Оперативная информация по состоянию на 6:00 28 марта по российскому вторжению, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 06:00 28 марта.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает в фейсбуке Генеральный штаб ВСУ.

Так, начались тридцать третьи сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Группировка сил обороны продолжает ведение оборонной операции на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях.

Продолжаются оборонные бои в районах населенных пунктов Топольское, Каменка, Сухая Каменка.

Группировки наших войск эффективно сдерживают продвижение противника по направлениям населенных пунктов Гуляйполе и Запорожье.

На Авдеевском направлении украинские воины отражают штурмовые действия оккупантов в районе населенного пункта Верхнеторецкое.

На Волынском и Северском направлениях продолжается ведение оборонных операций, выполнение других задач в определенных операционных районах. Обстановка контролируемая, существенных изменений не претерпела", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Россию вывезли более 600 тел российских военных, - Генштаб

Отмечается, что группировка сил и средств обороны Киева сдерживает противника, который пытается прорвать оборону с северо-запада и востока с целью взятия под контроль ключевых автодорог и населенных пунктов.

"На юге основные усилия Сил обороны сосредотачиваются на организации оборонных мероприятий городов Кривого Рога, Запорожья и Николаева, удержании определенных участков морского побережья, охране и обороне объектов критической инфраструктуры. В определенных районах идет проведение стабилизационной операции и выполнение задач территориальной обороны.

На Донецком и Луганском направлениях группировкой Объединенных сил за сутки отбиты 5 атак врага. Украинскими воинами уничтожены 2 танка, боевая машина пехоты и один автомобиль. Также противник имел потери в живой силе. Данные по количеству уточняются", – добавили в Генштабе.

Сообщается также, что группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки были уничтожены 4 самолета, 1 вертолет, 2 БПЛА разных типов и 2 крылатые ракеты. Авиация Воздушных Сил также была задействована для нанесения ударов по определенным наземным целям и объектам оккупантов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Основной целью оккупантов остается выход на границы Донецкой и Луганской областей, - оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 24:00 27.03.2022