЯО треба перенести війну на росею та ПМР доречі у Придністров'ї є склади з ракетами (дві бази) 44 армії срср.
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28.03.2022 09:04 Ответить
не треба нас лякати....куй їм а не Україна
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28.03.2022 09:09 Ответить
не треба нас лякати....куй їм а не Україна
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28.03.2022 09:09 Ответить
І що, нам тепер злякатися та здатися? Ні!. ***** продовжує впевненно рухатися за руським воєнним корабльом.
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28.03.2022 09:12 Ответить
В мене питання можливо не по темі - чому коментарі затроюються?
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28.03.2022 09:17 Ответить
В мене питання можливо не по темі - чому коментарі затроюються?
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28.03.2022 09:17 Ответить
То тільки у москалів затроюються. У них же 5 чоловік кнопочку натискають. ))
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29.03.2022 12:52 Ответить
Грозєв і всі інші які вірять, що путніну потрібно 5 людей щоб натиснути кнопку ви дибіли!!!! ви ще не вивчили дії сатанинської влади в мордорі???? я вам говорю одна людина натисне кнопку, і скаже що решта людей з цепочки дали добро( навіть якщо вони його не давали)!!!
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28.03.2022 09:19 Ответить
Тобто?
На чергування виходять не одні і ті ж люди. В них є керівництво.
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28.03.2022 09:32 Ответить
Ну вот накуя цензор пишет такие статьи, хочет панику навести!!!
Ведь при нанесении ядерного удара, это ответный удар по параше. Пуск ядерного удара это целая система разрешений от многих лиц. Цензор прекращай ретранслировать такие ****************** статьи. Удар химическим оружием возможен.
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28.03.2022 09:48 Ответить
Ну вот накуя цензор пишет такие статьи, хочет панику навести!!!
Ведь при нанесении ядерного удара, это ответный удар по параше. Пуск ядерного удара это целая система разрешений от многих лиц. Цензор прекращай ретранслировать такие ****************** статьи. Удар химическим оружием возможен.
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28.03.2022 09:48 Ответить
Ну вот накуя цензор пишет такие статьи, хочет панику навести!!!
Ведь при нанесении ядерного удара, это ответный удар по параше. Пуск ядерного удара это целая система разрешений от многих лиц. Цензор прекращай ретранслировать такие ****************** статьи. Удар химическим оружием возможен.
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28.03.2022 09:48 Ответить
Ну вот накуя цензор пишет такие статьи, хочет панику навести!!!
Ведь при нанесении ядерного удара, это ответный удар по параше. Пуск ядерного удара это целая система разрешений от многих лиц. Цензор прекращай ретранслировать такие ****************** статьи. Удар химическим оружием возможен.
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28.03.2022 09:48 Ответить
Ну вот накуя цензор пишет такие статьи, хочет панику навести!!!
Ведь при нанесении ядерного удара, это ответный удар по параше. Пуск ядерного удара это целая система разрешений от многих лиц. Цензор прекращай ретранслировать такие ****************** статьи. Удар химическим оружием возможен.
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28.03.2022 09:48 Ответить
это не журнаоист, а ********** провокатор - агент влияния внешней разведки рф
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28.03.2022 09:56 Ответить
Журналист проекта Bellingcat Христо Грозев, который расследовал отравление Навального и дворец Путина в Геленджике - провокатор?? Да это ты самый настоящий провокатор!
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28.03.2022 10:19 Ответить
Навальный - ФСБбешник. Его подсунули, чтобы изобразить "оппозицию".
Его травят, а он не травится. Его садят и выпускают без единого перелома.
Так не бывает в московитских тюрьмах. Грозев в этом участвует по полной.
Так что делите то, что он говорит минимум на 2. Репутация Беллингкет
не безоблачна. Нельзя верить никому.
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28.03.2022 11:01 Ответить
Деліться не треба. Мені достатньо і п'яти однакових повідомлень від вас одного.)
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29.03.2022 12:58 Ответить
журналист-провокатор - агент влияния внешней разведки рф
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28.03.2022 09:56 Ответить
Журналист проекта Bellingcat Христо Грозев, который расследовал отравление Наваьного и дворец Путина в Геленджике - провокатор??
Да это ты самый настоящий провокатор! А что ты здесь вообще делаешь?
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28.03.2022 10:16 Ответить
Грозев тот еще эксперт,постоянно какой то бред нес и несет
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28.03.2022 10:16 Ответить
если эта тварь применит ядерное оружие надо начинать бомбить расею
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28.03.2022 10:29 Ответить
если эта тварь применит ядерное оружие надо начинать бомбить расею
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28.03.2022 10:30 Ответить
если эта тварь применит ядерное оружие надо начинать бомбить расею
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28.03.2022 10:30 Ответить
если эта тварь применит ядерное оружие надо начинать бомбить расею
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28.03.2022 10:31 Ответить
если эта тварь применит ядерное оружие надо начинать бомбить расею.
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28.03.2022 10:31 Ответить
если эта тварь применит ядерное оружие надо начинать бомбить расею
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28.03.2022 10:31 Ответить
р
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28.03.2022 10:52 Ответить
Украина имеет полное право валить самолёты, наносящие удары по нам.
Надо только выбирать самые жирные цели типа Ту-160 или М3.
Пусть падают на российскую территорию - оркам это полезно видеть.
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28.03.2022 11:04 Ответить
коли вже цього старого підара десь ******. як же він задовбав весь світ
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28.03.2022 11:39 Ответить
коли вже цього старого підара десь ******. як же він задовбав весь світ
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28.03.2022 11:39 Ответить
коли вже цього старого підара десь ******. як же він задовбав весь світ
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28.03.2022 11:39 Ответить
коли вже цього старого підара десь ******. як же він задовбав весь світ
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28.03.2022 11:39 Ответить
коли вже цього старого підара десь ******. як же він задовбав весь світ
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28.03.2022 11:39 Ответить
коли вже цього старого підара десь ******. як же він задовбав весь світ
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28.03.2022 11:39 Ответить
Недавно Кадыров сказал : Надо засадить осиный кол в Америку ..
наверняка ,он имел в виду запустить по Америке ядерное оружие…
Они дебилы , в полно вероятно что что то затевается..
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28.03.2022 21:11 Ответить
Ядерний удар це вже останнє чим )(.йло може нас здивувати. Єдине що мене цікавить, це чи виведе він до цього свою недобиту отару з України?
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29.03.2022 13:04 Ответить
Може він цей наказ вже давав і не раз, просто зараз замінює тих, хто цей наказ не захотів виконувати.

Уявіть собі це життя: сама заможна потвора у світі, замість того, щоб насолоджуватися життям та відпочивати на своїх яхтах, літаках та золотих унітазах, воно сидить у бункері не бачить світа Божого та сонця, а його наближені до престолу так само никаються по бункерах, щоб хочаб зберегти своє нікчемне життя, бо все, що вони собі на старість назбирали, все втрачено в одну мить та назавжди.
Ми хоч і під бімбами та по бомбосховищах періодично, але бачимо сонечко та відчуваємо життя таким, яким воно і повинно бути у нормальної людини.
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29.03.2022 13:29 Ответить
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