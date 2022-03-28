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Пропагандистка Овсяннікова на Заході тисне на жалість і просить скасувати санкції для росіян: "На полках магазинов нет сахара"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Російська пропагандистка Марина Овсяннікова, яка вийшла у прямому ефірі з антивоєнним плакатом на "Першому каналі", назвала санкції проти Росії за війну в Україні "русофобією" та просить західні країни скасувати їх.
З критикою санкцій проти Росії Овсяннікова виступила у прямому ефірі на італійському телебаченні, передає Цензор.НЕТ.
Вона заявила, що санкції спрямовані саме на простих людей, нібито це дуже погіршує їхнє життя.
"Русофобія не допустима. Російські люди не повинні нести колективну відповідальність за те, що відбувається в Україні. Це провина виключно Володимира Путіна", - заявила російська пропагандистка.
Топ коментарі
+64 11*
показати весь коментар28.03.2022 11:06
+53 Александр Александров 7fa1b22d
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+41 F0G
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Как заявил «Новой газете» адвокат журналистки Антон Гашинский, который ознакомился с материалами дела после поступления их в суд, из документов следовало, что Следственный комитет не усмотрел в действиях экс-редактора Первого канала состава уголовного преступления, административное дело возбуждено при отсутствии уголовно-наказуемого деяния.
вони започатковані ще офіцерами хана Батия
Це путін особисто сидів в генштабі і малював стрілочки і планував напад на Україну.
Це він особисто заливав у вуха пропагандиську компанію "победобесия", перетворивши населення московії в нелюдів. Це він розказував в школах, які московити "великие" і як вони "могут повторить"
Це він же сидить в танках. Це він же стріляє з гармат і запускає запускає ракети по українцях. Це він кидає гранату в підвал де сховались від обстрілів мирні люди. Це він стирає з лиця землі Маріуполь і інші міста. Це він так виховав дітей, що вони стали слухняним знаряддям для вбивства.
Послухайте їх лібералів. Вони ж насправді шкодують не за розв'язану війну, а за те "как плохо ее путин спланировал"
Будьте ви прокляті москалі і ваші діти до сьомого коліна.
18.03.2022 ---"71% ватопитеков поддерживают войну с Украиной и хотят, чтобы
Путин***** правил дольше."
чи була на цьому італійському телебаченні альтернативна точка зору знищеного вщєнт Мариуполя ?
чи там нє дєті ??
Ubeij odnovo 'vanjku'!
Ubeij usranku, ubeeij manjku,
Kazhdij jasnij djenj!
Ubeij pljutjina,
Ubeij ljilji-pljutina!
Svobodu Ukrainje!
Slava Ukrainje!
Gerojam SLAVA!!!
SLAVA - izkljuchiteljnaja SLAVA - AZOV'u!!!!
Gerojam SLAVA!!!
SLAVA - izkljuchiteljnaja SLAVA - AZOV'u!!!!
Slava Ukraina!
Gerojam SLAVA!!!
"гарний кацап - мертвий кацап"
Враження, що на дебілів розраховано. Хотів би тепер почути реакцію президента і всіх решта.
"Усі війни закінчуються перемовинами".
Я не можу зараз когось відправляти вчити історію, бо у людей вистачає більш негайних справ. Як у тилу так і на фронті.
Але я заощаджу ваш час і скажу як воно насправді.
Усі війни закінчуються перемогою або поразкою. Перемога здобувається негайно наприкінці бойових дій.
Поразка буває відкладена на пізніше. Наприклад перемир'ям або перемовинами.
Усі війни закінчуються капітуляцією однієї з сторін. Іноді навіть без будь яких умов та кондицій (бєзоговорочною).
Генерал Кребс у Берлині не брав участі у перемовинах. Він тупо виконував волю переможців. Це зовсім інше.
Те ж саме було і в Токіо. Нацією що не програла жодної війни за свій тисячорічний літопис.
Зрозумійте це. Не крадіть самі в себе шанс на перемогу, повернення усіх територій та забезпечення миру наступним поколінням.
І я казав у 14 та 15 роках. Не підете у наступ за Донбас та Крим - знову поллється українська кров. І знову не на ваших умовах.
Бо я не Ванда і не Нострадамус.
Я просто уважно вивчав історію. Щоб вчити її не повторювати.