Понад половина російських підприємців скаржаться на зниження продажів

Лише 16% підприємців не помітили змін, які позначилися б на їхньому бізнесі.

Про це свідчить опитування, проведене російським аналітичним центром Національного агентства фінансової інформації (НАФІ), повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "УНІАН".

"Більше половини російських підприємців – 54% – відзначили, що обсяги продажів в їхніх компаніях знизилися (серед представників мікробізнесу 65% відзначили зниження обсягів продажів). Це призвело до необхідності скорочувати поточні витрати – на це пішли 83% компаній", – повідомив представник НАФІ.

Найпоширенішим заходом щодо скорочення витрат в компаніях стало зниження витрат на IT, рекламу і маркетинг (це зробили 37% компаній). За цим слідує скорочення штату (23%), скорочення зарплати (16%), Повна або часткова відмова від оренди офісу (16%), переведення співробітників на віддалений формат роботи (15%). Лише 16% підприємців не помітили змін, які позначилися б на їхньому бізнесі.

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Найчастіше про відсутність змін говорять представники середнього бізнесу (37%), і компанії, що працюють на ринку більше 10 років (22%).

Опитання було проведено в березні, було опитано 500 представників малого і середнього бізнесу всіх основних галузей економіки у всіх федеральних округах РФ. В якості респондентів виступали власники бізнесу, перші особи компаній та індивідуальні підприємці.