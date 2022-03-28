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Символ свободи та надії, - Зеленського нагородили державною премією Словаччини

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Словаччина нагородила президента України Володимира Зеленського державною премією імені Александера Дубчека.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прем’єр-міністр Словаччини Едуард Геґер у своєму акаунті Twitter.

"Словаччина нагородила Володимира Зеленського Державною нагородою Олександра Дубчека - символом свободи та надії. Путін вирішив повторити в Україні те, що зробив Радянський Союз у 1968 році в Чехословаччині. Він використовує військову силу, щоб придушити людське бажання демократії - це неприпустимо!" - написав Едуард Геґер.

Також читайте: Словаччина підтримує курс України на структури ЄС, - прем'єр Геґер

Нагороду вручили надзвичайному і повноважному послу України у Словацькій республіці Юрію Мушці.
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Топ коментарі
+30
Мировая поддержка Украины - это хорошо. Награждение президента - не очень хорошо. Есть огромное желание: после победы задать президенту очень много неприятных вопросов (не хочу употреблять слово "предъявить"). Подобные награды усложнят этот процесс.
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28.03.2022 10:34
+26
Його судити потрібно.
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28.03.2022 10:35
+15
Зарано з Зе ліпити героя. Він ще в очкі ***** не заглянув.
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28.03.2022 10:39
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Всі зрадники на роботі. Як Зеля може без них.
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28.03.2022 11:53 Відповісти
Це зелене вiдбiлювати не треба, ми ще запитаемо про все.
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28.03.2022 11:47 Відповісти
нда..
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28.03.2022 12:03 Відповісти
нда..
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28.03.2022 12:03 Відповісти
Обидно, что крыса стала героем. Надеюсь, все его деяния вскроются...
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28.03.2022 12:08 Відповісти
******** стид
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28.03.2022 13:41 Відповісти
Наградили за сдачу всего юга Украины ! Блд нет слов ...
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21.04.2022 11:21 Відповісти
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