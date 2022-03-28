За неделю энергетики вернули свет для более 220 тысяч семей, - ДТЭК

За прошедшую неделю ремонтные бригады компании ДТЭК вернули свет для более 220 тысяч домохозяйств в 225 населенных пунктах, обесточенных из-за обстрелов российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию компании ДТЭК.

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"За минувшую неделю мы восстановили свет в 225 населенных пунктах, предоставили свет 221 тысячи семей, это 60 тыс. в Киевской области, 77 тыс. в Донецкой области и 86 тыс. в окрестностях Киева и в самой столице", - сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Он также отметил, что сейчас Киев начал страдать от отключений электрической энергии, что связано с боевыми действиями, ведущимися в окрестностях города. Он добавил, что сейчас ДТЭК работает над тем, чтобы увеличить мощность присоединений к объектам критической инфраструктуры, таким как больницы, в областях, где сейчас не идут боевые действия.

"Мы увеличиваем выдачу, повышаем резервы, на случай, если, не дай бог, будут идти боевые действия, мы сможем оперативно предоставлять свет этим объектам критической инфраструктуры", - подчеркнул Сахарук.

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