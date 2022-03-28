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Символ свободы и надежды - Зеленского наградили государственной премией Словакии

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Словакия наградила Президента Украины Владимира Зеленского государственной премией имени Александра Дубчека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает премьер-министр Словакии Эдуард Гегер в своем аккаунте Twitter.

"Словакия наградила Владимира Зеленского Государственной наградой Александра Дубчека – символом свободы и надежды. Путин решил повторить в Украине то, что сделал Советский Союз в 1968 году в Чехословакии. Он использует военную силу, чтобы подавить человеческое стремление к демократии – это недопустимо!" – написал Эдуард Гегер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Словакия поддерживает курс Украины в структуры ЕС, - премьер Гегер

Награду вручили чрезвычайному и полномочному послу Украины в Словацкой республике Юрию Мушке.
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Топ комментарии
+30
Мировая поддержка Украины - это хорошо. Награждение президента - не очень хорошо. Есть огромное желание: после победы задать президенту очень много неприятных вопросов (не хочу употреблять слово "предъявить"). Подобные награды усложнят этот процесс.
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28.03.2022 10:34
+26
Його судити потрібно.
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28.03.2022 10:35
+15
Зарано з Зе ліпити героя. Він ще в очкі ***** не заглянув.
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28.03.2022 10:39
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Всі зрадники на роботі. Як Зеля може без них.
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28.03.2022 11:53 Ответить
Це зелене вiдбiлювати не треба, ми ще запитаемо про все.
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28.03.2022 11:47 Ответить
нда..
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28.03.2022 12:03 Ответить
нда..
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28.03.2022 12:03 Ответить
Обидно, что крыса стала героем. Надеюсь, все его деяния вскроются...
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28.03.2022 12:08 Ответить
******** стид
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28.03.2022 13:41 Ответить
Наградили за сдачу всего юга Украины ! Блд нет слов ...
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21.04.2022 11:21 Ответить
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