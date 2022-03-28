РФ може завдати ядерного удару у разі провалу захоплення Києва, - Грозєв
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Журналіст-розслідувач проєкту Bellingcat Христо Грозєв заявив, що РФ розглядає ймовірність застосування ядерної зброї проти України. Це підтвердив і речник Путіна Дмитро Пєсков.
Про це Грозєв розповів в ефірі Україна 24, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, раптово зниклий міністр оборони РФ Сергій Шойгу зараз ховається у секретному бункері під Уфою. Про це свідчать дані авіаперельотів.
Журналіст стверджує, що РФ ховатиме військове та політичне керівництво заздалегідь, якщо насправді розглядає ядерний сценарій.
За даними Грозєва, сам Путін ховається в іншому бункері, він розташований за Уралом. На уточнювальне питання щодо того, наскільки ймовірним він вважає ядерний удар РФ по Україні, журналіст відповів:
"Ви знаєте, складно відповісти. Ми спілкувалися дуже багато з людьми з російських спецслужб. Ті люди, які ще до початку війни, у грудні-січні нас попереджували, що це дуже ймовірно, що Путін сам дуже цього хоче, що він хизувався своєму близькому оточенню, що він готовий на це піти... Ось, навіть ці люди зараз кажуть, що він у разі перспективи повного провалу захоплення Києва може дати таке розпорядження. Але він не може застосувати ядерну зброю умовною червоною кнопкою. Ця червона кнопка існує, але є п'ятеро осіб, які мають виконати всі ці розпорядження за ланцюжком до того, як ракета з ядерним запасом вилетить. Наші джерела впевнені, що знайдуться як мінімум кілька з цих п'яти, які не виконають цей наказ. Він (Путін. – Ред.) розуміє, що такий ризик існує, тому навряд чи дасть цей наказ", - зазначив Грозєв.
Будь ласка, зачекайте...
На чергування виходять не одні і ті ж люди. В них є керівництво.
Ведь при нанесении ядерного удара, это ответный удар по параше. Пуск ядерного удара это целая система разрешений от многих лиц. Цензор прекращай ретранслировать такие ****************** статьи. Удар химическим оружием возможен.
Ведь при нанесении ядерного удара, это ответный удар по параше. Пуск ядерного удара это целая система разрешений от многих лиц. Цензор прекращай ретранслировать такие ****************** статьи. Удар химическим оружием возможен.
Ведь при нанесении ядерного удара, это ответный удар по параше. Пуск ядерного удара это целая система разрешений от многих лиц. Цензор прекращай ретранслировать такие ****************** статьи. Удар химическим оружием возможен.
Ведь при нанесении ядерного удара, это ответный удар по параше. Пуск ядерного удара это целая система разрешений от многих лиц. Цензор прекращай ретранслировать такие ****************** статьи. Удар химическим оружием возможен.
Ведь при нанесении ядерного удара, это ответный удар по параше. Пуск ядерного удара это целая система разрешений от многих лиц. Цензор прекращай ретранслировать такие ****************** статьи. Удар химическим оружием возможен.
Его травят, а он не травится. Его садят и выпускают без единого перелома.
Так не бывает в московитских тюрьмах. Грозев в этом участвует по полной.
Так что делите то, что он говорит минимум на 2. Репутация Беллингкет
не безоблачна. Нельзя верить никому.
Да это ты самый настоящий провокатор! А что ты здесь вообще делаешь?
Надо только выбирать самые жирные цели типа Ту-160 или М3.
Пусть падают на российскую территорию - оркам это полезно видеть.
наверняка ,он имел в виду запустить по Америке ядерное оружие…
Они дебилы , в полно вероятно что что то затевается..
Уявіть собі це життя: сама заможна потвора у світі, замість того, щоб насолоджуватися життям та відпочивати на своїх яхтах, літаках та золотих унітазах, воно сидить у бункері не бачить світа Божого та сонця, а його наближені до престолу так само никаються по бункерах, щоб хочаб зберегти своє нікчемне життя, бо все, що вони собі на старість назбирали, все втрачено в одну мить та назавжди.
Ми хоч і під бімбами та по бомбосховищах періодично, але бачимо сонечко та відчуваємо життя таким, яким воно і повинно бути у нормальної людини.