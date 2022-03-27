Росія нанесла ракетні удари по Луцьку, Харкову, Житомиру та Рівному ввечері 27 березня, - Подоляк
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк оприлюднив інформацію про те, що російські окупанти нанесли ракетні удари по Луцьку, Харкову, Житомиру та Рівному
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
Подоляк зазначив: "Знову тотальні ракетні удари по Україні. Луцьк, Харків, Житомир, Рівне. Щодня дедалі більше ракет. Маріуполь під килимовими бомбардуваннями. У росіян більше немає мови, гуманізму, цивілізованості. Лише ракети, бомби та спроби стерти з лиця землі Україну . Європі це точно подобається?"
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