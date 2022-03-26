УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11964 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
24 423 40
війна (56620) Росія (47279) ядерна зброя (929) Японія (593)

Імовірність застосування Росією ядерної зброї стає дедалі реальнішою, - прем'єр Японії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

оружие,ядерное

Перспектива застосування Росією ядерної зброї "стає дедалі більш реальною". Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив про це, вітаючи візит посла США в Хіросіму, перше місто, що піддалося ядерній атаці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Японія, єдина країна, що зазнала нападу із застосуванням атомної зброї, регулярно виступала проти ядерних озброєнь. Кісіда, який представляє Хіросіму в парламенті, в суботу відвідав міський меморіал і музей миру разом з послом Рамом Емануелем.

"Коли можливість застосування Росією ядерної зброї стає дедалі більш реальною, я вважаю, що візит посла Емануеля в Хіросіму і його досвід спостереження за ядерною реальністю стануть сильним посланням міжнародній спільноті", - сказав Кісіда.

Він сказав, що війна Росії в Україні показує труднощі створення світу без ядерної зброї.

Також читайте: Росія може застосувати ядерну зброю у 4 випадках, - Медведєв

Путін прямо не погрожував ядерною атакою. Але він заявив, починаючи своє вторгнення 24 лютого, що будь-хто, хто перешкоджатиме Росії, зіткнеться з" такими наслідками, з якими ви ніколи не стикалися у своїй історії" - заява, яку деякі лідери сприйняли як загрозу застосування ядерної зброї.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив у вівторок, що Росія застосує ядерну зброю тільки для протидії "екзистенціальній загрозі для нашої країни".

Лідери Великої сімки промислових держав у четвер застерегли Росію від використання біологічної, хімічної або ядерної зброї у війні з Україною.

Також дивіться: Ядерний статус не повинен бути для Росії дозволом на несправедливість, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+18
Это правда! Чем ***** ближе к поражению в Украине, тем больше вероятность что оно начнет тыкать в красные кнопки.
показати весь коментар
26.03.2022 14:08
+10
а ***** по@уй он покладет на смерть всех когда все ржали когда он за@ырал мозги кацапам мы с вами у рай а все иные в Ад вот тогда его надо было сразу ЛИКВИДИРОВАТЬ одна надежда что рядом с ним и по цепочке команды не все конченные пе#ерасты и самоубийцы и выжившие е@#нутые на головку?????
показати весь коментар
26.03.2022 14:12
+7
Нет, не будет. Они потихоньку прощупывают в соц. сетях настроения по поводу превентивного ядерного удара в район западных областей Украины или Польши. У ватанов аж слюни летят от переполнения. На вопрос - а ести впулят ответку в питер, мосКВА обл. БУМ и -50 млн. чел.? Ответ - Кто там за вас с поляками впишется! И ржут.
показати весь коментар
26.03.2022 14:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это даже для касапов будет идиотизмом полнейшим..
показати весь коментар
26.03.2022 14:04 Відповісти
а ***** по@уй он покладет на смерть всех когда все ржали когда он за@ырал мозги кацапам мы с вами у рай а все иные в Ад вот тогда его надо было сразу ЛИКВИДИРОВАТЬ одна надежда что рядом с ним и по цепочке команды не все конченные пе#ерасты и самоубийцы и выжившие е@#нутые на головку?????
показати весь коментар
26.03.2022 14:12 Відповісти
Да не..Они там все умалишенные.Им пропагандисты расскажут что ответка не прилетит,и они будут свято в это верить.
показати весь коментар
26.03.2022 14:14 Відповісти
Нет, не будет. Они потихоньку прощупывают в соц. сетях настроения по поводу превентивного ядерного удара в район западных областей Украины или Польши. У ватанов аж слюни летят от переполнения. На вопрос - а ести впулят ответку в питер, мосКВА обл. БУМ и -50 млн. чел.? Ответ - Кто там за вас с поляками впишется! И ржут.
показати весь коментар
26.03.2022 14:23 Відповісти
На так, звісно, свинособаки, які насилують українських дітей та розбомбоюють лікарні з хворими, пастісняюца натиснути пару кнопок
показати весь коментар
26.03.2022 14:59 Відповісти
Не дадут ему свои же это сделать, ибо их жизнь сразу закончится.
показати весь коментар
26.03.2022 14:05 Відповісти
Это правда! Чем ***** ближе к поражению в Украине, тем больше вероятность что оно начнет тыкать в красные кнопки.
показати весь коментар
26.03.2022 14:08 Відповісти
Интересно, по кому? Что-то есть сомнения, что не по Украине)
показати весь коментар
26.03.2022 14:09 Відповісти
По полякам, але толку з того, москалі згинуть усі.
показати весь коментар
26.03.2022 14:10 Відповісти
Пропагандисты московии сказали уже что будет нанесен удар по Варшаве.
показати весь коментар
26.03.2022 14:15 Відповісти
а я думаю по французам..
показати весь коментар
26.03.2022 14:19 Відповісти
врядли по нам ударит. Украина ему интересна в другом ключе. Скорее всего удар будет по европейской стране, но по той которая не в НАТО. Или в НАТО но не имеет своего ядерного оружия. Польша подходит хорошо. Или какая-нибудь Швеция. Он жаждет нанести удар (тактический не стратегический заряд) и в очередной раз взять на понт Запад, показать им что он может все что угодно а они не посмеют ответить. И в принципе скорее всего так и будет, США не нанесут ответку, как и Европейские ядерные силы. Плюс его травма психологическая, эдипов комплекс - США=отец, будет реализован. Бате можно, значит и мне можно, я не хуже отца!

