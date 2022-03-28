В Харькове разрушены 1177 многоквартирных домов, - Терехов

В Харькове в результате российских обстрелов и авиаударов разрушены уже 1177 многоквартирных жилых домов.

Об этом Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Русская армия, армия агрессора целенаправленно, я подчеркиваю, целенаправленно, стреляет по жилым микрорайонам. Это не просто отдельные дома, а именно целые микрорайоны. Жители подвергаются тотальным бомбардировкам. На сегодняшний день в городе разрушены 1410 объектов, из которых 1177 – это многоэтажные жилые дома", – сказал Терехов.

По его данным, в городе разрушены также 53 детских садика, 69 школ и 15 больниц.

"Это результат агрессии Российской Федерации. При этом мы вынуждены сейчас переселять людей в школы и детские сады, в подвальные помещения, на станции метрополитена", - подчеркнул мэр.

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Он добавил, что волонтеры, рискуя жизнью, доставляют продукты в укрытия районов, где вообще не прекращаются обстрелы.

Также под обстрелами работают коммунальщики, в том числе 28 марта работают 104 машины по вывозу мусора.

По словам Терехова, в городе работают супермаркеты, и все продукты первой необходимости есть в наличии. Также Харьков получает гуманитарную помощь из других городов, начала поступать гуманитарная помощь из Америки: город Чикаго прислал медикаменты на 880 тыс. долл., они были разделены на городские больницы и военный госпиталь.

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Также городской голова отметил, что в Харькове царит дух единства и борьбы, жители кардинально изменили свое отношение к стране-агрессору.

"Город Харьков – это русскоязычный город, к началу войны практически каждый четвертый имел родственников в российской федерации или знакомых, у многих были друзья. И всегда город Харьков считался более или менее лояльным к российской федерации. Сегодня отношение к россии, агрессору, войскам агрессора изменилось кардинально "Я ежедневно общаюсь с людьми. Люди никогда в страшном сне не могли представить, что россия нападет на Украину, нападет на город Харьков. Сегодня каждый из нас до конца готов защищать город. Харьков един. У нас царит чрезвычайный дух - дух противостояния, дух борьбы и дух победы", – сказал мэр.