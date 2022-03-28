РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8202 посетителя онлайн
Новости
7 954 22

Более половины российских предпринимателей жалуются на снижение продаж

рубль

Только 16% предпринимателей не заметили изменений, которые сказались бы на их бизнесе.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный российским аналитическим центром Национального агентства финансовой информации (НАФИ), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

"Более половины российских предпринимателей (54%) отметили, что объемы продаж в их компаниях снизились (среди представителей микробизнеса 65% отметили снижение объемов продаж). Это привело к необходимости сокращать текущие расходы – на это пошли 83% компаний", – сообщил представитель НАФИ. .

Наиболее распространенной мерой по сокращению издержек в компаниях стало снижение расходов на IT, рекламу и маркетинг (это сделали 37% компаний). За этим следует сокращение штата (23%), сокращение зарплаты (16%), полный или частичный отказ от аренды офиса (16%), перевод сотрудников на удаленный формат работы (15%). Лишь 16% предпринимателей не заметили изменений, которые сказались бы на их бизнесе.

Читайте также: G7 отклонила требование России платить за газ в рублях. Это неприемлемо, – министр экономики ФРГ Хабек

Чаще всего об отсутствии изменений говорят представители среднего бизнеса (37%) и компании, работающие на рынке более 10 лет (22%).

Опрос был проведен в марте, было опрошено 500 представителей малого и среднего бизнеса всех главных отраслей экономики во всех федеральных округах РФ. В качестве респондентов выступали владельцы бизнеса, первые лица компаний и предприниматели.

Автор: 

россия (95413) экономика (3879) рубль (910)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+17
показать весь комментарий
28.03.2022 15:48
+16
показать весь комментарий
28.03.2022 15:55
+15
показать весь комментарий
28.03.2022 15:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Расєя впєрдє-била єсть і будєт всєгда...
показать весь комментарий
28.03.2022 15:46 Ответить
показать весь комментарий
28.03.2022 15:48 Ответить
Кому скаржаться рабССияне?
показать весь комментарий
28.03.2022 15:47 Ответить
У повітря виють
показать весь комментарий
28.03.2022 15:56 Ответить
Засмерділогазетою ізвєстія...
показать весь комментарий
28.03.2022 15:48 Ответить
А шо случілось?
показать весь комментарий
28.03.2022 15:50 Ответить
Та,пофігу. Какая разніца
показать весь комментарий
28.03.2022 15:57 Ответить
Это только начало. Вас недолюдей ещё ждёт большой сюрпрайз.
показать весь комментарий
28.03.2022 15:53 Ответить
показать весь комментарий
28.03.2022 15:58 Ответить
Нехай вчаться будувати нужники. Торгівля їм нідочого
показать весь комментарий
28.03.2022 15:55 Ответить
показать весь комментарий
28.03.2022 15:55 Ответить
показать весь комментарий
28.03.2022 15:57 Ответить
добра новина! за що боролися на те і напоролися!
показать весь комментарий
28.03.2022 15:58 Ответить
показать весь комментарий
28.03.2022 15:58 Ответить
мило треба берегти...бо мотузка шію натре
показать весь комментарий
28.03.2022 16:02 Ответить
Мокшанцев раньше отправляли на шахты, теперь будут отправлять на плантации тростника. Кто выживет, станет рублевым миллионером. На пару кг. сахарку хватит.
показать весь комментарий
28.03.2022 16:02 Ответить
У этих 16% предпринимателей роZZии семьи находятся в заложниках у ФСБ
показать весь комментарий
28.03.2022 16:05 Ответить
Это только начало. поэтому расеяне, кроме сахара пока ничего не заметили. Через пару лет даже питерский хипстер научится отличать не только семена репы от семян брюквы, но и чересседельник от подбрюшника.
показать весь комментарий
28.03.2022 16:06 Ответить
Сьогодні на УНІАНновини виклали відео , зняте російськими блогерами, там кадри життя Мурманська, Хабаровська - там такий жах! Сміття з вікон, вигрібні ями, розруха. Те що вони роблять нам тут зараз. До кінця дивитись не змогла, мене знудило від того срачу. Людина жити в тих умовах не може.
показать весь комментарий
28.03.2022 16:16 Ответить
есть хороший стартап для расейского бизнеса - производство деревянных протезов. Сейчас как раз первые безногие из госпиталей начали разъезжаться по расее-матушке.

показать весь комментарий
28.03.2022 16:28 Ответить
Фсьо врьотє, бізнес ритуальних послуг в московії квітне та процвітає.
показать весь комментарий
28.03.2022 16:32 Ответить
Пусть сами себе продают..
показать весь комментарий
28.03.2022 16:40 Ответить
 
 