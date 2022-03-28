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Оперативная информация по состоянию на 6:00 28 марта по российскому вторжению, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 06:00 28 марта.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает в фейсбуке Генеральный штаб ВСУ.

Так, начались тридцать третьи сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Группировка сил обороны продолжает ведение оборонной операции на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях.

Продолжаются оборонные бои в районах населенных пунктов Топольское, Каменка, Сухая Каменка.

Группировки наших войск эффективно сдерживают продвижение противника по направлениям населенных пунктов Гуляйполе и Запорожье.

На Авдеевском направлении украинские воины отражают штурмовые действия оккупантов в районе населенного пункта Верхнеторецкое.

На Волынском и Северском направлениях продолжается ведение оборонных операций, выполнение других задач в определенных операционных районах. Обстановка контролируемая, существенных изменений не претерпела", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Россию вывезли более 600 тел российских военных, - Генштаб

Отмечается, что группировка сил и средств обороны Киева сдерживает противника, который пытается прорвать оборону с северо-запада и востока с целью взятия под контроль ключевых автодорог и населенных пунктов.

"На юге основные усилия Сил обороны сосредотачиваются на организации оборонных мероприятий городов Кривого Рога, Запорожья и Николаева, удержании определенных участков морского побережья, охране и обороне объектов критической инфраструктуры. В определенных районах идет проведение стабилизационной операции и выполнение задач территориальной обороны.

На Донецком и Луганском направлениях группировкой Объединенных сил за сутки отбиты 5 атак врага. Украинскими воинами уничтожены 2 танка, боевая машина пехоты и один автомобиль. Также противник имел потери в живой силе. Данные по количеству уточняются", – добавили в Генштабе.

Сообщается также, что группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки были уничтожены 4 самолета, 1 вертолет, 2 БПЛА разных типов и 2 крылатые ракеты. Авиация Воздушных Сил также была задействована для нанесения ударов по определенным наземным целям и объектам оккупантов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Основной целью оккупантов остается выход на границы Донецкой и Луганской областей, - оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 24:00 27.03.2022
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Топ комментарии
+18
Всім героям які боронять Україну-вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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28.03.2022 06:57
+3
аперитивная обстановка показывает, что свинорылокозломордым кацапам осталось пару-тройку дней и им придёт гаплык...
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28.03.2022 06:56
+1
За Ізюм нічого. Сподіваюсь що наші тримаються.
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28.03.2022 07:51
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аперитивная обстановка показывает, что свинорылокозломордым кацапам осталось пару-тройку дней и им придёт гаплык...
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28.03.2022 06:56 Ответить
Всім героям які боронять Україну-вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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28.03.2022 06:57 Ответить
аперитивная обстановка показывает, что свинорылокозломордым кацапам осталось пару-тройку дней и им придёт гаплык...
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28.03.2022 07:11 Ответить
За Ізюм нічого. Сподіваюсь що наші тримаються.
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28.03.2022 07:51 Ответить
"Тривають оборонні бої в районах населених пунктів Топольське, Кам'янка, Суха Кам'янка."
Це поруч з Ізюмом, але вже поза ним
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28.03.2022 09:42 Ответить
Якщо не існує, чого в Америці сидить, нехай приїде до Кременчука, поспілкуємося...
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28.03.2022 09:13 Ответить
Якщо не існує, чого в Америці сидить, нехай приїде до Кременчука, поспілкуємося...
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28.03.2022 09:13 Ответить
Тобто й надалі залишаємось в обороні. Втішних новин чекати нажаль не доводиться.
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28.03.2022 09:19 Ответить
Тобто й надалі оборона, втішних новин, нажаль, чекати не доводиться.
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28.03.2022 09:22 Ответить
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28.03.2022 09:39 Ответить
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28.03.2022 09:39 Ответить
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28.03.2022 09:39 Ответить
Тест
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28.03.2022 09:43 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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28.03.2022 14:35 Ответить
Украин! Пора,если есть такая возможность, зачищать вражеское осиное гнездо - Приднестровье, чтобы обезопасить себя от удара в тыл "миротворцами *********" и вывезти со складов 14 армии врага все, что пригодно для его уничтожения в бою, остальное - подорвать на месте. Дальше с орками и любителями "рюськимир"пусть полиция Молдовы разбирается и наводит там порядок - там будет нейтральная безопасная территория.
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28.03.2022 15:41 Ответить
 
 