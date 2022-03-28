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Новости Война
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обстрел (25742) Херсонщина (4381)

Под Херсоном агрессор обстрелял село. Шесть человек ранены, повреждены дома

обстріл

Войска РФ обстреляли село Степановка в пригороде Херсона. Ранены 6 человек, повреждены 20 домов.

Об этом сообщили в Херсонском городском совете, передает Цензор.НЕТ.

"28 марта Степановка попала под обстрел, пострадали шесть человек. Один из них доставлен в больницу, пятеро имеют осколочные ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что медицинскую помощь людям оказали. От обстрелов пострадали также около 20 домов села – выбиты окна, повреждены стены и заборы. Сейчас в селе работает комиссия по обследованию состояния этих домов, чтобы определиться с компенсацией причиненного ущерба в соответствии с принятой городским советом программой.

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Кроме того, на ул. Селянской обстрелами поврежден газопровод. Глава Суворовского райсовета Андрей Заднепряный сообщил, что информацию предоставили в АО "Херсонгаз", поэтому в ближайшее время аварийная бригада будет работать на поврежденном участке газопровода, отметили в мэрии.

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Це наші по кацапам єпашать. Кацапи зрозуміли, що на аеродромі у Чернобаївці їх підсмажать, тому вони поховалися між будинків у сусідніх селах.
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28.03.2022 14:54 Ответить
В Украине нет деревень .У нас только сёла и хутора.
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28.03.2022 15:13 Ответить
Реально слух резануло.

А чё не кишлак или аул ?
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28.03.2022 15:51 Ответить
наше СМИ и политики КО ВСЕМУ ЭТОМУ умудрялись даже говорить и писать о губернаторах , хотя в Украине нет ни губерний , ни губернаторов . У нас есть только Голова .
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28.03.2022 16:17 Ответить
патамуша у многих до сих пор фантомный кокошник на голове
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28.03.2022 16:41 Ответить
Цікаво як агресор міг обстріляти село в якому сам знаходиться?! Я розумію війна, але не треба людей в оману вводити.
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28.03.2022 15:18 Ответить
а як працює українська комісія в цьому селі, в якому по твоєму знаходяться окупанти, тебе не цікавить ?
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28.03.2022 18:28 Ответить
Люди из Херсона пишут в коментах , шо мэр Херсона слинял из города еще неделю назад.
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28.03.2022 15:33 Ответить
 
 