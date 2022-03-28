Россияне используют на Харьковщине свою новую залповую систему дистанционного минирования "Земледелие", - Денисова

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала международное сообщество отреагировать на факт использования Россией запрещенных видов вооружения и ужесточать санкции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она заявила сегодня.

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Она отметила, что в Харьковской области российские оккупационные войска используют свою новую инженерную систему дистанционного минирования "Земледелие".

По ее словам, подобная система предназначена для создания минных полей на расстоянии от 5 до 15 км. Машина работает вроде реактивной системы залпового огня, но вместо взрыва ракеты устанавливает много дистанционных мин за единицу времени.

Фактически враг может в очень короткие сроки минировать значительные площади. Омбудсмен добавила, что российские захватчики совершают минирование хаотично и независимо от места или территории ведения боевых действий, что представляет большую опасность прежде всего для мирного населения.

"Такие действия оккупантов являются нарушением Протокола о запрете или ограничении применения мин, мин-ловушек и других к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, что касается защиты жертв международных вооруженных конфликтов. Призываю международную общественность отреагировать на факт использования страной-оккупантом запрещенных видов вооружения и усиливать санкции в целях полного прекращения военной агрессии со стороны РФ", - отметила Денисова.

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