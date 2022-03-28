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РФ може завдати ядерного удару у разі провалу захоплення Києва, - Грозєв

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зброя,ядерна

Журналіст-розслідувач проєкту Bellingcat Христо Грозєв заявив, що РФ розглядає ймовірність застосування ядерної зброї проти України. Це підтвердив і речник Путіна Дмитро Пєсков.

Про це Грозєв розповів в ефірі Україна 24, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, раптово зниклий міністр оборони РФ Сергій Шойгу зараз ховається у секретному бункері під Уфою. Про це свідчать дані авіаперельотів.

Журналіст стверджує, що РФ ховатиме військове та політичне керівництво заздалегідь, якщо насправді розглядає ядерний сценарій.

За даними Грозєва, сам Путін ховається в іншому бункері, він розташований за Уралом. На уточнювальне питання щодо того, наскільки ймовірним він вважає ядерний удар РФ по Україні, журналіст відповів:

"Ви знаєте, складно відповісти. Ми спілкувалися дуже багато з людьми з російських спецслужб. Ті люди, які ще до початку війни, у грудні-січні нас попереджували, що це дуже ймовірно, що Путін сам дуже цього хоче, що він хизувався своєму близькому оточенню, що він готовий на це піти... Ось, навіть ці люди зараз кажуть, що він у разі перспективи повного провалу захоплення Києва може дати таке розпорядження. Але він не може застосувати ядерну зброю умовною червоною кнопкою. Ця червона кнопка існує, але є п'ятеро осіб, які мають виконати всі ці розпорядження за ланцюжком до того, як ракета з ядерним запасом вилетить. Наші джерела впевнені, що знайдуться як мінімум кілька з цих п'яти, які не виконають цей наказ. Він (Путін. – Ред.) розуміє, що такий ризик існує, тому навряд чи дасть цей наказ", - зазначив Грозєв.

Також читайте: Імовірність застосування Росією ядерної зброї стає дедалі реальнішою, - прем'єр Японії

