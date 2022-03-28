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Около 30% жителей Харькова покинули город из-за войны, - мэр Терехов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город покинули около 30% жителей из-за постоянных обстрелов российскими оккупантами. При этом он добавил, что многие начали возвращаться.
Об этом он заявил в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Что касается Харькова, примерно 30% населения покинуло город, но в последнее время мы наблюдаем, что многие харьковчане возвращаются", - заявил он.
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Пожалуйста, подождите...
- че надо
- в Тероборону.
- боевой опыт есть ?
- нету
свободен пока.... если хочешь давай данные запишем... а... не не запишем.. езжайте туда-то.... туда приезжаешь:
- ой, вы знаете, сейчас не актуально - только с опытом. приходите завтра.
И так неделю... жлание таскаться под обстрелами через весь город пропадает а однажды приходишь, а того дома , где записывали уже и нет...