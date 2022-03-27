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Житомир (398) Луцьк (362) ракети (2850) Рівне (388) Харків (3920) Подоляк Михайло (295)

Росія нанесла ракетні удари по Луцьку, Харкову, Житомиру та Рівному ввечері 27 березня, - Подоляк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

калібр,крмб

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк оприлюднив інформацію про те, що російські окупанти нанесли ракетні удари по Луцьку, Харкову, Житомиру та Рівному

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері. 

Подоляк зазначив: "Знову тотальні ракетні удари по Україні. Луцьк, Харків, Житомир, Рівне. Щодня ​​дедалі більше ракет. Маріуполь під килимовими бомбардуваннями. У росіян більше немає мови, гуманізму, цивілізованості. Лише ракети, бомби та спроби стерти з лиця землі Україну . Європі це точно подобається?"

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+47
До чого тут Європа, мудак, коли ви бабло роздерибанили на великому крадівництві замість ракет. Вся ОП натовп тупих стрелочніків.
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27.03.2022 23:44
+40
Даніїл з МІСТА ГЕРОЯ МАРІУПОЛЬ@daniil_donetsk

·
1 ч



Добрий вечір, підори кроють нас з Градів...
пішли нахй, зараз дамо русакам просратись
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27.03.2022 23:42
+22
Всі притомні знали і казали- фінансуйте армію.Хто вам лікар, що вам видовищ захотілось
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27.03.2022 23:55
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А при чем тут Европа к нежеланию наращивать оборону с 2019 года? Европа виновата, что вы бабки пилили и занимались коррупцией?
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28.03.2022 00:12 Відповісти
А при чем тут Европа к нежеланию наращивать оборону с 2019 года? Европа виновата, что вы бабки пилили и занимались коррупцией?
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28.03.2022 00:12 Відповісти
А при чем тут Европа к нежеланию наращивать оборону с 2019 года? Европа виновата, что вы бабки пилили и занимались коррупцией?
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28.03.2022 00:12 Відповісти
А когда Украина будет наносить ракетные удары???
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28.03.2022 00:13 Відповісти
А ракеты есть?
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28.03.2022 06:52 Відповісти
В асфальт закатали.
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28.03.2022 17:28 Відповісти
А когда Украина будет наносить ракетные удары???
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28.03.2022 00:13 Відповісти
А когда Украина будет наносить ракетные удары???
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28.03.2022 00:13 Відповісти
А когда Украина будет наносить ракетные удары???
показати весь коментар
28.03.2022 00:13 Відповісти
А когда Украина будет наносить ракетные удары???
показати весь коментар
28.03.2022 00:13 Відповісти
А когда Украина будет наносить ракетные удары???
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28.03.2022 00:13 Відповісти
А при чому тут Європа, дебіл? Шо тобі має зробити Європа?
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28.03.2022 00:13 Відповісти
Знову Європа винна? Н
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28.03.2022 00:14 Відповісти
Знову Європа винна?
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28.03.2022 00:14 Відповісти
Знову Європа винна?
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28.03.2022 00:16 Відповісти
Знову Європа винна?
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28.03.2022 00:16 Відповісти
Я бачу всі псіханули або проблема з інтернетом.Можете свої фанклуби трохи втихомирити.Зараз Україна працює в режимі 75%+25%.А я гаварила а я гаваріл суті справи не міняє.Наш срач видно багатьом.А нафіга?
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28.03.2022 00:20 Відповісти
А щоб не ліпили ідолів, бо так і до культу лічності знову дійдемо
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28.03.2022 17:31 Відповісти
Я бачу всі псіханули або проблема з інтернетом.Можете свої фанклуби трохи втихомирити.Зараз Україна працює в режимі 75%+25%.А я гаварила а я гаваріл суті справи не міняє.Наш срач видно багатьом.А нафіга?
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28.03.2022 00:20 Відповісти
Під час Другої Світової війни коврові бомбардування Німеччини союзниками і ракетні обстріли німців балістичними ракетами ФАУ-2 Лондона аж ніяк не вплинули на моральний дух народів, які потерпали від цих обстрілів. Навпаки, це викликало лише озлобленість до ворога. Тому і ***** нічого не доб'ється ракетними обстрілами України. Рано чи пізно, а його ракетний боєзапас закінчиться і величезні кошти потрачені на ці ракети аж ніяк йому не окупляться тими руйнуваннями, що він нам завдасть.
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28.03.2022 00:23 Відповісти
Під час Другої Світової війни коврові бомбардування Німеччини союзниками і ракетні обстріли німців балістичними ракетами ФАУ-2 Лондона аж ніяк не вплинули на моральний дух народів, які потерпали від цих обстрілів. Навпаки, це викликало лише озлобленість до ворога. Тому і ***** нічого не доб'ється ракетними обстрілами України. Рано чи пізно, а його ракетний боєзапас закінчиться і величезні кошти потрачені на ці ракети аж ніяк йому не окупляться тими руйнуваннями, що він нам завдасть.
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28.03.2022 00:24 Відповісти
