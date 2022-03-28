Под Херсоном агрессор обстрелял село. Шесть человек ранены, повреждены дома

Войска РФ обстреляли село Степановка в пригороде Херсона. Ранены 6 человек, повреждены 20 домов.

Об этом сообщили в Херсонском городском совете, передает Цензор.НЕТ.

"28 марта Степановка попала под обстрел, пострадали шесть человек. Один из них доставлен в больницу, пятеро имеют осколочные ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что медицинскую помощь людям оказали. От обстрелов пострадали также около 20 домов села – выбиты окна, повреждены стены и заборы. Сейчас в селе работает комиссия по обследованию состояния этих домов, чтобы определиться с компенсацией причиненного ущерба в соответствии с принятой городским советом программой.

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Кроме того, на ул. Селянской обстрелами поврежден газопровод. Глава Суворовского райсовета Андрей Заднепряный сообщил, что информацию предоставили в АО "Херсонгаз", поэтому в ближайшее время аварийная бригада будет работать на поврежденном участке газопровода, отметили в мэрии.