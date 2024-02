Символ свободы и надежды - Зеленского наградили государственной премией Словакии

Словакия наградила Президента Украины Владимира Зеленского государственной премией имени Александра Дубчека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает премьер-министр Словакии Эдуард Гегер в своем аккаунте Twitter.

#Slovakia awarded @ZelenskyyUa w/ a #StateAward of Alexander #Dubček - 🇸🇰symbol of #freedom & #hope. Putin decided to repeat in🇺🇦 what the Soviet Union had done in 1968 in Czechoslovakia. He's been using military power to suppress human desire for #democracy-this is unacceptable! pic.twitter.com/7zyWVBA8wu