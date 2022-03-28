Более половины российских предпринимателей жалуются на снижение продаж

Только 16% предпринимателей не заметили изменений, которые сказались бы на их бизнесе.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный российским аналитическим центром Национального агентства финансовой информации (НАФИ), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

"Более половины российских предпринимателей (54%) отметили, что объемы продаж в их компаниях снизились (среди представителей микробизнеса 65% отметили снижение объемов продаж). Это привело к необходимости сокращать текущие расходы – на это пошли 83% компаний", – сообщил представитель НАФИ. .

Наиболее распространенной мерой по сокращению издержек в компаниях стало снижение расходов на IT, рекламу и маркетинг (это сделали 37% компаний). За этим следует сокращение штата (23%), сокращение зарплаты (16%), полный или частичный отказ от аренды офиса (16%), перевод сотрудников на удаленный формат работы (15%). Лишь 16% предпринимателей не заметили изменений, которые сказались бы на их бизнесе.

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Чаще всего об отсутствии изменений говорят представители среднего бизнеса (37%) и компании, работающие на рынке более 10 лет (22%).

Опрос был проведен в марте, было опрошено 500 представителей малого и среднего бизнеса всех главных отраслей экономики во всех федеральных округах РФ. В качестве респондентов выступали владельцы бизнеса, первые лица компаний и предприниматели.