Надеюсь он просто не успеет дожить до момента нанесения ядерного удара, очень надеюсь.

В любом случае распад РФ неизбежен.

Слава Украине
показати весь коментар
26.03.2022 15:38 Відповісти
В каком другом ключе? Украину тупо уничтожить он хочет,нет никаких других целей у того плешивого лысого *****, ему ***** на мир, на свой народ - у него есть полоумная цель и он ее будет пытаться исполнить. Неполучится наземно, ****** ядерными зарядами или потравит наш народ химически. И да, за Украину ему ***** небудет, а за блоковые страны ответные действия. Потому если и возможны ядерные удары, то только по нам к сожалению. Верим в Господа Бога что худшее нас минует.
показати весь коментар
26.03.2022 15:57 Відповісти
Не, братишка, он хочет её освоить. Закрыть свою дыру в истории и идеологии. Украина - это лоно Руси, история, князья, крещение и прочее прочее. У нас есть всё то, все те смыслы, которых никогда не было у рашки. У карлика ботоксного идея фикс овладеть "матерью городов русских" и закрыть свои имперские комплексы и амбиции. И не только в Украине. Оно и Прибалтику хочет, и Грузию, и Казахстан и про Аляску кукарекают) Гнилая Парашкинская империя остановится только тогда, когда мир забъет ей гвоздь в голову, тем или иным способом. Судьба так распорядилась, и история, что этим гвоздем является армия Украины и наш народ.

А вот применить ЯО по одной из стран Запада, будучи увереным что ответку он не получит, потому что Запад хочет жить и не станет развязывать полномасштабную ядерную войну. В его понимании запад слаб и его можно взять на понт. Ну допустим пульнуть по какому-нибудь пригороду Польши, или по Испанскому острову, или по Финляндии. Не стоит исключать такую возможность.

