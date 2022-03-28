Символ свободы и надежды - Зеленского наградили государственной премией Словакии

Словакия наградила Президента Украины Владимира Зеленского государственной премией имени Александра Дубчека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает премьер-министр Словакии Эдуард Гегер в своем аккаунте Twitter.

#Slovakia awarded @ZelenskyyUa w/ a #StateAward of Alexander #Dubček - 🇸🇰symbol of #freedom & #hope. Putin decided to repeat in🇺🇦 what the Soviet Union had done in 1968 in Czechoslovakia. He's been using military power to suppress human desire for #democracy-this is unacceptable! pic.twitter.com/7zyWVBA8wu — Eduard Heger (@eduardheger) March 27, 2022

"Словакия наградила Владимира Зеленского Государственной наградой Александра Дубчека – символом свободы и надежды. Путин решил повторить в Украине то, что сделал Советский Союз в 1968 году в Чехословакии. Он использует военную силу, чтобы подавить человеческое стремление к демократии – это недопустимо!" – написал Эдуард Гегер.

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Награду вручили чрезвычайному и полномочному послу Украины в Словацкой республике Юрию Мушке.