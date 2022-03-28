Россияне используют на Харьковщине свою новую залповую систему дистанционного минирования "Земледелие", - Денисова
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Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала международное сообщество отреагировать на факт использования Россией запрещенных видов вооружения и ужесточать санкции.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она заявила сегодня.
Она отметила, что в Харьковской области российские оккупационные войска используют свою новую инженерную систему дистанционного минирования "Земледелие".
По ее словам, подобная система предназначена для создания минных полей на расстоянии от 5 до 15 км. Машина работает вроде реактивной системы залпового огня, но вместо взрыва ракеты устанавливает много дистанционных мин за единицу времени.
Фактически враг может в очень короткие сроки минировать значительные площади. Омбудсмен добавила, что российские захватчики совершают минирование хаотично и независимо от места или территории ведения боевых действий, что представляет большую опасность прежде всего для мирного населения.
"Такие действия оккупантов являются нарушением Протокола о запрете или ограничении применения мин, мин-ловушек и других к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, что касается защиты жертв международных вооруженных конфликтов. Призываю международную общественность отреагировать на факт использования страной-оккупантом запрещенных видов вооружения и усиливать санкции в целях полного прекращения военной агрессии со стороны РФ", - отметила Денисова.
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к сожалению никому (обсе, оон, пасе, *****) єто ужє неинтересно
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Для постоянного минирования есть другая техника,да и мины другого типа
Так что, если увидели ПФМки, то ближе 20 м лучше не подходить - самоликвидация может произойти в любой момент. Лучший метод обезвреживания - дробовик. С ПОМками хуже - у одних растяжки, а у других сейсмодатчик, и кроме того они мощнее. Всё это гавно не обезвреживается в классическом понимании - только уничтожение. Самое простое - из АК с 30-40 метров. Если есть возможность - вызывайте сапёров, а то бывает пока народ суетится вокруг одной, кто-то наступает на другую.
войнаспецоперация, минированиеземледельческие работы, завоевание жизненного пространстваосвобождение.