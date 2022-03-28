"Сьогодні Росія слабша, ніж будь-коли", - турецька опозиція

Лідерка опозиційної партії İYİP Мераль Акшенер прокоментувала конфлікт в Україні, який триває вже місяць.

По це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Голос Турции".

"Візьмімо, наприклад, Росію. Подивимося на жорстоку та криваву спробу вторгнення в Україну. Попри очікування падіння Києва протягом 48 годин, це триває вже місяць. Українці своєю боротьбою у дуже важких умовах нагадують усьому світу про два фундаментальні факти:

Перший полягає в тому, що нація, яка вірить у незалежність і бореться за це, хоч би яким сильним був противник, не може програти.

Друге. Тиранія, що ставить знак рівності між державою і собою, у питаннях, що вимагають мудрості та досвіду, безумовно все зіпсує. Тому що у тиранів спотворене сприйняття реальності. Тому що в оточенні тиранів ні в кого не вистачає духу сказати правду. Тиранам усе одно правда не потрібна. Тому вони не приносять користі ні своєму народові, ні людству.

Міжнародні санкції за одну мить відкинули Росію на десятиліття назад. Вони перетворили її на в'язницю просто неба, майже ізольовану від світу. Тисячі людей втратили свій звичний устрій, роботу. За що? За мрію стати царем... Сьогодні російська держава слабша, ніж будь-коли", - йдеться в повідомленні.

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