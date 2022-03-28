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"Сегодня Россия слабее, чем когда-либо", - турецкая оппозиция

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

опозиція,турецька

Лидер оппозиционной партии İYİP Мераль Акшенер прокомментировала продолжающийся уже месяц конфликт в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "Голос Турции".

"Возьмем, например, Россию. Посмотрим на жестокую и кровавую попытку вторжения в Украину. Несмотря на ожидания падения Киева в течение 48 часов, это длится уже месяц. Украинцы своей борьбой в очень тяжелых условиях напоминают всему миру о двух фундаментальных фактах:

Первый состоит в том, что нация, которая верит в независимость и борется за это, каким бы сильным ни был противник, не может проиграть.

Второе. Тирания, ставящая знак равенства между государством и собой, в вопросах, требующих мудрости и опыта, безусловно все испортит. Потому что у тиранов обезображено восприятие реальности. Потому что в окружении тиранов ни у кого не хватает духа сказать правду. Тиранам все равно правда не нужна. Поэтому они не приносят пользы ни своему народу, ни человечеству.

Международные санкции за мгновение откинули Россию на десятилетия назад. Они превратили ее в тюрьму под открытым небом, почти изолированную от мира. Тысячи людей потеряли свое привычное устройство, работу. За что? За мечту стать царем... Сегодня российское государство слабее, чем когда-либо", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате вооруженной агрессии РФ погибли 143 ребенка, 216 - ранены, - Офис генпрокурора
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Топ комментарии
+29
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28.03.2022 09:14
+12
Промова добра, давайте ще Байрактари.
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28.03.2022 09:19
+7
Надо всему миру этим пользоваться
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28.03.2022 09:15
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28.03.2022 09:14 Ответить
Надо всему миру этим пользоваться
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28.03.2022 09:15 Ответить
Промова добра, давайте ще Байрактари.
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28.03.2022 09:19 Ответить
В чому конфлікт?
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28.03.2022 09:19 Ответить
Начинайте борьбу за присоединение Турции к санкциям
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28.03.2022 09:21 Ответить
Санкции = удар по ресурсам👊. Победа будет только тогда, когда у куйло выдохнется🤌. Так, что санкции очень полезная тема🤙👍😁
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28.03.2022 09:35 Ответить
Санкции = удар по ресурсам👊. Победа будет только тогда, когда у куйло выдохнется🤌. Так, что санкции очень полезная тема🤙👍😁
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28.03.2022 09:35 Ответить
Санкции = удар по ресурсам👊. Победа будет только тогда, когда у куйло выдохнется🤌. Так, что санкции очень полезная тема🤙👍😁
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28.03.2022 09:35 Ответить
Санкции = удар по ресурсам👊. Победа будет только тогда, когда у куйло выдохнется🤌. Так, что санкции очень полезная тема🤙👍😁
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28.03.2022 09:35 Ответить
Санкции = удар по ресурсам👊. Победа будет только тогда, когда у куйло выдохнется🤌. Так, что санкции очень полезная тема🤙👍😁
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28.03.2022 09:35 Ответить
Наша жінка
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28.03.2022 09:21 Ответить
Диктатору пох
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28.03.2022 09:22 Ответить
там мне как то параллельно,как ему.все равно сдохнет.вероятное отклонение плюс-минус полгода
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28.03.2022 09:27 Ответить
Диктатору пох
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28.03.2022 09:22 Ответить
Диктатору пох
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28.03.2022 09:22 Ответить
Надо этим пользоваться.
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28.03.2022 09:23 Ответить
Модер алло что с коментами?
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28.03.2022 09:23 Ответить
Свиномобачья недострана сильной была только у себя по телевизору...
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28.03.2022 09:31 Ответить
Свиномобачья недострана сильной была только у себя по телевизору...
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28.03.2022 09:32 Ответить
Свиномобачья недострана сильной была только у себя по телевизору...
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28.03.2022 09:32 Ответить
Свиномобачья недострана сильной была только у себя по телевизору...
показать весь комментарий
28.03.2022 09:32 Ответить
Свиномобачья недострана сильной была только у себя по телевизору...
показать весь комментарий
28.03.2022 09:32 Ответить
Свиномобачья недострана сильной была только у себя по телевизору...
показать весь комментарий
28.03.2022 09:32 Ответить
Свиномобачья недострана сильной была только у себя по телевизору...
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28.03.2022 09:32 Ответить
ну так валите их в Сирии, делайте крымско-татарскую автономию в составе Украины....добейте их в Карабахе....
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28.03.2022 09:33 Ответить
ну так валите их в Сирии, делайте крымско-татарскую автономию в составе Украины....добейте их в Карабахе....
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28.03.2022 09:33 Ответить
ну так валите их в Сирии, делайте крымско-татарскую автономию в составе Украины....добейте их в Карабахе....
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28.03.2022 09:33 Ответить
ну так валите их в Сирии, делайте крымско-татарскую автономию в составе Украины....добейте их в Карабахе....
показать весь комментарий
28.03.2022 09:35 Ответить
ну так валите их в Сирии, делайте крымско-татарскую автономию в составе Украины....добейте их в Карабахе....
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28.03.2022 09:35 Ответить
ну так валите их в Сирии, делайте крымско-татарскую автономию в составе Украины....добейте их в Карабахе....
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28.03.2022 09:35 Ответить
ну так валите их в Сирии, делайте крымско-татарскую автономию в составе Украины....добейте их в Карабахе....
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28.03.2022 09:35 Ответить
ну так валите их в Сирии, делайте крымско-татарскую автономию в составе Украины....добейте их в Карабахе....
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28.03.2022 09:40 Ответить
І ?
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28.03.2022 09:55 Ответить
Эрдоган - большой друг рашки по сравнению с турецкой оппозицией.
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28.03.2022 10:11 Ответить
НЕОБХОДИМО ДОБИТЬ СТАРУЮ ШЛЮХУ РОССИЮ !!!
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29.03.2022 07:23 Ответить
 
 