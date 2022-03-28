За тиждень енергетики повернули світло для понад 220 тисяч родин, - ДТЕК

За минулий тиждень ремонтні бригади компанії ДТЕК повернули світло для понад 220 тисяч домогосподарств у 225 населених пунктів, які були знеструмлені через обстріли російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на інформацію компанії ДТЕК.

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"За минулий тиждень ми відновили світло у 225 населених пунктах, надали світло 221 тисячі родин, це 60 тис. у Київській області, 77 тис. у Донецькій області та 86 тис. у Київській околиці та місті Києві", - повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

Сахарук зазначив, що зараз Київ почав потерпати від відключень електричної енергії, що пов'язано з бойовими діями, які ведуться на околицях міста. Він додав, що зараз ДТЕК працює над тим, щоб збільшити потужність приєднань до об'єктів критичної інфраструктури, таких як лікарні, в областях, де зараз не йдуть бойові дії.

"Ми збільшуємо видачу, підвищуємо резерви, на випадок, якщо не дай боже будуть йти бойові дії, ми зможемо оперативно надавати світло цим об'єктам критичної інфраструктури", - наголосив Сахарук.

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