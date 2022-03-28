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"Сьогодні Росія слабша, ніж будь-коли", - турецька опозиція

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

опозиція,турецька

Лідерка опозиційної партії İYİP Мераль Акшенер прокоментувала конфлікт в Україні, який триває вже місяць.

По це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Голос Турции".

"Візьмімо, наприклад, Росію. Подивимося на жорстоку та криваву спробу вторгнення в Україну. Попри очікування падіння Києва протягом 48 годин, це триває вже місяць. Українці своєю боротьбою у дуже важких умовах нагадують усьому світу про два фундаментальні факти:

Перший полягає в тому, що нація, яка вірить у незалежність і бореться за це, хоч би яким сильним був противник, не може програти.

Друге. Тиранія, що ставить знак рівності між державою і собою, у питаннях, що вимагають мудрості та досвіду, безумовно все зіпсує. Тому що у тиранів спотворене сприйняття реальності. Тому що в оточенні тиранів ні в кого не вистачає духу сказати правду. Тиранам усе одно правда не потрібна. Тому вони не приносять користі ні своєму народові, ні людству.

Міжнародні санкції за одну мить відкинули Росію на десятиліття назад. Вони перетворили її на в'язницю просто неба, майже ізольовану від світу. Тисячі людей втратили свій звичний устрій, роботу. За що? За мрію стати царем... Сьогодні російська держава слабша, ніж будь-коли", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туреччина підтримує дипломатичні контакти з Україною та РФ, - Ердоган

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+29
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28.03.2022 09:14
+12
Промова добра, давайте ще Байрактари.
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28.03.2022 09:19
+7
Надо всему миру этим пользоваться
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28.03.2022 09:15
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28.03.2022 09:14 Відповісти
Надо всему миру этим пользоваться
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28.03.2022 09:15 Відповісти
Промова добра, давайте ще Байрактари.
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28.03.2022 09:19 Відповісти
В чому конфлікт?
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28.03.2022 09:19 Відповісти
Начинайте борьбу за присоединение Турции к санкциям
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28.03.2022 09:21 Відповісти
Санкции = удар по ресурсам👊. Победа будет только тогда, когда у куйло выдохнется🤌. Так, что санкции очень полезная тема🤙👍😁
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28.03.2022 09:35 Відповісти
Санкции = удар по ресурсам👊. Победа будет только тогда, когда у куйло выдохнется🤌. Так, что санкции очень полезная тема🤙👍😁
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28.03.2022 09:35 Відповісти
Санкции = удар по ресурсам👊. Победа будет только тогда, когда у куйло выдохнется🤌. Так, что санкции очень полезная тема🤙👍😁
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28.03.2022 09:35 Відповісти
Санкции = удар по ресурсам👊. Победа будет только тогда, когда у куйло выдохнется🤌. Так, что санкции очень полезная тема🤙👍😁
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28.03.2022 09:35 Відповісти
Санкции = удар по ресурсам👊. Победа будет только тогда, когда у куйло выдохнется🤌. Так, что санкции очень полезная тема🤙👍😁
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28.03.2022 09:35 Відповісти
Наша жінка
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28.03.2022 09:21 Відповісти
Диктатору пох
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28.03.2022 09:22 Відповісти
там мне как то параллельно,как ему.все равно сдохнет.вероятное отклонение плюс-минус полгода
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28.03.2022 09:27 Відповісти
Диктатору пох
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28.03.2022 09:22 Відповісти
Диктатору пох
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28.03.2022 09:22 Відповісти
Надо этим пользоваться.
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28.03.2022 09:23 Відповісти
Модер алло что с коментами?
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28.03.2022 09:23 Відповісти
Свиномобачья недострана сильной была только у себя по телевизору...
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28.03.2022 09:31 Відповісти
Свиномобачья недострана сильной была только у себя по телевизору...
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28.03.2022 09:32 Відповісти
Свиномобачья недострана сильной была только у себя по телевизору...
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28.03.2022 09:32 Відповісти
Свиномобачья недострана сильной была только у себя по телевизору...
показати весь коментар
28.03.2022 09:32 Відповісти
Свиномобачья недострана сильной была только у себя по телевизору...
показати весь коментар
28.03.2022 09:32 Відповісти
Свиномобачья недострана сильной была только у себя по телевизору...
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28.03.2022 09:32 Відповісти
Свиномобачья недострана сильной была только у себя по телевизору...
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28.03.2022 09:32 Відповісти
ну так валите их в Сирии, делайте крымско-татарскую автономию в составе Украины....добейте их в Карабахе....
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28.03.2022 09:33 Відповісти
ну так валите их в Сирии, делайте крымско-татарскую автономию в составе Украины....добейте их в Карабахе....
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28.03.2022 09:33 Відповісти
ну так валите их в Сирии, делайте крымско-татарскую автономию в составе Украины....добейте их в Карабахе....
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28.03.2022 09:33 Відповісти
ну так валите их в Сирии, делайте крымско-татарскую автономию в составе Украины....добейте их в Карабахе....
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28.03.2022 09:35 Відповісти
ну так валите их в Сирии, делайте крымско-татарскую автономию в составе Украины....добейте их в Карабахе....
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28.03.2022 09:35 Відповісти
ну так валите их в Сирии, делайте крымско-татарскую автономию в составе Украины....добейте их в Карабахе....
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28.03.2022 09:35 Відповісти
ну так валите их в Сирии, делайте крымско-татарскую автономию в составе Украины....добейте их в Карабахе....
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28.03.2022 09:35 Відповісти
ну так валите их в Сирии, делайте крымско-татарскую автономию в составе Украины....добейте их в Карабахе....
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28.03.2022 09:40 Відповісти
І ?
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28.03.2022 09:55 Відповісти
Эрдоган - большой друг рашки по сравнению с турецкой оппозицией.
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28.03.2022 10:11 Відповісти
НЕОБХОДИМО ДОБИТЬ СТАРУЮ ШЛЮХУ РОССИЮ !!!
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29.03.2022 07:23 Відповісти
 
 