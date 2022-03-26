Імовірність застосування Росією ядерної зброї стає дедалі реальнішою, - прем'єр Японії
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Перспектива застосування Росією ядерної зброї "стає дедалі більш реальною". Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив про це, вітаючи візит посла США в Хіросіму, перше місто, що піддалося ядерній атаці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Японія, єдина країна, що зазнала нападу із застосуванням атомної зброї, регулярно виступала проти ядерних озброєнь. Кісіда, який представляє Хіросіму в парламенті, в суботу відвідав міський меморіал і музей миру разом з послом Рамом Емануелем.
"Коли можливість застосування Росією ядерної зброї стає дедалі більш реальною, я вважаю, що візит посла Емануеля в Хіросіму і його досвід спостереження за ядерною реальністю стануть сильним посланням міжнародній спільноті", - сказав Кісіда.
Він сказав, що війна Росії в Україні показує труднощі створення світу без ядерної зброї.
Путін прямо не погрожував ядерною атакою. Але він заявив, починаючи своє вторгнення 24 лютого, що будь-хто, хто перешкоджатиме Росії, зіткнеться з" такими наслідками, з якими ви ніколи не стикалися у своїй історії" - заява, яку деякі лідери сприйняли як загрозу застосування ядерної зброї.
Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив у вівторок, що Росія застосує ядерну зброю тільки для протидії "екзистенціальній загрозі для нашої країни".
Лідери Великої сімки промислових держав у четвер застерегли Росію від використання біологічної, хімічної або ядерної зброї у війні з Україною.
Будь ласка, зачекайте...
Надеюсь он просто не успеет дожить до момента нанесения ядерного удара, очень надеюсь.
В любом случае распад РФ неизбежен.
Слава Украине
А вот применить ЯО по одной из стран Запада, будучи увереным что ответку он не получит, потому что Запад хочет жить и не станет развязывать полномасштабную ядерную войну. В его понимании запад слаб и его можно взять на понт. Ну допустим пульнуть по какому-нибудь пригороду Польши, или по Испанскому острову, или по Финляндии. Не стоит исключать такую возможность.
Особенно на фоне того, что Запад ссытся дать жесткий отпор этому гопнику. Оно понимает только язык силы.
А хто на кого напав? Може досить повторювати совкову пропаганду?
Здесь есть московские боты, которые раскручивают этот вопрос.
Путлер хочет попасть в историю своей козломордии, как собиратель империи. Но он не настолько идиот, чтобы привести свою козломордию вместе со всем миром в ядерное уничтожение. Тогда цели собирательства и попадания в историю он не достигнет, а только уничтожение.
но ты забываешь один момент
он может нанести удар по неядерной стране.
и кто за неё впишется?
ты видишь что они даже ПВО ссутся нам дать, а отвечать на ядерный удар по Польше даже или Прибалтике - зассут, к сожалению, в десять раз сильнее. Чем менее решителен Запад, тем более оголтелым становится этот карлик ботоксный. Надеюсь он не доживет до момента, когда его кровавая ручка захочет нанести удар. Очень надеюсь.
Другой вопрос есть ли у пуйла работоспособное тактическое ЯО, и по кому именно он будет его применять. Есть мнение что применять он хочет, как я и сказал выше, по кому-то из Западного блока, чтобы окончательно сломать их и показать несостоятельность НАТО.
Я думаю нихрена у него не выйдет. Но исключать возможность такого сценария тоже не стал бы.
Еще месяц назад мало кто верил что оно начнет полномасштабную войну против нас, а сейчас мало кто верит что оно применит ЯО... надейся на лучшее готовься к худшему.
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- Ах, я снова хочу в Париж.
- Вы там уже были?
- нет, уже хотел в прошлом году.
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Я эту "угрозу" наблюдал в прямом эфире, пока все спали. Театральная постановка была. Сперва орки зажгли какое то здание(реактор не в нем). Засняли картинку для соловьёвского пропагандон-ТВ, потом пустили туда пожарников. Те затушили костерок. Вот и весь "риск".
Ми японці відбивати своє не будемо , бо боїмося мордору..
ви там борітеся якось самі поборете , ми вами будем надихатися