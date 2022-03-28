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Близько 30% мешканців Харкова покинули місто через війну, - мер Терехов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харків

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто покинули близько 30% жителів через постійні обстріли російськими окупантами. При цьому він додав, що багато людей почали повертатися.

Про це він заявив в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Що стосується Харкова, приблизно 30% населення покинуло місто, але останнім часом ми спостерігаємо, що багато харків'ян повертаються", - заявив він.

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Автор: Ірина Дашківська
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а еще сколько ждет окончания военного положения? некоторые семьи не выехали потому, что мужиков не выпускают а без них не хотят и рискуют с детьми. а некоторые мужики уже спились без присмотра, некоторые штурмуют загранотряды у границ с Молдовой, Польшей, Венгрией... некоторые ищут способы. Конечно много мошенников прохавало тему и предлагают выезд за границы мужчине от 2 000 до 12 000 долларов... сколько мужчин при таком выезде полягло в неизвестных ибенях завезенных и обчищенных бандитами - пока статистики нет. А сколько погибло переплывая Тису в + 7 от безисходности ? Наше законодательство прекрасно подошло к проблеме и естественно предоставило шанс для некоторых нажиться на войне, на беде, на проблемах....Кто-то пытается вырваться, так как нет работы, деньги подходят к концу, у кого-то жена и ребенок исчезли или перестали выходить на связь... война и Украина.. Хотел бы написать урапатриотический, как обычно, пост, но, простите, есть еще и такая сторона медали!
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28.03.2022 14:39 Відповісти
сейчас напишут в военкомат.... Расскжу как с военкоматами обстоит дела в Харькове. риходишь в военкомат - говорят
- че надо
- в Тероборону.
- боевой опыт есть ?
- нету
свободен пока.... если хочешь давай данные запишем... а... не не запишем.. езжайте туда-то.... туда приезжаешь:
- ой, вы знаете, сейчас не актуально - только с опытом. приходите завтра.
И так неделю... жлание таскаться под обстрелами через весь город пропадает а однажды приходишь, а того дома , где записывали уже и нет...
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28.03.2022 14:43 Відповісти
вот так и получается - что массовка в виде мужиков в городе есть, но толку особого нету. много волонтерят, разгружают мпродукты , в метро раздают, помагают продукты инвалидам, помогают с бытом живущих с 24 числа в метро семьям... есть и те, кто приехал навестить родственников из-за границы с заработков - да тут и застрял - теперь ни работы, ни помощи семье, ни возможности выехать, ни возможности помочь деньгами. Много разных историй Харьковских, много судеб переплетено и жизней...
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28.03.2022 14:51 Відповісти
 
 