Особенно на фоне того, что Запад ссытся дать жесткий отпор этому гопнику. Оно понимает только язык силы.
показати весь коментар
27.03.2022 04:53 Відповісти
параша готова применить минимум 2 ядерных боезаряда. как они это аргументируют? - да скажут в своём духе, типа, что американцы их этому научили. сбросили же они пару своих бомб, чтобы склонить японию к капитуляции, то и они с той же целью "принуждения к миру" националистов, выращивающих русофобских летучих мышей и голубей, подрывают свои боезаряды. американцы сами виноваты. не применив они тогда ядерное оружие, не применила бы его параша и сегодня. ну где-то вот в таком ключе будет построена "миролюбивая логика" применения.
показати весь коментар
26.03.2022 14:14 Відповісти
Посмотрите как ***** встречается даже с холуями, как ссится ковида, как трусится за свою ********* жизнь. Ето явно не тот человек которий рискнет ядерной войной

показати весь коментар
26.03.2022 14:15 Відповісти
Головне, щоб захід не наклав в штани, це основна мета ''ядерних загроз''
показати весь коментар
26.03.2022 14:18 Відповісти
Дебилы отказались в 90 е от ядерного оружия..теперь имеем. Так бы сразу разбомбили рашистов и уже б победили
показати весь коментар
26.03.2022 14:19 Відповісти
ну и что? ну вот - реально - и что? ну, ударит. дальше что? потери Украины и так невосполнимы. увеличить количество разрушений и жертв? смысл? прилетит, в этот раз точно - ответка. это тупик.
показати весь коментар
26.03.2022 14:23 Відповісти
ответка от кого?
показати весь коментар
27.03.2022 04:55 Відповісти
Японія, єдина країна, що зазнала нападу із застосуванням атомної зброї

А хто на кого напав? Може досить повторювати совкову пропаганду?
показати весь коментар
26.03.2022 14:58 Відповісти
Козломорды только пугают применением ЯО.
Здесь есть московские боты, которые раскручивают этот вопрос.

Путлер хочет попасть в историю своей козломордии, как собиратель империи. Но он не настолько идиот, чтобы привести свою козломордию вместе со всем миром в ядерное уничтожение. Тогда цели собирательства и попадания в историю он не достигнет, а только уничтожение.
показати весь коментар
26.03.2022 15:17 Відповісти
я бы тоже хотел чтоб так и было

но ты забываешь один момент

он может нанести удар по неядерной стране.

и кто за неё впишется?

ты видишь что они даже ПВО ссутся нам дать, а отвечать на ядерный удар по Польше даже или Прибалтике - зассут, к сожалению, в десять раз сильнее. Чем менее решителен Запад, тем более оголтелым становится этот карлик ботоксный. Надеюсь он не доживет до момента, когда его кровавая ручка захочет нанести удар. Очень надеюсь.
показати весь коментар
26.03.2022 15:42 Відповісти
При чем тут "страна"? Последствия будут по всей Европе. Поэтому это нападение на весь мир. И да, это вам не Япония, изолированная окияном. Закашляют все. Посему расхерачат расеющьку томагавками, а ***** скажет что кривизна поверхности помешала силам МО ПВО.
показати весь коментар
26.03.2022 17:06 Відповісти
не хотелось бы тебя расстраивать... но, как видишь, угроза масштабных аварий на АЭС захваченных орками что-то не вызвала у США желание бахнуть томагавками, не замечаешь? А ведь это куда страшнее тактического ядерного удара в плане экологии. Чернобыль может показаться цветочками. Тем более если речь идет о тактическом ЯО, то это в пределах 1 килотонны в тротиловом эквиваленте взрыв. Чтобы было понимание, на Хиросиму и Нагасаки сбросили 15 и 21 килотонные заряды. То есть это большой урон, но не на столько большая площадь поражения и загрязнения чтобы нанести какой-то значимый ущерб соседним странам.

Другой вопрос есть ли у пуйла работоспособное тактическое ЯО, и по кому именно он будет его применять. Есть мнение что применять он хочет, как я и сказал выше, по кому-то из Западного блока, чтобы окончательно сломать их и показать несостоятельность НАТО.

Я думаю нихрена у него не выйдет. Но исключать возможность такого сценария тоже не стал бы.

