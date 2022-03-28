РФ может нанести ядерный удар в случае провала захвата Киева, - Грозев
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Журналист-расследователь проекта Bellingcat Христо Грозев заявил, что РФ рассматривает вероятность применения ядерного оружия против Украины. Это подтвердил и спикер Путина Дмитрий Песков.
Об этом Грозев рассказал в эфире "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.
По его словам, внезапно исчезнувший министр обороны РФ Сергей Шойгу сейчас скрывается в секретном бункере под Уфой. Об этом свидетельствуют данные авиаперелетов.
Журналист утверждает, что РФ будет прятать военное и политическое руководство заранее, если действительно рассматривает ядерный сценарий.
По данным Грозева, сам Путин скрывается в другом бункере, расположенном за Уралом. На уточняющий вопрос о том, насколько вероятным он считает ядерный удар РФ по Украине, журналист ответил:
"Вы знаете, затрудняюсь ответить. Мы общались очень много с людьми из российских спецслужб. Те люди, которые еще до начала войны, в декабре-январе нас предупреждали, что это очень вероятно, что Путин сам очень этого хочет, что он кичился своему близкому окружению, что он готов на это пойти... Вот, даже эти люди сейчас говорят, что он, в случае перспективы полного провала захвата Киева, может дать такое распоряжение, но он не может применить ядерное оружие условной "красной кнопкой". Эта "красная кнопка" существует, но есть пять человек, которые должны выполнить все эти распоряжения по цепочке до того, как ракета с ядерным запасом вылетит.
Наши источники уверены, что найдутся как минимум несколько из этих пяти человек, которые не выполнят этот приказ. Он (Путин - ред.) понимает, что такой риск существует, поэтому вряд ли даст этот приказ", - отметил Грозев.
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Пожалуйста, подождите...
На чергування виходять не одні і ті ж люди. В них є керівництво.
Ведь при нанесении ядерного удара, это ответный удар по параше. Пуск ядерного удара это целая система разрешений от многих лиц. Цензор прекращай ретранслировать такие ****************** статьи. Удар химическим оружием возможен.
Ведь при нанесении ядерного удара, это ответный удар по параше. Пуск ядерного удара это целая система разрешений от многих лиц. Цензор прекращай ретранслировать такие ****************** статьи. Удар химическим оружием возможен.
Ведь при нанесении ядерного удара, это ответный удар по параше. Пуск ядерного удара это целая система разрешений от многих лиц. Цензор прекращай ретранслировать такие ****************** статьи. Удар химическим оружием возможен.
Ведь при нанесении ядерного удара, это ответный удар по параше. Пуск ядерного удара это целая система разрешений от многих лиц. Цензор прекращай ретранслировать такие ****************** статьи. Удар химическим оружием возможен.
Ведь при нанесении ядерного удара, это ответный удар по параше. Пуск ядерного удара это целая система разрешений от многих лиц. Цензор прекращай ретранслировать такие ****************** статьи. Удар химическим оружием возможен.
Его травят, а он не травится. Его садят и выпускают без единого перелома.
Так не бывает в московитских тюрьмах. Грозев в этом участвует по полной.
Так что делите то, что он говорит минимум на 2. Репутация Беллингкет
не безоблачна. Нельзя верить никому.
Да это ты самый настоящий провокатор! А что ты здесь вообще делаешь?
Надо только выбирать самые жирные цели типа Ту-160 или М3.
Пусть падают на российскую территорию - оркам это полезно видеть.
наверняка ,он имел в виду запустить по Америке ядерное оружие…
Они дебилы , в полно вероятно что что то затевается..
Уявіть собі це життя: сама заможна потвора у світі, замість того, щоб насолоджуватися життям та відпочивати на своїх яхтах, літаках та золотих унітазах, воно сидить у бункері не бачить світа Божого та сонця, а його наближені до престолу так само никаються по бункерах, щоб хочаб зберегти своє нікчемне життя, бо все, що вони собі на старість назбирали, все втрачено в одну мить та назавжди.
Ми хоч і під бімбами та по бомбосховищах періодично, але бачимо сонечко та відчуваємо життя таким, яким воно і повинно бути у нормальної людини.