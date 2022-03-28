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Новини За кордоном Санкції проти Росії
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Пропагандистка Овсяннікова на Заході тисне на жалість і просить скасувати санкції для росіян: "На полках магазинов нет сахара"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

овсяннікова

Російська пропагандистка Марина Овсяннікова, яка вийшла у прямому ефірі з антивоєнним плакатом на "Першому каналі", назвала санкції проти Росії за війну в Україні "русофобією" та просить західні країни скасувати їх.

З критикою санкцій проти Росії Овсяннікова виступила у прямому ефірі на італійському телебаченні, передає Цензор.НЕТ.

Вона заявила, що санкції спрямовані саме на простих людей, нібито це дуже погіршує їхнє життя.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Остановите войну! Здесь вам врут!" - активістка з плакатом проникла в студію кремлівських пропагандистів під час прямого ефіру. ВIДЕО

"Русофобія не допустима. Російські люди не повинні нести колективну відповідальність за те, що відбувається в Україні. Це провина виключно Володимира Путіна", - заявила російська пропагандистка.

Пропагандистка Овсяннікова на Заході тисне на жалість і просить скасувати санкції для росіян: На полках магазинов нет сахара 01
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Топ коментарі
+64
Пішла нах, шкапа.
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28.03.2022 11:06
+53
Все больше убеждаюсь, что это спланированная акция фсб.
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28.03.2022 11:07
+41
Эта пропагандонка говорит что 71% рашкаванов, которые хотят уничтожить Украину не виноваты, один лишь ВВХ виноват. Почему никто из политиков так и не догадался что это просто ФСБшный спектакль, чтоб с рашки сняли санкции.
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28.03.2022 11:09
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Диво-дивне: " «Деталь для сведущих: суд возвратил дело уже при вынесенном постановлении о назначении судебного заседения на 14.04»,... Судя по данным на сайте суда, дело было возвращено еще 25 марта, через день после регистрации в суде.

Как заявил «Новой газете» адвокат журналистки Антон Гашинский, который ознакомился с материалами дела после поступления их в суд, из документов следовало, что Следственный комитет не усмотрел в действиях экс-редактора Первого канала состава уголовного преступления, административное дело возбуждено при отсутствии уголовно-наказуемого деяния.
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28.03.2022 13:08 Відповісти
а ви сміялись над рашиськими спецслужбами !!!

вони започатковані ще офіцерами хана Батия
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28.03.2022 15:15 Відповісти
Траву жрите как в КНДР!
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28.03.2022 13:08 Відповісти
Войну поддерживает большинство в России ? Большинство! Вот и надо отвечать за это! Пуст за сахаром в Мариуполь едут!
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28.03.2022 13:09 Відповісти
Войну поддерживает большинство в России ? Большинство! Вот и надо отвечать за это! Пуст за сахаром в Мариуполь едут!
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28.03.2022 13:09 Відповісти
таки действительно на кацапстане все постановка. только трупы настоящие.
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28.03.2022 13:10 Відповісти
Ну так, ну так.

Це путін особисто сидів в генштабі і малював стрілочки і планував напад на Україну.
Це він особисто заливав у вуха пропагандиську компанію "победобесия", перетворивши населення московії в нелюдів. Це він розказував в школах, які московити "великие" і як вони "могут повторить"

Це він же сидить в танках. Це він же стріляє з гармат і запускає запускає ракети по українцях. Це він кидає гранату в підвал де сховались від обстрілів мирні люди. Це він стирає з лиця землі Маріуполь і інші міста. Це він так виховав дітей, що вони стали слухняним знаряддям для вбивства.

Послухайте їх лібералів. Вони ж насправді шкодують не за розв'язану війну, а за те "как плохо ее путин спланировал"

Будьте ви прокляті москалі і ваші діти до сьомого коліна.
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28.03.2022 13:13 Відповісти
одна пропозиція - цукор нехай випускають в брилах, як за царя голоха, тоді називала сахарна голова, нехай лижуть. Одним тваринам дають сіль лдизати а ці тварини нехай лижуть цукор
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28.03.2022 13:16 Відповісти
70% підтримують війну. значить вони винні.
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28.03.2022 13:16 Відповісти
пшла накуй мразота їбана
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28.03.2022 13:19 Відповісти
Нехай не хвилюється, що в магазинах цукру немає. От коли побачить в своєму підвалі пару мішків цукру віх хутіна - от тоді треба їй хвилюватися.
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28.03.2022 13:19 Відповісти
Э нет, ********** это ваш выбор без выбора, поэтому вы одно целое змеиное кубло.
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28.03.2022 13:38 Відповісти
в Срашке нема прямого єфіру - це фсб придумала. Коли журналісти шукали відділок де тримали затриману -виявилось що ніде не ма. Там людям за репост 3 роки дають. А їй штраф 1/40 зарплаты. Суки розігруют сценку - не все так однозначно, какая разница как называеться улица итд
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28.03.2022 13:47 Відповісти
Вона виїхала на захід, щоб продовжувати вести пропаганду.
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28.03.2022 13:50 Відповісти
Сдохни тварюка лаптеногая!
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28.03.2022 13:56 Відповісти
Цей перформанс спланований фсб щоб давити на захід для зняття санкцій.
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28.03.2022 13:58 Відповісти
Най дупкою поторгує, мо допоможе. Об'єднуватись вона зібралась... То не пулер, а "простые русские люди" смикають за шнурі гармат, тиснуть на кнопку скидання бомб, тиснуть на спускові гачки. Солодкого їм не вистачає- а смоли гарячої?
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28.03.2022 13:59 Відповісти
ЗаЧто?" Та ось за це.

