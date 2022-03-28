РФ може завдати ядерного удару у разі провалу захоплення Києва, - Грозєв

Журналіст-розслідувач проєкту Bellingcat Христо Грозєв заявив, що РФ розглядає ймовірність застосування ядерної зброї проти України. Це підтвердив і речник Путіна Дмитро Пєсков.

Про це Грозєв розповів в ефірі Україна 24, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, раптово зниклий міністр оборони РФ Сергій Шойгу зараз ховається у секретному бункері під Уфою. Про це свідчать дані авіаперельотів.

Журналіст стверджує, що РФ ховатиме військове та політичне керівництво заздалегідь, якщо насправді розглядає ядерний сценарій.

За даними Грозєва, сам Путін ховається в іншому бункері, він розташований за Уралом. На уточнювальне питання щодо того, наскільки ймовірним він вважає ядерний удар РФ по Україні, журналіст відповів:

"Ви знаєте, складно відповісти. Ми спілкувалися дуже багато з людьми з російських спецслужб. Ті люди, які ще до початку війни, у грудні-січні нас попереджували, що це дуже ймовірно, що Путін сам дуже цього хоче, що він хизувався своєму близькому оточенню, що він готовий на це піти... Ось, навіть ці люди зараз кажуть, що він у разі перспективи повного провалу захоплення Києва може дати таке розпорядження. Але він не може застосувати ядерну зброю умовною червоною кнопкою. Ця червона кнопка існує, але є п'ятеро осіб, які мають виконати всі ці розпорядження за ланцюжком до того, як ракета з ядерним запасом вилетить. Наші джерела впевнені, що знайдуться як мінімум кілька з цих п'яти, які не виконають цей наказ. Він (Путін. – Ред.) розуміє, що такий ризик існує, тому навряд чи дасть цей наказ", - зазначив Грозєв.

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