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+45
йшли би вони ***** зі своїми попереджуванями! що буде те й буде!
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28.03.2022 06:18
+32
Убиваем свинособак всеми силами и средствами --- чему быть того не миновать
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28.03.2022 06:45
+18
Яка різниця від чого вмерти, від ножа чи кулі, вибору вони нам не дають, намаючись винищити нас. Але мерзота повинна знати, що українські громадяни єдині і якщо ці маніяки застосують проти нас ядерну зброю, то ми влаштуємо справжню криваву помсту на території **********, за всіх загиблих, хоронити буде кожна рабсійська сім'я.
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28.03.2022 06:32
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У разі застосування ЯО треба перенести війну на росею та ПМР доречі у Придністров'ї є склади з ракетами (дві бази) 44 армії срср.
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28.03.2022 09:03 Відповісти
У разі застосування ЯО треба перенести війну на росею та ПМР доречі у Придністров'ї є склади з ракетами (дві бази) 44 армії срср.
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28.03.2022 09:04 Відповісти
не треба нас лякати....куй їм а не Україна
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28.03.2022 09:09 Відповісти
не треба нас лякати....куй їм а не Україна
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28.03.2022 09:09 Відповісти
І що, нам тепер злякатися та здатися? Ні!. ***** продовжує впевненно рухатися за руським воєнним корабльом.
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28.03.2022 09:12 Відповісти
В мене питання можливо не по темі - чому коментарі затроюються?
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28.03.2022 09:17 Відповісти
В мене питання можливо не по темі - чому коментарі затроюються?
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28.03.2022 09:17 Відповісти
То тільки у москалів затроюються. У них же 5 чоловік кнопочку натискають. ))
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29.03.2022 12:52 Відповісти
Грозєв і всі інші які вірять, що путніну потрібно 5 людей щоб натиснути кнопку ви дибіли!!!! ви ще не вивчили дії сатанинської влади в мордорі???? я вам говорю одна людина натисне кнопку, і скаже що решта людей з цепочки дали добро( навіть якщо вони його не давали)!!!
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28.03.2022 09:19 Відповісти
Тобто?
На чергування виходять не одні і ті ж люди. В них є керівництво.
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28.03.2022 09:32 Відповісти
Ну вот накуя цензор пишет такие статьи, хочет панику навести!!!
Ведь при нанесении ядерного удара, это ответный удар по параше. Пуск ядерного удара это целая система разрешений от многих лиц. Цензор прекращай ретранслировать такие ****************** статьи. Удар химическим оружием возможен.
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28.03.2022 09:48 Відповісти
Ну вот накуя цензор пишет такие статьи, хочет панику навести!!!
Ведь при нанесении ядерного удара, это ответный удар по параше. Пуск ядерного удара это целая система разрешений от многих лиц. Цензор прекращай ретранслировать такие ****************** статьи. Удар химическим оружием возможен.
показати весь коментар
28.03.2022 09:48 Відповісти
Ну вот накуя цензор пишет такие статьи, хочет панику навести!!!
Ведь при нанесении ядерного удара, это ответный удар по параше. Пуск ядерного удара это целая система разрешений от многих лиц. Цензор прекращай ретранслировать такие ****************** статьи. Удар химическим оружием возможен.
показати весь коментар
28.03.2022 09:48 Відповісти
Ну вот накуя цензор пишет такие статьи, хочет панику навести!!!
Ведь при нанесении ядерного удара, это ответный удар по параше. Пуск ядерного удара это целая система разрешений от многих лиц. Цензор прекращай ретранслировать такие ****************** статьи. Удар химическим оружием возможен.
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28.03.2022 09:48 Відповісти
Ну вот накуя цензор пишет такие статьи, хочет панику навести!!!
Ведь при нанесении ядерного удара, это ответный удар по параше. Пуск ядерного удара это целая система разрешений от многих лиц. Цензор прекращай ретранслировать такие ****************** статьи. Удар химическим оружием возможен.
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28.03.2022 09:48 Відповісти
это не журнаоист, а ********** провокатор - агент влияния внешней разведки рф
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28.03.2022 09:56 Відповісти
Журналист проекта Bellingcat Христо Грозев, который расследовал отравление Навального и дворец Путина в Геленджике - провокатор?? Да это ты самый настоящий провокатор!
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28.03.2022 10:19 Відповісти
Навальный - ФСБбешник. Его подсунули, чтобы изобразить "оппозицию".
Его травят, а он не травится. Его садят и выпускают без единого перелома.
Так не бывает в московитских тюрьмах. Грозев в этом участвует по полной.
Так что делите то, что он говорит минимум на 2. Репутация Беллингкет
не безоблачна. Нельзя верить никому.
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28.03.2022 11:01 Відповісти
Деліться не треба. Мені достатньо і п'яти однакових повідомлень від вас одного.)
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29.03.2022 12:58 Відповісти
журналист-провокатор - агент влияния внешней разведки рф
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28.03.2022 09:56 Відповісти
Журналист проекта Bellingcat Христо Грозев, который расследовал отравление Наваьного и дворец Путина в Геленджике - провокатор??
Да это ты самый настоящий провокатор! А что ты здесь вообще делаешь?
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28.03.2022 10:16 Відповісти
Грозев тот еще эксперт,постоянно какой то бред нес и несет
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28.03.2022 10:16 Відповісти
если эта тварь применит ядерное оружие надо начинать бомбить расею
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28.03.2022 10:29 Відповісти
если эта тварь применит ядерное оружие надо начинать бомбить расею
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28.03.2022 10:30 Відповісти
если эта тварь применит ядерное оружие надо начинать бомбить расею
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28.03.2022 10:30 Відповісти
если эта тварь применит ядерное оружие надо начинать бомбить расею
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28.03.2022 10:31 Відповісти
если эта тварь применит ядерное оружие надо начинать бомбить расею.
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28.03.2022 10:31 Відповісти
если эта тварь применит ядерное оружие надо начинать бомбить расею
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28.03.2022 10:31 Відповісти
р
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28.03.2022 10:52 Відповісти
Украина имеет полное право валить самолёты, наносящие удары по нам.
Надо только выбирать самые жирные цели типа Ту-160 или М3.
Пусть падают на российскую территорию - оркам это полезно видеть.
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28.03.2022 11:04 Відповісти
коли вже цього старого підара десь ******. як же він задовбав весь світ
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28.03.2022 11:39 Відповісти
коли вже цього старого підара десь ******. як же він задовбав весь світ
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28.03.2022 11:39 Відповісти
коли вже цього старого підара десь ******. як же він задовбав весь світ
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28.03.2022 11:39 Відповісти
коли вже цього старого підара десь ******. як же він задовбав весь світ
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28.03.2022 11:39 Відповісти
коли вже цього старого підара десь ******. як же він задовбав весь світ
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28.03.2022 11:39 Відповісти
коли вже цього старого підара десь ******. як же він задовбав весь світ
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28.03.2022 11:39 Відповісти
Недавно Кадыров сказал : Надо засадить осиный кол в Америку ..
наверняка ,он имел в виду запустить по Америке ядерное оружие…
Они дебилы , в полно вероятно что что то затевается..
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28.03.2022 21:11 Відповісти
Ядерний удар це вже останнє чим )(.йло може нас здивувати. Єдине що мене цікавить, це чи виведе він до цього свою недобиту отару з України?
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29.03.2022 13:04 Відповісти
Може він цей наказ вже давав і не раз, просто зараз замінює тих, хто цей наказ не захотів виконувати.

Уявіть собі це життя: сама заможна потвора у світі, замість того, щоб насолоджуватися життям та відпочивати на своїх яхтах, літаках та золотих унітазах, воно сидить у бункері не бачить світа Божого та сонця, а його наближені до престолу так само никаються по бункерах, щоб хочаб зберегти своє нікчемне життя, бо все, що вони собі на старість назбирали, все втрачено в одну мить та назавжди.
Ми хоч і під бімбами та по бомбосховищах періодично, але бачимо сонечко та відчуваємо життя таким, яким воно і повинно бути у нормальної людини.
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29.03.2022 13:29 Відповісти
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