18.03.2022 ---"71% ватопитеков поддерживают войну с Украиной и хотят, чтобы Путин ***** правил дольше."
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28.03.2022 14:02 Відповісти
консерва,******!за воєнним кораблем ******!
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28.03.2022 14:03 Відповісти
Танками людей на пешиходных переходах давят обычные россияни,мородерят наши квартиры обычные россияни, бомбы сбрасывают на наши дома обычные россияни и на вопрос поддерживают ли они войну в Украине, обычные россияни отвечают- Путин все делает правельно. Вся нация пропащая,одним словом биомасса, без души.
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28.03.2022 14:04 Відповісти
Овсяннікова - тварина нацистская
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28.03.2022 14:04 Відповісти
троянська кобилиця ***** - проти війни та санкціі губят старіков і дєтєй

чи була на цьому італійському телебаченні альтернативна точка зору знищеного вщєнт Мариуполя ?
чи там нє дєті ??
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28.03.2022 15:12 Відповісти
Насколько мне известно, ЛЮБОЙ "прямой" эфир идёт в Расии с задержкой 3 минуты.
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28.03.2022 14:04 Відповісти
Явное большинство очень давно постоянно голосуют за путлера. А сейчас поддерживают его в войне. Санкциям должны быть подвергнуты все их 140 млн, за исключением до 100 отдельных человек.
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28.03.2022 14:13 Відповісти
Быстро спалилась.
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28.03.2022 14:45 Відповісти
Kazhdij jasnij Djenj,
Ubeij odnovo 'vanjku'!
Ubeij usranku, ubeeij manjku,
Kazhdij jasnij djenj!
Ubeij pljutjina,
Ubeij ljilji-pljutina!
Svobodu Ukrainje!
Slava Ukrainje!
Gerojam SLAVA!!!
SLAVA - izkljuchiteljnaja SLAVA - AZOV'u!!!!
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28.03.2022 14:56 Відповісти
Slava Ukrainje!
Gerojam SLAVA!!!
SLAVA - izkljuchiteljnaja SLAVA - AZOV'u!!!!
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28.03.2022 14:57 Відповісти
AZOV!!!
Slava Ukraina!
Gerojam SLAVA!!!
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28.03.2022 14:59 Відповісти
лише зайвий раз переконуєшся:

"гарний кацап - мертвий кацап"
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28.03.2022 15:09 Відповісти
Гарна "многоходовочка". Спочатку вискакує в "прямому ефірі" з антивоєнним плакатом, далі втікає "кудись", стає відомою на заході і навіть Зеленський привітав, а тепер головне - завела мантру про "погані санкції і страждання простих людей". Дуже якісний пропагандистський крок, у неї тепер беруть інтерв'ю, хоча ці канали з ведучими взагалі ніде тепер покажуть.
Враження, що на дебілів розраховано. Хотів би тепер почути реакцію президента і всіх решта.
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28.03.2022 15:19 Відповісти
К пропагандистки проснулась совесть. И кто-то реально в это поверил. Оказалось - очередная ложь российских пропагандонов.
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28.03.2022 15:40 Відповісти
Вскрылась, консерва. Заметьте, что ее на 15 лет не посадили в тюрьму.
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28.03.2022 17:16 Відповісти
Фуев пачку в рот ей
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29.03.2022 23:21 Відповісти
На всі її забубони стосовно спільної відповідальності московитів, неможливості якоїсь московиткі щось там придбати та просування московської культури - відповідь одна иди на*уй!
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29.03.2022 23:28 Відповісти
Значит надо досыпать полезных санкций!
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29.03.2022 23:29 Відповісти
Думаю потрібно послухати пані пацифістку, вона так жалісно просит.
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30.03.2022 05:46 Відповісти
Хочеться блювати від чергового стереотипу що зараз гуляє на теренах українського культурного простору.

"Усі війни закінчуються перемовинами".

Я не можу зараз когось відправляти вчити історію, бо у людей вистачає більш негайних справ. Як у тилу так і на фронті.

Але я заощаджу ваш час і скажу як воно насправді.

Усі війни закінчуються перемогою або поразкою. Перемога здобувається негайно наприкінці бойових дій.
Поразка буває відкладена на пізніше. Наприклад перемир'ям або перемовинами.

Усі війни закінчуються капітуляцією однієї з сторін. Іноді навіть без будь яких умов та кондицій (бєзоговорочною).

Генерал Кребс у Берлині не брав участі у перемовинах. Він тупо виконував волю переможців. Це зовсім інше.
Те ж саме було і в Токіо. Нацією що не програла жодної війни за свій тисячорічний літопис.

Зрозумійте це. Не крадіть самі в себе шанс на перемогу, повернення усіх територій та забезпечення миру наступним поколінням.

І я казав у 14 та 15 роках. Не підете у наступ за Донбас та Крим - знову поллється українська кров. І знову не на ваших умовах.

Бо я не Ванда і не Нострадамус.

Я просто уважно вивчав історію. Щоб вчити її не повторювати.
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30.03.2022 19:08 Відповісти
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04.04.2022 11:00 Відповісти
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