Під час Другої Світової війни коврові бомбардування Німеччини союзниками і ракетні обстріли німців балістичними ракетами ФАУ-2 Лондона аж ніяк не вплинули на моральний дух народів, які потерпали від цих обстрілів. Навпаки, це викликало лише озлобленість до ворога. Тому і ***** нічого не доб'ється ракетними обстрілами України. Рано чи пізно, а його ракетний боєзапас закінчиться і величезні кошти потрачені на ці ракети аж ніяк йому не окупляться тими руйнуваннями, що він нам завдасть.
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28.03.2022 00:24 Відповісти
Я бачу всі псіханули або проблема з інтернетом.Можете свої фанклуби трохи втихомирити.Зараз Україна працює в режимі 75%+25%.А я гаварила а я гаваріл суті справи не міняє.Наш срач видно багатьом.А нафіга?
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28.03.2022 00:25 Відповісти
Під час Другої Світової війни коврові бомбардування Німеччини союзниками і ракетні обстріли німців балістичними ракетами ФАУ-2 Лондона аж ніяк не вплинули на моральний дух народів, які потерпали від цих обстрілів. Навпаки, це викликало лише озлобленість до ворога. Тому і ***** нічого не доб'ється ракетними обстрілами України. Рано чи пізно, а його ракетний боєзапас закінчиться і величезні кошти потрачені на ці ракети аж ніяк йому не окупляться тими руйнуваннями, що він нам завдасть.
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28.03.2022 00:26 Відповісти
Під час Другої Світової війни коврові бомбардування Німеччини союзниками і ракетні обстріли німців балістичними ракетами ФАУ-2 Лондона аж ніяк не вплинули на моральний дух народів, які потерпали від цих обстрілів. Навпаки, це викликало лише озлобленість до ворога. Тому і ***** нічого не доб'ється ракетними обстрілами України. Рано чи пізно, а його ракетний боєзапас закінчиться і величезні кошти потрачені на ці ракети аж ніяк йому не окупляться тими руйнуваннями, що він нам завдасть.
показати весь коментар
28.03.2022 00:26 Відповісти
Під час Другої Світової війни коврові бомбардування Німеччини союзниками і ракетні обстріли німців балістичними ракетами ФАУ-2 Лондона аж ніяк не вплинули на моральний дух народів, які потерпали від цих обстрілів. Навпаки, це викликало лише озлобленість до ворога. Тому і ***** нічого не доб'ється ракетними обстрілами України. Рано чи пізно, а його ракетний боєзапас закінчиться і величезні кошти потрачені на ці ракети аж ніяк йому не окупляться тими руйнуваннями, що він нам завдасть.
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28.03.2022 00:27 Відповісти
Під час Другої Світової війни коврові бомбардування Німеччини союзниками і ракетні обстріли німців балістичними ракетами ФАУ-2 Лондона аж ніяк не вплинули на моральний дух народів, які потерпали від цих обстрілів. Навпаки, це викликало лише озлобленість до ворога. Тому і ***** нічого не доб'ється ракетними обстрілами України. Рано чи пізно, а його ракетний боєзапас закінчиться і величезні кошти потрачені на ці ракети аж ніяк йому не окупляться тими руйнуваннями, що він нам завдасть.
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28.03.2022 00:28 Відповісти
Я бачу всі псіханули або проблема з інтернетом.Можете свої фанклуби трохи втихомирити.Зараз Україна працює в режимі 75%+25%.А я гаварила а я гаваріл суті справи не міняє.Наш срач видно багатьом.А нафіга?
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28.03.2022 00:33 Відповісти
А когда Украина будет наносить ракетные удары???
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28.03.2022 00:33 Відповісти
Я бачу всі псіханули або проблема з інтернетом.Можете свої фанклуби трохи втихомирити.Зараз Україна працює в режимі 75%+25%.А я гаварила а я гаваріл суті справи не міняє.Наш срач видно багатьом.А нафіга?
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28.03.2022 00:33 Відповісти
Та й у мене таке - думав інтернет, але ні.
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28.03.2022 00:41 Відповісти
Та й у мене таке - думав інтернет, але ні.
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28.03.2022 00:41 Відповісти
Та й у мене таке - думав інтернет, але ні.
показати весь коментар
28.03.2022 00:41 Відповісти
Та й у мене таке - думав інтернет, але ні.
показати весь коментар
28.03.2022 00:41 Відповісти
Та й у мене таке - думав інтернет, але ні.
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28.03.2022 00:41 Відповісти
Та й у мене таке - думав інтернет, але ні.
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28.03.2022 00:41 Відповісти
Шота ПАПуасов заклинило. Выкиньте шакшоту хухеля нахрен, ано исчё дебильнее самого хухеля.
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28.03.2022 00:38 Відповісти
Шота ПАПуасов заклинило. Выкиньте шакшоту хухеля нахрен, ано исчё дебильнее самого хухеля.
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28.03.2022 00:38 Відповісти
Шота ПАПуасов заклинило. Выкиньте шакшоту хухеля нахрен, ано исчё дебильнее самого хухеля.
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28.03.2022 00:38 Відповісти
Шота ПАПуасов заклинило. Выкиньте шакшоту хухеля нахрен, ано исчё дебильнее самого хухеля.
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28.03.2022 00:39 Відповісти
Шота ПАПуасов заклинило. Выкиньте шакшоту хухеля нахрен, ано исчё дебильнее самого хухеля.
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28.03.2022 00:39 Відповісти
Заклинило як раз вас
По 10 разів один і той самий комент додаєте
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28.03.2022 07:49 Відповісти
Не жміть кілька разів на відправку посту. Один раз нажали і чекаєте. Через кілька хвилин з'явиться. а то як ідіоти, захламили все.
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28.03.2022 01:35 Відповісти
Щось потрібно робити з цими ракетами, бо діла не буде
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28.03.2022 07:01 Відповісти
Арестович сказал что по Львову выпустили 80 ракет 72 сбили
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28.03.2022 07:48 Відповісти
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