Еще месяц назад мало кто верил что оно начнет полномасштабную войну против нас, а сейчас мало кто верит что оно применит ЯО... надейся на лучшее готовься к худшему.
показати весь коментар
27.03.2022 04:43 Відповісти
. Есть мнение что применять он хочет,
---
- Ах, я снова хочу в Париж.
- Вы там уже были?
- нет, уже хотел в прошлом году.
показати весь коментар
27.03.2022 08:23 Відповісти
а кто ему помешает? просвети пожалуйтса)
показати весь коментар
28.03.2022 05:00 Відповісти
угроза масштабных аварий
-----
Я эту "угрозу" наблюдал в прямом эфире, пока все спали. Театральная постановка была. Сперва орки зажгли какое то здание(реактор не в нем). Засняли картинку для соловьёвского пропагандон-ТВ, потом пустили туда пожарников. Те затушили костерок. Вот и весь "риск".
показати весь коментар
27.03.2022 08:31 Відповісти
там вообще-то погибли наши люди. я не знаю что ты там наблюдал, я видел с камер наблюдения и это был бой, а не постановка. понятно что рашкинские орки не пытались расфигачить реактор, жить то им тоже хочется, но от этого не легче аж никак. надеяться что они адекватные и не фиганут случайно из танка по реактору или не устроят там какой-то пожар, ахтунг и катастрофу - никаких гарантий нет. судя по тому как они воюют и что происходит в самой паРаше - думаю иллюзий быть не должно на этот счет.
показати весь коментар
28.03.2022 05:00 Відповісти
банзай
показати весь коментар
26.03.2022 15:19 Відповісти
Ядрёна бонба на старте может столкнуться с каким-нибудь "перелётным гусём" под железным куполом и полететь прямиком тунгусу на голову!
показати весь коментар
26.03.2022 15:26 Відповісти
Габышев завернет ее на Москву, не зря его в дурке держат.
показати весь коментар
26.03.2022 17:08 Відповісти
Шановні японці зкористайтесь коли кацапів є менше на Сахаліныі займіться Курилами ! Щоби трохи москалів порвати !
показати весь коментар
26.03.2022 16:10 Відповісти
Ядреную бонбу, я думаю, ***** не применит, пока не будет ударов по территории *********. Но и без этого кацапия очень опасна. Не стоит предаваться ура-патриотизму. Без прямого участия войск стран нато нам придется очень тяжело. Пока ***** бомбит нас безнаказанно со своей территории и ракет у него не кончаются.
показати весь коментар
26.03.2022 16:12 Відповісти
Не слушайте кого попало. Приготовления к пуску ядерного оружия это целая процессия и одна "кнопочка" пути это не решит. Вот почему не видно Шойгу.. там коды он "забыл".
показати весь коментар
26.03.2022 16:26 Відповісти
Та чи мало в рашкостані цих "шойгу"! Цей зламався - несіть іншого!
показати весь коментар
26.03.2022 16:45 Відповісти
Перекладаю;
Ми японці відбивати своє не будемо , бо боїмося мордору..

ви там борітеся якось самі поборете , ми вами будем надихатися
показати весь коментар
26.03.2022 16:47 Відповісти
Пока Байден не заявит, что в случае применения ЯО россией, ответ США будет мгновенный и в 10-и кратном размере, вероятность применения ЯО россией - 100%.
показати весь коментар
26.03.2022 16:56 Відповісти
Он заявит,уже сегодня.А как до дела- скажет: соберем собрание и будем решать,отвечать или нет.
показати весь коментар
26.03.2022 17:08 Відповісти
Не согласен. Там за базар заставят ответить. И он это прекрасно понимает. Поэтому и не делает подобных заявлений. Т.е. сегодня Путлеру никто и ни что не мешает применить ЯО. И почему он этого не сделает?
показати весь коментар
26.03.2022 17:38 Відповісти
 
 