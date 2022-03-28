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Близько 30% мешканців Харкова покинули місто через війну, - мер Терехов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто покинули близько 30% жителів через постійні обстріли російськими окупантами. При цьому він додав, що багато людей почали повертатися.
Про це він заявив в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Що стосується Харкова, приблизно 30% населення покинуло місто, але останнім часом ми спостерігаємо, що багато харків'ян повертаються", - заявив він.
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Будь ласка, зачекайте...
- че надо
- в Тероборону.
- боевой опыт есть ?
- нету
свободен пока.... если хочешь давай данные запишем... а... не не запишем.. езжайте туда-то.... туда приезжаешь:
- ой, вы знаете, сейчас не актуально - только с опытом. приходите завтра.
И так неделю... жлание таскаться под обстрелами через весь город пропадает а однажды приходишь, а того дома , где записывали уже и нет...