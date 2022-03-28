В Харкові зруйновано 1177 багатоквартирних будинків, - Терехов

У Харкові внаслідок російських обстрілів та авіаударів зруйновано вже 1177 багатоквартирних житлових будинків.

Про це Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Російська армія, армія агресора цілеспрямовано, я наголошую, цілеспрямовано, стріляє по житлових мікрорайонах. Це не просто окремі будинки, а саме цілі мікрорайони. Жителі зазнають тотальних бомбардувань. На сьогодні у місті зруйновано 1410 об'єктів, з яких 1177 – це багатоповерхові житлові будинки", – сказав Терехов.

За його даними, у місті зруйновано також 53 дитячі садки, 69 шкіл та 15 лікарень.

"Це результат агресії Російської Федерації. При цьому ми змушені зараз переселяти людей до шкіл та дитячих садків, у підвальні приміщення, на станції метрополітену", – наголосив мер.

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Він додав, що волонтери, ризикуючи життям, доставляють продукти до сховищ тих районів, де взагалі не припиняються обстріли.

Також під обстрілами працюють комунальники, зокрема, 28 березня працюють 104 машини з вивезення сміття.

За словами Терехова, у місті працюють супермаркети, і всі продукти першої необхідності є в наявності. Також Харків отримує гуманітарну допомогу з інших міст, почала надходити гуманітарна допомога з Америки: місто Чикаго надіслало медикаментів на 880 тис. дол., які розподілили на міські лікарні та військовий шпиталь.

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Також міський голова наголосив, що у Харкові панує дух єдності та боротьби, жителі кардинально змінили своє ставлення до країни-агресора.

"Місто Харків – це російськомовне місто, до початку війни практично кожен четвертий мав родичів у російській федерації чи знайомих, у багатьох були друзі. І завжди місто Харків вважалося більш менш лояльним до російської федерації. Сьогодні ставлення до росії, агресора, військ агресора змінилося кардинально. Я щодня спілкуюсь із людьми. Люди ніколи у страшному сні не могли уявити, що росія нападе на Україну, нападе на місто Харків. Сьогодні кожен із нас до кінця готовий захищати місто. Харків єдиний. У нас панує надзвичайний дух – дух протистояння, дух боротьби та дух перемоги", – сказав мер.