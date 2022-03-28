Ежедневно войска РФ теряют убитыми 510-530 человек, - Подоляк

Украина нуждается в увеличении объемов поставок снарядов в тяжелые и дальнобойные артиллерийские системы.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ.

"Ежедневно РФ теряет убитыми 510-530 человек. Это свидетельствует о чрезвычайно высокой интенсивности боев и мотивации украинских военных. Чтобы удвоить/утроить для РФ количество безвозвратных потерь, необходимо резко увеличить объем поставок снарядов в тяжелые и дальнобойные артиллерийские системы", - сообщил он.

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