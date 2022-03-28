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Около 30% жителей Харькова покинули город из-за войны, - мэр Терехов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

харків

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город покинули около 30% жителей из-за постоянных обстрелов российскими оккупантами. При этом он добавил, что многие начали возвращаться.

Об этом он заявил в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Что касается Харькова, примерно 30% населения покинуло город, но в последнее время мы наблюдаем, что многие харьковчане возвращаются", - заявил он.

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а еще сколько ждет окончания военного положения? некоторые семьи не выехали потому, что мужиков не выпускают а без них не хотят и рискуют с детьми. а некоторые мужики уже спились без присмотра, некоторые штурмуют загранотряды у границ с Молдовой, Польшей, Венгрией... некоторые ищут способы. Конечно много мошенников прохавало тему и предлагают выезд за границы мужчине от 2 000 до 12 000 долларов... сколько мужчин при таком выезде полягло в неизвестных ибенях завезенных и обчищенных бандитами - пока статистики нет. А сколько погибло переплывая Тису в + 7 от безисходности ? Наше законодательство прекрасно подошло к проблеме и естественно предоставило шанс для некоторых нажиться на войне, на беде, на проблемах....Кто-то пытается вырваться, так как нет работы, деньги подходят к концу, у кого-то жена и ребенок исчезли или перестали выходить на связь... война и Украина.. Хотел бы написать урапатриотический, как обычно, пост, но, простите, есть еще и такая сторона медали!
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28.03.2022 14:39 Ответить
сейчас напишут в военкомат.... Расскжу как с военкоматами обстоит дела в Харькове. риходишь в военкомат - говорят
- че надо
- в Тероборону.
- боевой опыт есть ?
- нету
свободен пока.... если хочешь давай данные запишем... а... не не запишем.. езжайте туда-то.... туда приезжаешь:
- ой, вы знаете, сейчас не актуально - только с опытом. приходите завтра.
И так неделю... жлание таскаться под обстрелами через весь город пропадает а однажды приходишь, а того дома , где записывали уже и нет...
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28.03.2022 14:43 Ответить
вот так и получается - что массовка в виде мужиков в городе есть, но толку особого нету. много волонтерят, разгружают мпродукты , в метро раздают, помагают продукты инвалидам, помогают с бытом живущих с 24 числа в метро семьям... есть и те, кто приехал навестить родственников из-за границы с заработков - да тут и застрял - теперь ни работы, ни помощи семье, ни возможности выехать, ни возможности помочь деньгами. Много разных историй Харьковских, много судеб переплетено и жизней...
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28.03.2022 14:51 Ответить
 
 