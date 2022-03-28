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Ежедневно войска РФ теряют убитыми 510-530 человек, - Подоляк
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина нуждается в увеличении объемов поставок снарядов в тяжелые и дальнобойные артиллерийские системы.
Об этом сообщил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ.
"Ежедневно РФ теряет убитыми 510-530 человек. Это свидетельствует о чрезвычайно высокой интенсивности боев и мотивации украинских военных. Чтобы удвоить/утроить для РФ количество безвозвратных потерь, необходимо резко увеличить объем поставок снарядов в тяжелые и дальнобойные артиллерийские системы", - сообщил он.
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+20 Bob Fayn
показать весь комментарий28.03.2022 13:40
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показать весь комментарий28.03.2022 13:51
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потери задокументированные фото
пока 1 к 4 только по технике,реально скорее 1 к 8,так как все что находится в зоне оккупации не фотографируется
а по Конашенкову то ВСУ уже минимум 3 раза помножили на ноль (при том и по той технике ,которая числилась только номинально),а по некоторым позициям доходит уже к 5 (по вертолетам и самолетам)
Так что есть приблизительное соотношение -нападающий несет потери в 3-5 раз больше ,вот из этого и исходите.
ну а сколько там погибло мобилизованной луггандонской пехоты-то одному богу и известно -если и дальше будут в лоб переть на марьинку и авдеевку-думаю на одного нашего будет 20 ихних
https://youtu.be/ly7midzZ9Eo