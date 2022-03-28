Пропагандистка Овсяннікова на Заході тисне на жалість і просить скасувати санкції для росіян: "На полках магазинов нет сахара"

Російська пропагандистка Марина Овсяннікова, яка вийшла у прямому ефірі з антивоєнним плакатом на "Першому каналі", назвала санкції проти Росії за війну в Україні "русофобією" та просить західні країни скасувати їх.

З критикою санкцій проти Росії Овсяннікова виступила у прямому ефірі на італійському телебаченні, передає Цензор.НЕТ.

Вона заявила, що санкції спрямовані саме на простих людей, нібито це дуже погіршує їхнє життя.

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"Русофобія не допустима. Російські люди не повинні нести колективну відповідальність за те, що відбувається в Україні. Це провина виключно Володимира Путіна", - заявила російська пропагандистка.