Пропагандистка Овсянникова на Западе давит на жалость и просит отменить санкции для россиян: "На полках магазинов нет сахара"

Российская пропагандистка Марина Овсянникова, вышедшая в прямом эфире с антивоенным плакатом на "Первом канале", назвала санкции против России за войну в Украине "русофобией" и просит западные страны отменить их.

С критикой санкций против России Овсянникова выступила в прямом эфире по итальянскому телевидению, передает Цензор.НЕТ.

Она заявила, что санкции направлены именно на простых людей, что это очень ухудшает их жизнь.

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"Русофобия не допустима. Российские люди не должны нести коллективную ответственность за происходящее в Украине. Это вина исключительно Владимира Путина", - заявила российская пропагандистка.