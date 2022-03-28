УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7691 відвідувач онлайн
Новини
7 954 22

Понад половина російських підприємців скаржаться на зниження продажів

рубль

Лише 16% підприємців не помітили змін, які позначилися б на їхньому бізнесі.

Про це свідчить опитування, проведене російським аналітичним центром Національного агентства фінансової інформації (НАФІ), повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "УНІАН".

"Більше половини російських підприємців – 54% – відзначили, що обсяги продажів в їхніх компаніях знизилися (серед представників мікробізнесу 65% відзначили зниження обсягів продажів). Це призвело до необхідності скорочувати поточні витрати – на це пішли 83% компаній", – повідомив представник НАФІ.

Найпоширенішим заходом щодо скорочення витрат в компаніях стало зниження витрат на IT, рекламу і маркетинг (це зробили 37% компаній). За цим слідує скорочення штату (23%), скорочення зарплати (16%), Повна або часткова відмова від оренди офісу (16%), переведення співробітників на віддалений формат роботи (15%). Лише 16% підприємців не помітили змін, які позначилися б на їхньому бізнесі.

Читайте: Голова Центробанку РФ Набіулліна хотіла піти у відставку. Путін не пустив, - Bloomberg

Найчастіше про відсутність змін говорять представники середнього бізнесу (37%), і компанії, що працюють на ринку більше 10 років (22%).

Опитання було проведено в березні, було опитано 500 представників малого і середнього бізнесу всіх основних галузей економіки у всіх федеральних округах РФ. В якості респондентів виступали власники бізнесу, перші особи компаній та індивідуальні підприємці.

Автор: 

росія (65002) економіка (928) рубль (443)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+17
показати весь коментар
28.03.2022 15:48
+16
показати весь коментар
28.03.2022 15:55
+15
показати весь коментар
28.03.2022 15:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Расєя впєрдє-била єсть і будєт всєгда...
показати весь коментар
28.03.2022 15:46 Відповісти
показати весь коментар
28.03.2022 15:48 Відповісти
Кому скаржаться рабССияне?
показати весь коментар
28.03.2022 15:47 Відповісти
У повітря виють
показати весь коментар
28.03.2022 15:56 Відповісти
Засмерділогазетою ізвєстія...
показати весь коментар
28.03.2022 15:48 Відповісти
А шо случілось?
показати весь коментар
28.03.2022 15:50 Відповісти
Та,пофігу. Какая разніца
показати весь коментар
28.03.2022 15:57 Відповісти
Это только начало. Вас недолюдей ещё ждёт большой сюрпрайз.
показати весь коментар
28.03.2022 15:53 Відповісти
показати весь коментар
28.03.2022 15:58 Відповісти
Нехай вчаться будувати нужники. Торгівля їм нідочого
показати весь коментар
28.03.2022 15:55 Відповісти
показати весь коментар
28.03.2022 15:55 Відповісти
показати весь коментар
28.03.2022 15:57 Відповісти
добра новина! за що боролися на те і напоролися!
показати весь коментар
28.03.2022 15:58 Відповісти
показати весь коментар
28.03.2022 15:58 Відповісти
мило треба берегти...бо мотузка шію натре
показати весь коментар
28.03.2022 16:02 Відповісти
Мокшанцев раньше отправляли на шахты, теперь будут отправлять на плантации тростника. Кто выживет, станет рублевым миллионером. На пару кг. сахарку хватит.
показати весь коментар
28.03.2022 16:02 Відповісти
У этих 16% предпринимателей роZZии семьи находятся в заложниках у ФСБ
показати весь коментар
28.03.2022 16:05 Відповісти
Это только начало. поэтому расеяне, кроме сахара пока ничего не заметили. Через пару лет даже питерский хипстер научится отличать не только семена репы от семян брюквы, но и чересседельник от подбрюшника.
показати весь коментар
28.03.2022 16:06 Відповісти
Сьогодні на УНІАНновини виклали відео , зняте російськими блогерами, там кадри життя Мурманська, Хабаровська - там такий жах! Сміття з вікон, вигрібні ями, розруха. Те що вони роблять нам тут зараз. До кінця дивитись не змогла, мене знудило від того срачу. Людина жити в тих умовах не може.
показати весь коментар
28.03.2022 16:16 Відповісти
есть хороший стартап для расейского бизнеса - производство деревянных протезов. Сейчас как раз первые безногие из госпиталей начали разъезжаться по расее-матушке.

показати весь коментар
28.03.2022 16:28 Відповісти
Фсьо врьотє, бізнес ритуальних послуг в московії квітне та процвітає.
показати весь коментар
28.03.2022 16:32 Відповісти
Пусть сами себе продают..
показати весь коментар
28.03.2022 16:40 Відповісти
 
 