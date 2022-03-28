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Оперативна інформація станом на 6:00 28 березня щодо російського вторгнення, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 06:00 28 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє у фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.

Так, розпочалася тридцять третя доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

"Угруповання сил оборони продовжує ведення оборонної операції на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках.

Тривають оборонні бої в районах населених пунктів Топольське, Кам’янка, Суха Кам’янка.

Угруповання наших військ ефективно стримують просування противника у напрямках населених пунктів Гуляйполе та Запоріжжя.

На Авдіївському напрямку українські воїни відбивають штурмові дії окупантів у районі населеного пункту Верхньоторецьке.

На Волинському та Сіверському напрямках продовжується ведення оборонних операцій, виконання інших завдань у визначених операційних районах. Обстановка контрольована, суттєвих змін не зазнала", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: До Росії вивезли понад 600 тіл російських військових, - Генштаб

Зазначається, що угруповання сил і засобів оборони міста Києва стримує противника, який намагається прорвати оборону з північного заходу та сходу з метою взяття під контроль ключових автошляхів та населених пунктів.

"На півдні основні зусилля Сил оборони зосереджуються на організації оборонних заходів міст Кривий Ріг, Запоріжжя та Миколаєва, утриманні визначених ділянок морського узбережжя, охороні та обороні об’єктів критичної інфраструктури. У визначених районах триває проведення стабілізаційної операції та виконання завдань територіальної оборони.

На Донецькому та Луганському напрямках угрупованням Об’єднаних сил за добу відбито 5 атак ворога. Українськими воїнами знищено 2 танки, бойову машину піхоти та один автомобіль. Також противник мав втрати у живій силі. Дані по кількості уточнюються", - додали у Генштабі.

Повідомляється також, що угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу було знищено 4 літаки, 1 вертоліт, 2 БПЛА різних типів та 2 крилаті ракети. Авіація Повітряних Сил, також була задіяна для завдання ударів по визначених наземних цілях та об’єктах окупантів.

Також читайте: Основною метою окупантів залишається вихід на кордони Донецької та Луганської областей, - оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 24:00 27.03.2022

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+18
Всім героям які боронять Україну-вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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28.03.2022 06:57
+3
аперитивная обстановка показывает, что свинорылокозломордым кацапам осталось пару-тройку дней и им придёт гаплык...
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28.03.2022 06:56
+1
За Ізюм нічого. Сподіваюсь що наші тримаються.
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28.03.2022 07:51
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аперитивная обстановка показывает, что свинорылокозломордым кацапам осталось пару-тройку дней и им придёт гаплык...
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28.03.2022 06:56 Відповісти
Всім героям які боронять Україну-вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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28.03.2022 06:57 Відповісти
аперитивная обстановка показывает, что свинорылокозломордым кацапам осталось пару-тройку дней и им придёт гаплык...
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28.03.2022 07:11 Відповісти
За Ізюм нічого. Сподіваюсь що наші тримаються.
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28.03.2022 07:51 Відповісти
"Тривають оборонні бої в районах населених пунктів Топольське, Кам'янка, Суха Кам'янка."
Це поруч з Ізюмом, але вже поза ним
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28.03.2022 09:42 Відповісти
Якщо не існує, чого в Америці сидить, нехай приїде до Кременчука, поспілкуємося...
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28.03.2022 09:13 Відповісти
Якщо не існує, чого в Америці сидить, нехай приїде до Кременчука, поспілкуємося...
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28.03.2022 09:13 Відповісти
Тобто й надалі залишаємось в обороні. Втішних новин чекати нажаль не доводиться.
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28.03.2022 09:19 Відповісти
Тобто й надалі оборона, втішних новин, нажаль, чекати не доводиться.
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28.03.2022 09:22 Відповісти
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28.03.2022 09:39 Відповісти
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28.03.2022 09:39 Відповісти
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28.03.2022 09:39 Відповісти
Тест
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28.03.2022 09:43 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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28.03.2022 14:35 Відповісти
Украин! Пора,если есть такая возможность, зачищать вражеское осиное гнездо - Приднестровье, чтобы обезопасить себя от удара в тыл "миротворцами *********" и вывезти со складов 14 армии врага все, что пригодно для его уничтожения в бою, остальное - подорвать на месте. Дальше с орками и любителями "рюськимир"пусть полиция Молдовы разбирается и наводит там порядок - там будет нейтральная безопасная территория.
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28.03.2022 15:41 Відповісти
 
 